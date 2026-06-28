Рекордный гол Кейна помог сборной Англии занять первое место в группе ЧМ

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сборная Англии обыграла команду Панамы в матче заключительного, третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы L прошла в Нью-Йорке и завершилась со счетом 2:0. Голы забили Джуд Беллингем (62-я минута) и Гарри Кейн (67).
Кейн забил свой 11-й гол на чемпионатах мира и обошел Гари Линекера в списке лучших бомбардиров сборной Англии на мировых первенствах.
Сборная Англии с 7 очками заняла первое место в группе. Соперник команды Томаса Тухеля по 1/16 финала определится позднее.
Сборная Панамы, ранее лишившаяся шансов на выход из группы, завершила турнир на последнем месте в квартете, не набрав ни одного очка и не забив ни одного мяча. Со второго места в плей-офф вышла сборная Хорватии (6), с третьего — Ганы (4).
Чемпионат мира завершится 19 июля.
Томас Кристиансен
Томас Тухель
Джуд Беллингем
(Букайо Сака)
62′
Гарри Кейн
(Джуд Беллингем)
67′
22
Орландо Москера
23
Микаэль Мурильо
3
Хосе Кордоба
6
Кристиан Мартинес
4
Фидель Эскобар
16
Андреас Андраде
83′
26
Хорхе Гутьеррес
88′
15
Эрик Дэйвис
7
Хосе Луис Родригес
71′
10
Исмаэль Диас
9
Томас Родригес
46′
17
Хосе Фахардо
53′
14
Карлос Харви
88′
19
Альберто Кинтеро
11
Эдгар Йоэль Барсенас
71′
24
Азариас Лондоньо
1
Джордан Пикфорд
3
Нико О`Райли
11
Маркус Рэшфорд
2
Эзри Конса
6
Марк Гехи
17
Морган Роджерс
26
Джарелл Куанса
60′
63′
25
Джед Спенс
7
Букайо Сака
63′
20
Нони Мадуэке
9
Гарри Кейн
84′
14
Джордан Хендерсон
8
Эллиот Андерсон
84′
19
Олли Уоткинс
10
Джуд Беллингем
71′
21
Эберечи Эзе
Главный судья
Абдулрахман Аль-Джассим
(Катар)
Боковой судья
Талеб Аль-Марри
(Катар)
Боковой судья
Сауд Аль-Макалех
(Катар)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Капитан команды
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