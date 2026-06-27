Зырянов — о Дугласе Сантосе на ЧМ-2026: «Установка — не бежать в атаку и не мешать Винисиусу»

«Я хочу, чтобы футболисты сборной Бразилии вернулись в расположение “Зенита” как можно позже, потому что желаю им дойти до финала.



Считаю, Дуглас Сантос играет на своем уровне, но он мог бы больше подключаться к атаке. Но я так понимаю, установка тренера — не бежать и не мешать Винисиусу», — передает слова Зырянова корреспондент Sport24 Борис Королев.