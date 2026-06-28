Семак об игроках «Зенита» на ЧМ-2026: «За Дугласа радостно, Энрике вышел неплохо, но конкуренция серьезная»

«К сожалению, Луис вышел только раз, вышел неплохо на самом деле, но очень серьезный у него конкурент играл — Рафинья, а потом и Райан. Но я думаю, что Луис Энрике точно не выпадал из игры. Будем надеяться, что он еще получит шанс и проявит себя ярко. За Дугласа радостно, конечно, не только в спортивном плане, но и в человеческом. Он собрал большую армию своих поклонников. Для каждого игрока играть в сборной — это мечта. Тем более в сборной Бразилии, где конкуренция очень-очень большая», — приводит пресс-служба «Зенита» слова Семака.