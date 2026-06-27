Кабо-Верде — в плей-офф ЧМ! Дальше Возинья и Ленини сыграют против Месси

И добились своего! Причем не в героическом стиле, как это было с теми же испанцами. Почти весь матч сборная Кабо-Верде выступала с позиции силы — за 90 минут команда нанесла 15 ударов по воротам саудовцев, перебив оппонента более чем в два раза. Не отличились только чудом — ну и голкипер Мохаммед Аль-Оваис, разумеется, постарался.