Рекордный гол Кейна помог сборной Англии занять первое место в группе ЧМ

Сборная Панамы, ранее лишившаяся шансов на выход из группы, завершила турнир на последнем месте в квартете, не набрав ни одного очка и не забив ни одного мяча. Со второго места в плей-офф вышла сборная Хорватии (6), с третьего — Ганы (4).