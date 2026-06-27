Оглушительная сенсация: Кабо-Верде — без побед, но в плей-офф! А Уругвай против Испании похоронила ошибка Муслеры

Мина замедленного действия, которую заложил конфликт игроков и Марсело Бьельсы на Кубке Америки-2024, все-таки взорвалась два года спустя. По крайней мере, по версии уругвайских инсайдеров, после ничьих с Саудовской Аравией и Кабо-Верде ряд лидеров небесно-голубых во главе с капитаном команды Вальверде пообщались с главным тренером, попросив снизить интенсивность тренировок, что уже спровоцировало несколько травм, а также сыграть против Испании от обороны. Продолжение, якобы, последовало на командном собрании, где в течение 48 минут Бьельса доказывал свою правоту. Кроме того, Марсело заявил, что игроки уже второй раз пытаются его уволить, хотя некоторые обязаны ему развитием карьеры. И, само собой, объявил: команда останется верна выбранному стилю с агрессивным прессингом и игрой один в один.