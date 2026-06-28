Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
ЮАР
:
Канада
Все коэффициенты
П1
6.20
X
3.70
П2
1.67
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Алжир
3
:
Австрия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иордания
1
:
Аргентина
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Хорватия
2
:
Гана
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
ДР Конго
3
:
Узбекистан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Колумбия
0
:
Португалия
0
П1
X
П2

Бышовец сравнил игру аргентинца Месси с работой компьютера

Бывший нападающий сборной СССР Анатолий Бышовец оценил игру лидера сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Российский тренер Бышовец оценил шансы Лионеля Месси в том или ином качестве принять участие в чемпионате мира 2030 года. По мнению Бышовца, специалистам еще предстоит изучить уникальные технические характеристики Месси.

«В 1970 году с нашей сборной СССР на ЧМ поехали Лев Яшин и Слава Метревели. А Месси на сегодняшний день — компьютер. На уровне искусственного интеллекта еще надо доработать, чтобы определить непредсказуемость его решений и техническое исполнение, — сказал Бышовец “Чемпионату”.

На групповом этапе Мундиаля Месси записал на свой счет пять мячей. В 1/16 финала первенства планеты действующие чемпионы мира аргентинцы сыграют с национальной командой Кабо‑Верде.

Футбол. ЧМ-2026
04.07
Аргентина
:
Кабо-Верде
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.25
П2
20.00
Узнать больше по теме
Биография Льва Яшина: карьера и личная жизнь футболиста
В российской и советской истории футбола не так уж и много имен, которые являются величиной мирового масштаба. Особняком в списке безусловно талантливых футболистов нашей страны всегда будет стоять Лев Яшин. Ни до, ни после его отечественных игроков не признавали лучшими игроками вне зависимости от эпохи. Поэтому биография Льва Яшина обязательна к просмотру.
Читать дальше