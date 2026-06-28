У Аргентины ковровая дорожка в полуфинал, а у Франции топ-соперники? Есть три возражения критикам сетки ЧМ

Во-вторых, «спасибо» Португалии, которая в своей группе пропустила вперед Колумбию. На мой взгляд, тренер красно-зеленых Роберто Мартинес — заложник магии имени Криштиану Роналду. И посадить мировую звезду в запас, похоже, не может, и толку на поле не так много. Это логично — легенде уже 41 год, его скорость не соответствует современному футболу. Криш еще может сделать дубль разобранному Узбекистану, но это и есть примерно уровень чемпионата Саудовской Аравии, где выступает Роналду. А против Конго и Колумбии капитан растворялся, что делало беззубой всю сборную Португалии, собранную вообще-то из классных футболистов. Вот и остались мы без ожидаемого четвертьфинала Аргентина — Португалия. Сойтись два лучших футболиста века теперь смогут только в финале.