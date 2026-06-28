Юрий Ковтун назвал фаворитов чемпионата мира-2026: «Это две отличные команды»

"Фавориты ЧМ-2026 — сборные Франции и Аргентины. Это две отличные команды. Месси будет тащить Аргентину, а Мбаппе — Францию. Лучшим игроком турнира станет кто-то из них.
В долгосрочной перспективе у Мбаппе много шансов побить рекорд Месси по голам на чемпионатах мира. У него впереди два или три чемпионата мира. Рано или поздно он побьет рекорд Месси", — цитирует Ковтуна Metaratings.ru.
Аргентинцы и Французы уверенно прошли групповой этап, выиграв все свои матчи. В 1/16 финала «альбиселесте» сыграют против Кабо-Верде, а трехцветные встретятся со Швецией.
Месси забил 19 голов на мундиалях, на счету Мбаппе 16 мячей.
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