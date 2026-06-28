У Аргентины ковровая дорожка в полуфинал, а у Франции топ-соперники? Есть три возражения критикам сетки ЧМ

Пестрая картина нового формата первенства планеты постепенно вырисовывается. После группового этапа 16 неудачников (хотя кто-то, как Кюрасао, с высоко поднятой головой) отправились домой. Остались 32 лучшие сборные и четкая турнирная сетка, которую все с интересом изучают.
И сразу бросается в глаза, как же повезло Аргентине! Сначала Кабо-Верде, потом победитель встречи Австралия — Египет, далее кто-то из квартета Швейцария, Алжир, Колумбия, Гана. Кажется, для Месси и Ко постелена ковровая дорожка в полуфинал.
Сравним с другим фаворитом — Францией. Сначала неуступчивые викинги шведы, далее ждем Германию, затем Нидерланды или Марокко… Небо и земля. Но тут есть ряд соображений.
Во-первых, идеальных жеребьевок и не бывает. Невозможно подгадать так, чтобы сетки были абсолютно равноценными. На каждом турнире кому-то везет больше, а у кого-то путь максимально тернистый.
Во-вторых, «спасибо» Португалии, которая в своей группе пропустила вперед Колумбию. На мой взгляд, тренер красно-зеленых Роберто Мартинес — заложник магии имени Криштиану Роналду. И посадить мировую звезду в запас, похоже, не может, и толку на поле не так много. Это логично — легенде уже 41 год, его скорость не соответствует современному футболу. Криш еще может сделать дубль разобранному Узбекистану, но это и есть примерно уровень чемпионата Саудовской Аравии, где выступает Роналду. А против Конго и Колумбии капитан растворялся, что делало беззубой всю сборную Португалии, собранную вообще-то из классных футболистов. Вот и остались мы без ожидаемого четвертьфинала Аргентина — Португалия. Сойтись два лучших футболиста века теперь смогут только в финале.
Есть еще и в-третьих. «Ковровые дорожки» иногда оказываются таковыми только на словах. На сборную Марокко, например, еще не так давно смотрели без особого уважения, а она в плей-офф ЧМ-2022 прошла сначала Испанию, а затем и Португалию. Так что Аргентине рано заглядывать в полуфинал. Кабо-Верде с Возиньей не смогла обыграть Испания, Египет — Бельгия. А Колумбия вообще стала второй на последнем Кубке Америки, 13-я в рейтинге ФИФА, если сойдется с «Альбиселесте», то Аргентине точно не будет легко.
Пока же главный огонь ожидается в левой части сетки. Там уже в 1/16 финала такие вывески, как Нидерланды — Марокко, Португалия — Хорватия, Бельгия — Сенегал. А уже в ⅛ вероятны Германия — Франция, Испания — Португалия.
Настоящий ЧМ начинается!
Константин Алексеев