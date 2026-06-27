Игроман, обжора и плохиш: как жена сделала Дембеле звездой

«К сожалению, я был молод и незрел. Из-за этого с карьерной точки зрения я потерял пять лет жизни. У меня было много травм подколенного сухожилия, но я не работал над этим и застрял. Если не стать сильнее и не иметь опору, то можно себе навредить. Только Рональду Куману, который пришел в “Барселону” в 2020 году, удалось до меня достучаться. С тех пор я травмировался значительно реже», — рассказывал Дембеле в интервью RMC Sport.