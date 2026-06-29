Как Россия сыграла бы на чемпионате мира-2026. И в каком составе туда бы поехала?

В XXI веке сборная России трижды выступала на чемпионате мира. И каждый раз турнир предвкушали по-особенному. Совсем не так, как без нее. Жутко приятно ощущать причастность к чему-то действительно масштабному и грандиозному. И эмоции всегда запредельные, пусть и порой отрицательные — одни московские погромы в июне 2002 года чего стоят! Но, к счастью, была и Никольская 2018-го.
Сейчас, когда состояние фрустрации на фоне отсутствия российской национальной команды в каком-либо соревновательном процессе ото дня ко дню достигает нового максимума, хочется помечтать. Эскапизм нередко помогает справляться с невзгодами, в том числе душевными. 11 июня стартовал американский чемпионат мира. На который Россия даже не отбиралась.
А что, если бы отобралась?
Состав
Для начала нужно прикинуть, кого Валерий Карпин выпускал бы с первых минут. По вратарям сомнений нет — либо Матвей Сафонов, либо Станислав Агкацев. Оба в большом порядке, но европейский опыт и победы в Лиге чемпионов дают ощутимое преимущество игроку «ПСЖ». Возможно, скоро «Краснодар» опять пристроит голкипера-воспитанника в топ-чемпионат, но пока Сафонов — железный первый номер.
Любопытно порассуждать над третьим вратарским слотом в заявке. И вот тут претендентов хватает: Денис Адамов, Антон Митрюшкин, Александр Максименко, Никита Хайкин, Максим Бориско. Выбор правда широчайший, аргументы есть в пользу каждого. Наверное, стоит руководствоваться тремя недавними матчами сборной — в них, кроме Агкацева, полноценный 90-минутный отрезок получил только Максименко.
Справа в обороне тоже две опции — Александр Сильянов и Илья Вахания. Карпин хорошо знает и регулярно вызывает обоих. Футболист «Локомотива» гораздо универсальнее, в сборной играл уже и слева, и в центре. Здесь многое зависело бы от соперника, но в вакууме с минимальнейшим перевесом предпочтительнее смотрится Вахания. Впрочем, любая из двух фамилий будет уместной. Дело вкуса.
Пара в центре — точно с Игорем Дивеевым, лучший центральный защитник страны обязан находиться на поле. Вопрос, кто сформирует с зенитовцем связку. В наличии несколько вариантов: Руслан Литвинов, Матвей Лукин и Максим Осипенко. И, отталкиваясь от прошлых решений, кажется, что тренерский штаб выбрал бы последнего. Если Осипенко здоров и в какой-никакой форме — он у Карпина обязательно играет, причем зачастую без замен.
Ну и самое интересное. В полузащите и атаке у команды наибольшее количество вариаций — как футболистов, так и их расстановки. В середине, безусловно, должны выходить 25-миллионный Матвей Кисляк и 28-миллионный Алексей Батраков — главные российские таланты на сегодняшний день. Воспитанник ЦСКА может располагаться и в глубине, и повыше, но все-таки поставим его к нижней вершине треугольника, хотя вердикт обсуждаемый — на позицию еще претендуют Дмитрий Баринов и Наиль Умяров.
Второй креативщик рядом с Батраковым — Алексей Миранчук. Старший из близнецов у Карпина часто исполняет роль правого вингера, но навыки плеймейкера понадобятся на подступах к финальной трети. К тому же на фланге есть прекрасный Максим Глушенков, который однажды, играя именно вингера, выводил национальную команду с капитанской повязкой.
Возвращаясь к обороне, у нас остался свободным левый край. Номинальным защитником туда идеально встает Данил Круговой, а над ним — безальтернативный Александр Головин, любящий и умеющий смещаться в середину. Круг в лучших традициях Юрия Жиркова блестяще заполнил бы собой всю бровку — он и в ЦСКА давно переквалифицировался в явного атакующего созидателя.
И, наконец, центрфорвард. С зашкаливающей вероятностью приглашение на турнир получили бы восстановившийся Константин Тюкавин, переродившийся Александр Соболев и стабильный Дмитрий Воробьев. Безотносительно соперника лучше всех подходит динамовец, который попросту способен выполнять больше функций. Учитывая насыщенность изобретательными футболистами вокруг, умные движения Тюкавина были бы очень кстати.
Перспективы
19 ноября 2025 года сборная России занимала 33-е место в рейтинге ФИФА. При этих вводных она попала бы в третью корзину при жеребьевке чемпионата мира — из европейцев там значились Норвегия и Шотландия. Как раз на них и нужно ориентироваться для сохранения хотя бы сотой процента корректности нашего умственного псевдоэксперимента.
В принципе, надо понимать, что в каждой группе текущего ЧМ есть команда, которую россияне не просто в силах, а прямо должны побеждать независимо от обстоятельств. Тот же Ирак весной 2023-го приезжал в Санкт-Петербург и уступил 0:2 — отличились Сергей Пиняев и Антон Миранчук. Осенью 2025-го Иран уже в статусе участника американского первенства и Катар тоже были обыграны, а сентябрьская нулевая ничья с Иорданией в Москве воспринималась как выступление заметно ниже возможностей и ожиданий.
Другими словами, расклад с четвертым местом в группе не рассматривается. Такое, конечно, могло бы произойти, но гораздо реалистичнее выглядят иные сценарии. Не приходилось бы рассчитывать и на лидерство в квартете — современная сборная России на больших турнирах никогда не справлялась с сильнейшими по рейтингу оппонентами. Даже на самых успешных — разгромы от Испании на Евро-2008 и от Уругвая в Самаре в 2018-м не испортили общего впечатления, но все же случились.
Наиболее вероятной виделась бы борьба за вторую-третью строчку, пусть и далеко не факт, что удачная. У норвежцев в конкурентах Сенегал, у шотландцев — Марокко. Две лучшие команды Африки. Между прочим, исторически Россия классно противостоит представителям этого континента: 15 матчей, восемь побед и лишь два поражения. На чемпионатах мира громили Камерун, уверенно разбирались с Тунисом с Египтом и обидно теряли очки с Алжиром.
Вот только нынешний уровень африканских сборных (по крайней мере, грандов), очевидно, ближе к мировым топам, чем раньше — четвертое место Марокко на катарском ЧМ подтверждает. Россияне не считались бы фаворитом во встречах с ними, но в любом случае замахивалась бы на проход в плей-офф минимум с третьей позиции. А дальше — зависит от сетки. В теории соперниками по 1/16 финала, если речь о выходе с третьего, могли бы стать как страшные гиганты, так и относительно рабочие варианты типа Мексики или Швейцарии.
Ладно, в мечтаниях и фантазиях главное не заплывать за буйки. Подводя итог, хочется сказать, что Россия на чемпионате мира-2026 не была бы откровенным пассажиром. Среди всех 48 участников турнира состав Карпина по стоимости занимал бы 25-ю строчку — сложно представить подобную команду вне плей-офф.
Количество «бы» в тексте выше заставляет грустить. Но бан не вечен — когда-нибудь мы поболеем, как в первый раз. А для кого-то он первым и будет.