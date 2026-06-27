Оглушительная сенсация: Кабо-Верде — без побед, но в плей-офф! А Уругвай против Испании похоронила ошибка Муслеры

Мина взорвалась
Мина замедленного действия, которую заложил конфликт игроков и Марсело Бьельсы на Кубке Америки-2024, все-таки взорвалась два года спустя. По крайней мере, по версии уругвайских инсайдеров, после ничьих с Саудовской Аравией и Кабо-Верде ряд лидеров небесно-голубых во главе с капитаном команды Вальверде пообщались с главным тренером, попросив снизить интенсивность тренировок, что уже спровоцировало несколько травм, а также сыграть против Испании от обороны. Продолжение, якобы, последовало на командном собрании, где в течение 48 минут Бьельса доказывал свою правоту. Кроме того, Марсело заявил, что игроки уже второй раз пытаются его уволить, хотя некоторые обязаны ему развитием карьеры. И, само собой, объявил: команда останется верна выбранному стилю с агрессивным прессингом и игрой один в один.
Правда, никаких официальных комментариев от тренера и уругвайской федерации не последовало, а с составом местные СМИ ошиблись только на одной позиции. Бьельса поменял центрального нападающего, и вместо Виньяса, который был главным адресатом многочисленных навесов, появился умеющий играть на свободном пространстве Нуньес. В свою очередь Луис де ла Фуэнте снова обновил центр полузащиты, где в противостоянии с жесткой уругвайской командой уместнее выглядел Мерино (в запас отправился Дани Ольмо). Плюс, справа в обороне вышел Льоренте, которому предстояло сдерживать Макси Араухо. Впрочем, значительную часть первого тайма универсал из «Атлетико» мог посвятить созиданию.
Но в полной мере проявить себя впереди Льоренте удалось по ходу отрезка, когда острее выглядел Уругвай. Испанцы в какой-то момент словно потеряли бдительность, устав расшатывать оборону соперника в бесплодных позиционных атаках при минимуме свободного пространства. Как результат, две потери — перед штрафной и на фланге. Вальверде делал для партнеров все, но первый шанс загубила лишняя передача, а второй — попытка Нуньеса переправить мяч в сетку пяткой. Так что «Красная фурия» забила, когда почти все было против нее. В штрафной не хватало одного адресата для передачи (Ойярсабалю оказывали помощь за бровкой), Ямаля снова остановили благодаря коллективному отбору, однако Мерино полетел в подкат, а подхвативший мяч Льоренте вывел на удар Алекса Баэну.
Ключевой же оказалась грубейшая ошибка Муслеры, который подвел и против Кабо-Верде. ЧМ-2026 становится персональной драмой легендарного голкипера, побеждавшего с Уругваем еще на Кубке Америки-2011. Но больше вопросов все равно не к 40-летнему ветерану (по версии тренера, он сам попросил замену), а к Бьельсе, который в перерыве признал свою ошибку, отправив в ворота Рочета (он фигурировал в списке бунтовщиков). Да, в мае у него случилась травма, но будь отыгравший весь отборочный цикл первым номером вратарь не здоров, он бы на поле не появился.
Только Уругваю требовалось в первую очередь думать о том, как спасти игру, а в такой ситуации ранняя замена Вальверде выглядела самоубийством. Феде явно сказал все, что об этом думает, прикрыв половину лица футболкой около скамейки запасных. И — помня о скандале двухлетней давности — обязательно еще скажет.
Нельзя, конечно, говорить, что у небесно-голубых опустились руки. Они лезли вперед, заставляя нервничать не всегда уверенно действовавшего до перерыва Унаи Симона. Однако в ключевых эпизодах, включая дальний удар де ла Круса, испанский вратарь сыграл безупречно. В целом же о футболе в исполнении чемпионов Европы такого не скажешь. Временами «Красная фурия» выглядела, как Ферран Торрес, который все сделал прекрасно, но, оказавшись один на один с вратарем, попал в перекладину. К плей-офф де ла Фуэнте точно нужно подкрутить настройки, а Уругвай — уже без Бельсы — ждет новая перестройка. Южноамериканцы второй чемпионат мира подряд не выходят из группы и впервые с 2002 года покидают крупный турнир без побед.
Прорыв «Синих акул»
Кабо-Верде и Саудовская Аравия бились за место в истории. Победитель получал все, независимо от исхода параллельного матча, и до первой паузы на водопой заметно активнее выглядели «Зеленые соколы». Однако удивить африканцев, которые выстояли против испанцев и уругвайцев, не удавалось. А, начиная с середины первого тайма, уже «Синие акулы» смотрелись гораздо интереснее соперника и контролировали игру до финального свистка.
По ходу второго тайма к новому успеху на историческом для Кабо-Верде турнире был близок краснодарец Ленини — мяч после его выстрела с дальней дистанции пролетел в сантиметрах от «девятки». А потом шансы саудовцам сохранил Аль-Уваис, остановив выходившего один на один Лароса Дуарте. Только африканцы не позволили саудовцам ничего, отправив их и заодно Уругвай домой. Фантастический результат для дебютанта главного турнира планеты: Кабо-Верде с тремя очками и без побед занимает второе место! Сказка «акул» продолжится уже в плей-офф — матчем с действующим чемпионом Аргентиной. А Возинья сыграет против Месси, войдя в клуб избранных вратарей с Дино Дзоффом и Питером Шилтоном, которые после 40 лет несколько раз сыграли на ноль на ЧМ.