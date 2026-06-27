«Принимающая страна ведет себя ужасно». Иран в ярости после обидной ничьей с Египтом на ЧМ

Сборная Ирана, завершившая групповой этап чемпионата мира ничьей с Египтом (1:1), обрушилась с критикой на власти США. Главный тренер Амир Галенои и капитан Мехди Тареми заявили, что американские власти создали команде невыносимые условия.
«Никто не помогает»
Галенои уверен — не создавай американцы проблем, сборная выступила бы лучше. «Футбол должен объединять и быть отделенным от политики. Мы не видим этого на нынешнем чемпионате. Страна-хозяйка очень несправедливо к нам относится. Мы были бы лучше готовы, если бы принимающая страна позволила нам приехать на две недели раньше. Однако они лишили нас этой справедливости», — заявил тренер на пресс-конференции.
По его словам, политизированность властей проявляется в обращении с иранскими футболистами, от которых требуют выезжать незадолго до матча и сразу покидать США.
«Сейчас нам нужно вернуться в Тихуану — это займет около трех часов. Ужасное поведение по отношению к нам с их стороны. Надеемся, что мир об этом узнает», — добавил Галенои.
Капитан команды Тареми тоже рассказал о наболевшем: «У нас здесь нет логистов. Нет наших медиа. Нет китмена, вице-президента, нет президента. ФИФА должна решать проблемы, но, к сожалению, они не смогли сделать это с самого начала. Господин Инфантино пришел к нам в раздевалку после первой игры и сказал, что это только начало, но групповой этап заканчивается, а у нас здесь нет наших специалистов по логистике. У них нет визы».
Тареми также раскритиковал необходимость выезжать в Мексику после каждой игры. «Почему нам постоянно приходится ездить в Тихуану? Мы любим мексиканцев, любим это место. Но на профессиональном турнире это неправильно. Нам снова приходится ехать в Тихуану без возможности восстановиться. Это несправедливо. Кто хочет нам помочь? Кто? Если они хотят, чтобы мы выбыли — хорошо. Но это несправедливо», — отметил Мехди.
Три очка и робкая надежда
Напомним, участие Ирана в чемпионате мира оставалось под вопросом с конца февраля, когда США и Израиль начали военную операцию. Федерация футбола страны пыталась перенести матчи сборной из Штатов в Мексику, но безуспешно.
В итоге иранская сборная была вынуждена базироваться в Тихуане и прилетать в США только в дни матчей. Американские власти также отменяли квоты для иранских болельщиков и отказали в визах 15 членам делегации, включая главу федерации и его заместителя. В ФИФА тогда заявили, что не вмешиваются в миграционные процессы стран-хозяек.
Несмотря на все препятствия, по итогам группового этапа Иран набрал 3 очка и занял третье место в группе G, сыграв вничью в каждой встрече. Последняя — с Египтом — получилась особенно обидной. Футболисты забили на 90+6-й минуте и даже успели бурно его отметить — автор гола Шоджа Халилзаде надел стильные очки.
Однако радость была преждевременной — взятие ворот отменили из-за офсайда. В итоге встреча завершилась со счетом 1:1, а Иран теперь претендует на выход в плей-офф только с третьей строчки. Шансы остаются, но надо ждать результаты в других группах — не исключено, что скоро команда отправится домой.
Автор: Артем Белинин
Хоссам Хассан
Амир Галенои
Махмуд Сабер
(Махмуд Хассан Трезеге)
5′
Рамин Резаян
14′
Мехди Тареми
11′
23
Мустафа Шобеир
3
Мохамед Хани
13
Ахмед Фатух
7
Махмуд Хассан Трезеге
5
Рами Рабиа
17
Моханад Лашин
90+2′
8
Эмам Ашур
46′
19
Марван Атея
10
Мохамед Салах
57′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
76′
9
Хамза Абделькарим
6
Мохамед Абдель Монем
14′
2
Яссер Ибрахим
42′
21
Махмуд Сабер
20′
46′
22
Омар Мармуш
1
Алиреза Бейранванд
23
Рамин Резаян
5
Милад Мохаммади
4
Шоджа Халилзаде
90+4′
9
Мехди Тареми
13
Хоссейн Канаанизадеган
19′
21
Мохаммад Горбани
6
Саид Эззатоллахи
79′
14
Саман Годдос
67′
20
Шахриар Моганлу
8
Мохаммад Мохеби
90′
7
Алиреза Джаханбахш
19
Али Немати
43′
46′
2
Салех Хардани
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
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