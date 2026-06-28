Антон Миранчук: «Думаю, что сборная России на чемпионате мира вышла бы из группы»

Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук считает, что сборная России вышла бы в плей-офф на чемпионате мира 2026 года.
ЧМ-2026 проходит в Мексике, США и Канаде, в нем впервые принимают участие 48 команд.
"Конечно, какие-то новости смотрю по чемпионату мира, но в основном получается смотреть только какие-то хайлайты. Утром просыпаешься, смотришь обзоры. Есть курьезные голы, рад, что Лионель Месси так выступает, видно, что он рожден для того, чтобы творить историю. Все рекорды у него есть.
Я думаю, что наша сборная на чемпионате мира вышла бы из группы. Естественно, зависит еще от того, какая группа. Еще где-то и по три команды выходят из группы, это плюс, да", — приводит слова Миранчука ТАСС.
Сборная России отстранена от международных турниров с 2022 года.