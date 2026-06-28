Бышовец сравнил игру аргентинца Месси с работой компьютера

Российский тренер Бышовец оценил шансы Лионеля Месси в том или ином качестве принять участие в чемпионате мира 2030 года. По мнению Бышовца, специалистам еще предстоит изучить уникальные технические характеристики Месси.
«В 1970 году с нашей сборной СССР на ЧМ поехали Лев Яшин и Слава Метревели. А Месси на сегодняшний день — компьютер. На уровне искусственного интеллекта еще надо доработать, чтобы определить непредсказуемость его решений и техническое исполнение, — сказал Бышовец “Чемпионату”.
На групповом этапе Мундиаля Месси записал на свой счет пять мячей. В 1/16 финала первенства планеты действующие чемпионы мира аргентинцы сыграют с национальной командой Кабо‑Верде.