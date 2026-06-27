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Сборная Испании обыграла уругвайцев и с первого места вышла в плей-офф ЧМ

МЕХИКО, 27 июня. /ТАСС/. Сборная Испании со счетом 1:0 победила команду Уругвая в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в мексиканском Сапопане.

Источник: Reuters

Гол на 42-й минуте забил Алекс Баэна. Вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера, допустивший ошибку в эпизоде с голом, был заменен в перерыве на Серхио Рочета. Нападающий уругвайцев Агустин Каноббио получил красную карточку (90+5).

В другом матче группы H сборная Кабо-Верде сыграла вничью с командой Саудовской Аравии со счетом 0:0.

Сборная Испании заняла первое место в группе, набрав 7 очков. Второй стала команда Кабо-Верде (3 очка), которая впервые вышла в плей-офф чемпионата мира. Уругвайцы набрали 2 очка и лишились шансов на выход в плей-офф, так как не войдут в топ-8 среди сборных, занявших третьи места в группах. Сборная Саудовской Аравии заняла четвертое место с 2 очками, уступив уругвайцам по разнице забитых и пропущенных мячей.

В 1/16 финала испанцы сыграют с командой, которая займет второе место в группе J, — со сборной Австрии или Алжира. Матч пройдет 2 июля в Инглвуде (штат Калифорния, США). Сборная Кабо-Верде встретится в плей-офф с командой Аргентины. Встреча состоится в Майами (штат Флорида, США) 4 июля.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. В плей-офф выходят две первые команды каждого квартета и восемь лучших сборных, занявших третьи места. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.