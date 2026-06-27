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«Принимающая страна ведет себя ужасно». Иран в ярости после обидной ничьей с Египтом на ЧМ

Команда может вылететь с турнира совсем скоро.

Источник: Reuters

Сборная Ирана, завершившая групповой этап чемпионата мира ничьей с Египтом (1:1), обрушилась с критикой на власти США. Главный тренер Амир Галенои и капитан Мехди Тареми заявили, что американские власти создали команде невыносимые условия.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа G, 27.06.2026, 6:00
Египет
1
Иран
1

«Никто не помогает»

Галенои уверен — не создавай американцы проблем, сборная выступила бы лучше. «Футбол должен объединять и быть отделенным от политики. Мы не видим этого на нынешнем чемпионате. Страна-хозяйка очень несправедливо к нам относится. Мы были бы лучше готовы, если бы принимающая страна позволила нам приехать на две недели раньше. Однако они лишили нас этой справедливости», — заявил тренер на пресс-конференции.

По его словам, политизированность властей проявляется в обращении с иранскими футболистами, от которых требуют выезжать незадолго до матча и сразу покидать США.

«Сейчас нам нужно вернуться в Тихуану — это займет около трех часов. Ужасное поведение по отношению к нам с их стороны. Надеемся, что мир об этом узнает», — добавил Галенои.

Капитан команды Тареми тоже рассказал о наболевшем: «У нас здесь нет логистов. Нет наших медиа. Нет китмена, вице-президента, нет президента. ФИФА должна решать проблемы, но, к сожалению, они не смогли сделать это с самого начала. Господин Инфантино пришел к нам в раздевалку после первой игры и сказал, что это только начало, но групповой этап заканчивается, а у нас здесь нет наших специалистов по логистике. У них нет визы».

Тареми также раскритиковал необходимость выезжать в Мексику после каждой игры. «Почему нам постоянно приходится ездить в Тихуану? Мы любим мексиканцев, любим это место. Но на профессиональном турнире это неправильно. Нам снова приходится ехать в Тихуану без возможности восстановиться. Это несправедливо. Кто хочет нам помочь? Кто? Если они хотят, чтобы мы выбыли — хорошо. Но это несправедливо», — отметил Мехди.

Источник: Reuters

Три очка и робкая надежда

Напомним, участие Ирана в чемпионате мира оставалось под вопросом с конца февраля, когда США и Израиль начали военную операцию. Федерация футбола страны пыталась перенести матчи сборной из Штатов в Мексику, но безуспешно.

В итоге иранская сборная была вынуждена базироваться в Тихуане и прилетать в США только в дни матчей. Американские власти также отменяли квоты для иранских болельщиков и отказали в визах 15 членам делегации, включая главу федерации и его заместителя. В ФИФА тогда заявили, что не вмешиваются в миграционные процессы стран-хозяек.

Несмотря на все препятствия, по итогам группового этапа Иран набрал 3 очка и занял третье место в группе G, сыграв вничью в каждой встрече. Последняя — с Египтом — получилась особенно обидной. Футболисты забили на 90+6-й минуте и даже успели бурно его отметить — автор гола Шоджа Халилзаде надел стильные очки.

Источник: Соцсети

Однако радость была преждевременной — взятие ворот отменили из-за офсайда. В итоге встреча завершилась со счетом 1:1, а Иран теперь претендует на выход в плей-офф только с третьей строчки. Шансы остаются, но надо ждать результаты в других группах — не исключено, что скоро команда отправится домой.

Автор: Артем Белинин

Египет
1:1
Первый тайм: 1:1
Иран
Футбол, Чемпионат мира, Группа G
27.06.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field, 66925 зрителей
Главные тренеры
Хоссам Хассан
Амир Галенои
Голы
Египет
Махмуд Сабер
(Махмуд Хассан Трезеге)
5′
Иран
Рамин Резаян
14′
Нереализованные пенальти
Иран
Мехди Тареми
11′
Составы команд
Египет
23
Мустафа Шобеир
3
Мохамед Хани
13
Ахмед Фатух
7
Махмуд Хассан Трезеге
5
Рами Рабиа
17
Моханад Лашин
90+2′
8
Эмам Ашур
46′
19
Марван Атея
10
Мохамед Салах
57′
25
Ахмед Сайед
11
Мостафа Зико
76′
9
Хамза Абделькарим
6
Мохамед Абдель Монем
14′
2
Яссер Ибрахим
42′
21
Махмуд Сабер
20′
46′
22
Омар Мармуш
Иран
1
Алиреза Бейранванд
23
Рамин Резаян
5
Милад Мохаммади
4
Шоджа Халилзаде
90+4′
9
Мехди Тареми
13
Хоссейн Канаанизадеган
19′
21
Мохаммад Горбани
6
Саид Эззатоллахи
79′
14
Саман Годдос
67′
20
Шахриар Моганлу
8
Мохаммад Мохеби
90′
7
Алиреза Джаханбахш
19
Али Немати
43′
46′
2
Салех Хардани
Статистика
Египет
Иран
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
15
12
Удары в створ
3
4
Угловые
8
2
Фолы
11
16
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти