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Саудовская Аравия
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Возинья стал третьим вратарем старше 40 лет, проведшим два «сухих» матча на ЧМ

Ранее это достижение покорялось Питеру Шилтону и Дино Дзоффу.

Источник: Getty Images

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Представляющий сборную Кабо-Верде по футболу Возинья повторил достижение, которое до этого покорялось лишь двум вратарям за всю историю проведения чемпионатов мира по футболу.

Возинья стал третьим голкипером, который провел более одного матча «на ноль» в возрасте 40 лет и старше. Он присоединился к англичанину Питеру Шилтону (3) и итальянцу Дино Дзоффу (2). Вратарь сборной Кабо-Верде сохранил ворота в неприкосновенности в играх с командами Испании и Саудовской Аравии. Обе встречи завершились нулевой ничьей.

Ранее ТАСС сообщал, что сборная Кабо-Верде вышла в плей-офф на первом для себя чемпионате мира. В 1/16 финала ей предстоит сыграть против действующего победителя турнира команды Аргентины.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля.

Кабо-Верде
0:0
Первый тайм: 0:0
Саудовская Аравия
Футбол, Чемпионат мира, Группа H
27.06.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium, 68278 зрителей
Главные тренеры
Педру Лейтау Бриту
Георгиос Донис
Составы команд
Кабо-Верде
1
Возинья
8
Морейра Фернандеш Жуан Паулу
6
Кевин Ленини
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
14
Дерой Дуарте
24
Вагнер Пина
9′
90′
22
Стивен Морейра
20
Райан Мендеш да Граса
71′
15
Ларос Дуарте
17
Вилли Семеду
61′
26
Элио Варела
19
Дайлон Ливраменто
61′
21
Нуну Да Кошта
10
Жамиру Монтейру
71′
11
Гарри Родригеш
Саудовская Аравия
21
Мохаммед Аль-Оваис
12
Сауд Абдулхамид
4′
4
Абдулела Аль-Амри
6
Нассер Аль-Давсари
67′
23
Мохамед Канно
9
Фирас Аль-Бураикан
90+3′
13
Наваф Аль-Бушал
82′
24
Мотеб Аль-Арби
20
Султан Мандаш
66′
26
Мохаммед Абулшамат
10
Салем Аль-Давсари
66′
19
Абдулла Аль-Хамдан
5
Хассан Аль-Тамбакти
33′
3
Али Ладжами
15
Абдуллах Аль-Хаибари
46′
7
Мусаб Аль-Джуваир
Статистика
Кабо-Верде
Саудовская Аравия
Желтые карточки
1
3
Удары (всего)
15
7
Удары в створ
2
3
Угловые
4
2
Фолы
10
16
Офсайды
2
0
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти