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Антон Миранчук: «Думаю, что сборная России на чемпионате мира вышла бы из группы»

Антон Миранчук считает, что сборная России вышла бы из группы на ЧМ-2026.

Источник: Getty Images

Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук считает, что сборная России вышла бы в плей-офф на чемпионате мира 2026 года.

ЧМ-2026 проходит в Мексике, США и Канаде, в нем впервые принимают участие 48 команд.

"Конечно, какие-то новости смотрю по чемпионату мира, но в основном получается смотреть только какие-то хайлайты. Утром просыпаешься, смотришь обзоры. Есть курьезные голы, рад, что Лионель Месси так выступает, видно, что он рожден для того, чтобы творить историю. Все рекорды у него есть.

Я думаю, что наша сборная на чемпионате мира вышла бы из группы. Естественно, зависит еще от того, какая группа. Еще где-то и по три команды выходят из группы, это плюс, да", — приводит слова Миранчука ТАСС.

Сборная России отстранена от международных турниров с 2022 года.