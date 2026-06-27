Сборная Испании обыграла уругвайцев и с первого места вышла в плей-офф ЧМ

Сборная Испании заняла первое место в группе, набрав 7 очков. Второй стала команда Кабо-Верде (3 очка), которая впервые вышла в плей-офф чемпионата мира. Уругвайцы набрали 2 очка и лишились шансов на выход в плей-офф, так как не войдут в топ-8 среди сборных, занявших третьи места в группах. Сборная Саудовской Аравии заняла четвертое место с 2 очками, уступив уругвайцам по разнице забитых и пропущенных мячей.