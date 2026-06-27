Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
28.06
Панама
:
Англия
Все коэффициенты
П1
18.75
X
9.25
П2
1.17
Футбол. ЧМ-2026
28.06
Хорватия
:
Гана
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.25
П2
5.10
Футбол. ЧМ-2026
28.06
Колумбия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.90
П2
2.00
Футбол. ЧМ-2026
28.06
ДР Конго
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.10
П2
5.39
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Египет
1
:
Иран
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Новая Зеландия
1
:
Бельгия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Кабо-Верде
0
:
Саудовская Аравия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Уругвай
0
:
Испания
1
П1
X
П2

Игроман, обжора и плохиш: как жена сделала Дембеле звездой

Усман Дембеле затмил Килиана Мбаппе, забив три гола в ворота Норвегии. РИА Новости рассказывает, как правильная женитьба сделала из прожигающего карьеру ленивца суперзвезду «ПСЖ» и сборной Франции.

Источник: Соцсети

Поглощал бургеры, а рыбу кидал в помойку

Такие парни, каким был Усман в молодые годы, в представлении общества редко остепеняются. Им слишком дорого их беззаботное инфантильное существование с ночной приставкой, пустыми коробками из-под пиццы и возможностью ни от кого не зависеть и никого не брать под свою ответственность. Тут и могла бы закончиться карьера перспективного молодого форварда — постоянные травмы из-за легкомысленного отношения к процессу, нарушения режима, гигантские штрафы за опоздания на тренировки. Это при том, что в 2017 году «Барселона» заплатила за Дембеле рекордную сумму и еще кучу денег потратила на его содержание. Он все равно был настоящим плохишом.

Особенно выделяется курьезный случай с нанятым персональным поваром. Как-то домой к Усману заглянула проверка из клубного штаба. Приготовленная поваром запеченная рыба, выверенная по КБЖУ, лежала в мусорном ведре, в то время как вокруг высились башни из коробок от фастфуда. Футболист каялся, что не в состоянии отказаться от гамбургеров и пиццы.

Рима Эдбуш Дембеле жена Усмана Дембеле
Рима Эдбуш Дембеле жена Усмана ДембелеИсточник: Соцсети

Дембеле жил с другом детства и дядей, которые не стремились направить его на профессиональный путь. Возможно, они понимали — парень просто дорвался до успеха и теперь может позволить себе ту самую еду, которая когда-то казалась ему вершиной вкуса и финансовых возможностей. Ну и какая тут запеченная рыба? Благо, хотя бы алкоголь и наркотики с его именем никогда не связывались. Это, пожалуй, было бы фаталити.

Что касается лудомании, то видеоигры — самый быстрый источник дофамина и возможность как будто прожить несколько жизней сразу. Познавшему бедность и не видевшему ничего, кроме футбола, парню в какой-то момент это было необходимо. Только вовремя остановиться сам он не умел. И до поры даже увещевания тренеров и партнеров по команде не помогали.

«К сожалению, я был молод и незрел. Из-за этого с карьерной точки зрения я потерял пять лет жизни. У меня было много травм подколенного сухожилия, но я не работал над этим и застрял. Если не стать сильнее и не иметь опору, то можно себе навредить. Только Рональду Куману, который пришел в “Барселону” в 2020 году, удалось до меня достучаться. С тех пор я травмировался значительно реже», — рассказывал Дембеле в интервью RMC Sport.

Помимо Кумана, направляющего его на тренировках, новым источником опоры и вдохновения стала любовь.

Рима Эдбуш Дембеле жена Усмана Дембеле
Рима Эдбуш Дембеле жена Усмана ДембелеИсточник: Соцсети

Молоко, финики и рай с любимым

«Люди говорят о тактике, тренерах и тренировках, но они не видят, что происходит вне футбола. Когда я боролся с травмами в “Барселоне”, когда все сомневались во мне, Рима всегда была рядом», — делился футболист с журналистами.

Доподлинно неизвестно, как именно Усман познакомился с Римой Эдбуш. Может, это была судьба, или же удача в лице обеспокоенной будущим сына матери. Но серьезная вдумчивая Рима с идентичными религиозными взглядами оказалась для Дембеле той самой волшебной таблеткой. От игромании и обжорства до «Золотого мяча» прошло всего четыре года. Они вместили свадьбу, наконец-то годный сезон в «Барселоне», рождение дочки и переход в «ПСЖ» с закреплением на принципиально новом уровне футбола от Дембеле.

Они сыграли свадьбу в 2021 году в Марокко — избранница Усмана оттуда родом, так что церемония прошла в традиционном марокканском стиле. Накануне торжества будущей жене с подружками и родственниками положено омыться в хаммаме. Эдбуш появилась перед гостями в пышном белом платье на специальной платформе амарии — ее по обычаю должны нести четверо мужчин, чтобы символизировать легкость вхождения в новую жизнь. Жених угощал невесту молоком и финиками в знак чистоты и обещанного благополучия. А она, похоже, в последний раз оказалась на публике с открытым лицом. Теперь Рима одевается так, чтобы были видны только глаза. Она, пожалуй, строже всех жен футболистов-мусульман придерживается религиозных требований во внешнем облике.

Рима Эдбуш Дембеле жена Усмана Дембеле
Рима Эдбуш Дембеле жена Усмана ДембелеИсточник: Соцсети

Впрочем, об этом всем можно судить только по нескольким утекшим в социальные сети снимкам со свадьбы. Вообще церемония прошла закрыто и камерно — на ней присутствовали лишь самые близкие и родные люди молодоженов. В частности, никто из одноклубников Дембеле по «Барселоне» не то что не получил приглашение на его свадьбу, но и даже не знал, что Усман женился.

С момента торжества дела у Дембеле наладились. Он больше не позволял себе играть ночами, легкомысленно относиться к здоровью и карьере и вообще, кажется, стал получать удовольствие от своего прогресса. Иначе объяснить этот стремительный взлет до «Золотого мяча» в 2025 году сложно.

Теперь дома его ждет красавица-жена, ведущая популярные социальные сети в разных аккаунтах и возглавляющая собственный бренд одежды для мусульманок. И еще маленькая дочка — она очень трогательно носилась по полю в футболке с надписью «Папа», когда Дембеле праздновал победу в Лиге чемпионов в прошлом году.

«Я больше не увлекаюсь видеоиграми. Ты дома с ребенком, даешь бутылочку и одновременно смотришь матч, так что все в порядке, полное умиротворение», сказал Усман в интервью Parents.