Антон Миранчук: «Думаю, что сборная России на чемпионате мира вышла бы из группы»

"Конечно, какие-то новости смотрю по чемпионату мира, но в основном получается смотреть только какие-то хайлайты. Утром просыпаешься, смотришь обзоры. Есть курьезные голы, рад, что Лионель Месси так выступает, видно, что он рожден для того, чтобы творить историю. Все рекорды у него есть.