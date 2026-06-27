«Принимающая страна ведет себя ужасно». Иран в ярости после обидной ничьей с Египтом на ЧМ

Капитан команды Тареми тоже рассказал о наболевшем: «У нас здесь нет логистов. Нет наших медиа. Нет китмена, вице-президента, нет президента. ФИФА должна решать проблемы, но, к сожалению, они не смогли сделать это с самого начала. Господин Инфантино пришел к нам в раздевалку после первой игры и сказал, что это только начало, но групповой этап заканчивается, а у нас здесь нет наших специалистов по логистике. У них нет визы».