Семак заявил, что сожалеет о раннем вылете сборной Ирана с ЧМ-2026

По словам Семака, на чемпионате мира по футболу есть две команды, от которых он ждал более успешных результатов.
Также наставник «Зенита» признался, что более внимательно начнет следить за матчами на Мундиале только со стадии плей-офф.
«Есть неожиданности на ЧМ. Это, например, достаточно ранний вылет сборной Турции. Пока рано судить, ведь не так много команд на этой стадии выбыли из турнира. Жаль сборную Ирана, которая не прошла дальше. Но все главные матчи впереди», — передает слова Семака «Чемпионат».
Иранцы финишировали на третьем месте в своей группе с тремя очками в активе, однако из-за невыгодной разницы забитых и пропущенных мячей не смогли пробиться в плей-офф соревнований.