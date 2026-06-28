Неймара и звезд «Зенита» ждет легкая прогулка? Бразилия сразится с Японией

Сборная Японии преодолела групповой этап не так ярко, но тоже без потерь. Подопечные Хадзимэ Мориясу, который в период своей карьеры футболиста играл под руководством прославленного Валерия Непомнящего за японский клуб «Санфречче Хиросима», на старте ЧМ-2026 дали бой команде Нидерландов (2:2), а затем уверенно разгромили Тунис (4:0). В третьем туре группового этапа японцы разделили очки со шведами (1:1) и провели один из самых скучных матчей чемпионата. И для Японии, и для Швеции еще до старта игры был удобен ничейный результат, его соперники и добились, оформив по голу в первой половине второго тайма и сыграв практически на эконом-режиме.