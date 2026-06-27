Кабо-Верде — в плей-офф ЧМ! Дальше Возинья и Ленини сыграют против Месси

Очередная сенсация на чемпионате мира — 2026: скромная сборная Кабо-Верде вышла в плей-офф! В заключительном туре группового этапа команда сыграла вничью с Саудовской Аравией (0:0) и заняла второе место, набрав 3 очка. Теперь африканцы, в составе которых в том числе выступает представитель «Краснодара» Кевин Ленини, сыграют в 1/16 финала против Аргентины.
Как это было?
Перед последним туром расклады в группе Н были максимально расплывчатыми — никто из ее участников не гарантировал себе выход в плей-офф. Даже испанцы, набравшие за два матча 4 очка, в теории могли остаться без прямой путевки.
Для Кабо-Верде после двух ничьих в квартете ситуация была относительно комфортной — оставалось не проиграть Саудовской Аравии и надеяться, что матч Испании и Уругвая пройдет без сенсации. И если на второе африканцы никак повлиять не могли, то свою задачу принялись выполнять уже с первых минут.
И добились своего! Причем не в героическом стиле, как это было с теми же испанцами. Почти весь матч сборная Кабо-Верде выступала с позиции силы — за 90 минут команда нанесла 15 ударов по воротам саудовцев, перебив оппонента более чем в два раза. Не отличились только чудом — ну и голкипер Мохаммед Аль-Оваис, разумеется, постарался.
Звездный Возинья, число подписчиков которого после триумфа выросло почти до 20 миллионов, тоже не остался без работы. Вратарь совершил за матч три сейва — теперь на его счету два «сухаря» на чемпионате мира. Мама Возиньи, которую пустили в США только после общественного резонанса, следила за очередным перфомансом сына с трибуны.
Поскольку кабовердианцы завершили свой матч немного раньше, встречу Испании и Уругвая (1:0) они досматривали прямо на поле.
Когда прозвучал свисток и стало ясно, что сборная выходит в плей-офф напрямую, на газоне начался праздник — футболисты плакали, болельщики танцевали.
Уникальный случай
Выход африканцев в плей-офф хорош со всех сторон. Во-первых, Кабо-Верде — самая маленькая страна в истории ЧМ на этой стадии. Напомним, островное государство занимает площадь 4 тысячи кв. км с населением в 500 тысяч человек — не Кюрасао, конечно, но до традиционных участников матчей на вылет все же далековато.
Во-вторых, кабовердианцы вышли из группы, сыграв все три встречи вничью — это тоже большая редкость. Последний раз такое было у Чили в 1998 году — южноамериканцы остановили Италию, Австрию и Камерун.
Наконец, напомним — для Кабо-Верде это дебютный чемпионат мира, что не помешало футболистам сразу же справиться с двумя победителями турнира, Испанией и Уругваем. Теперь в 1/16 финала их ждет третий — Аргентина. Сыграть с ней вничью будет гораздо сложнее, но парни с архипелага уже показали — удивлять они умеют.
Педру Лейтау Бриту
Георгиос Донис
1
Возинья
8
Морейра Фернандеш Жуан Паулу
6
Кевин Ленини
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
14
Дерой Дуарте
24
Вагнер Пина
9′
90′
22
Стивен Морейра
20
Райан Мендеш да Граса
71′
15
Ларос Дуарте
17
Вилли Семеду
61′
26
Элио Варела
19
Дайлон Ливраменто
61′
21
Нуну Да Кошта
10
Жамиру Монтейру
71′
11
Гарри Родригеш
21
Мохаммед Аль-Оваис
12
Сауд Абдулхамид
4′
4
Абдулела Аль-Амри
6
Нассер Аль-Давсари
67′
23
Мохамед Канно
9
Фирас Аль-Бураикан
90+3′
13
Наваф Аль-Бушал
82′
24
Мотеб Аль-Арби
20
Султан Мандаш
66′
26
Мохаммед Абулшамат
10
Салем Аль-Давсари
66′
19
Абдулла Аль-Хамдан
5
Хассан Аль-Тамбакти
33′
3
Али Ладжами
15
Абдуллах Аль-Хаибари
46′
7
Мусаб Аль-Джуваир
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
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