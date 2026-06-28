Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
22:00
ЮАР
:
Канада
Все коэффициенты
П1
4.97
X
3.43
П2
1.84
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Хорватия
2
:
Гана
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
ДР Конго
3
:
Узбекистан
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Колумбия
0
:
Португалия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Иордания
1
:
Аргентина
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Алжир
3
:
Австрия
3
П1
X
П2

Семак заявил, что сожалеет о раннем вылете сборной Ирана с ЧМ-2026

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал команды, результаты которых удивили его на чемпионате мира по футболу.

Источник: Рейтинг Букмекеров

По словам Семака, на чемпионате мира по футболу есть две команды, от которых он ждал более успешных результатов.

Также наставник «Зенита» признался, что более внимательно начнет следить за матчами на Мундиале только со стадии плей-офф.

«Есть неожиданности на ЧМ. Это, например, достаточно ранний вылет сборной Турции. Пока рано судить, ведь не так много команд на этой стадии выбыли из турнира. Жаль сборную Ирана, которая не прошла дальше. Но все главные матчи впереди», — передает слова Семака «Чемпионат».

Иранцы финишировали на третьем месте в своей группе с тремя очками в активе, однако из-за невыгодной разницы забитых и пропущенных мячей не смогли пробиться в плей-офф соревнований.

Узнать больше по теме
Мундиаль: откуда взялось слово и что оно значит
В спортивных новостях слово «мундиаль» встречается постоянно, но даже многие болельщики не сразу объяснят, что именно оно означает. Мундиаль — это чемпионат мира, чаще всего по футболу. Слово пришло из испанского и переводится как «мировой» или «всемирный». Ниже — почему термин закрепился в русском спортивном языке и когда его лучше не путать с другими турнирами.
Читать дальше