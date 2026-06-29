Как Россия сыграла бы на чемпионате мира-2026. И в каком составе туда бы поехала?

Вот только нынешний уровень африканских сборных (по крайней мере, грандов), очевидно, ближе к мировым топам, чем раньше — четвертое место Марокко на катарском ЧМ подтверждает. Россияне не считались бы фаворитом во встречах с ними, но в любом случае замахивалась бы на проход в плей-офф минимум с третьей позиции. А дальше — зависит от сетки. В теории соперниками по 1/16 финала, если речь о выходе с третьего, могли бы стать как страшные гиганты, так и относительно рабочие варианты типа Мексики или Швейцарии.