Главное открытие ЧМ — Ибрагимович! Выгнал фаната Роналду из эфира и пообещал через месяц стать президентом США

Если вы думали, что главным шоу этого чемпионата мира будет футбол, то вы явно не смотрели студию FOX Sports. Потому что ее уже полностью захватил Златан Ибрагимович.
Прошло всего две недели турнира, а складывается ощущение, что Златан не приглашенный эксперт, а человек, который купил телеканал по дороге на эфир.
В последнем ночном выпуске он просто объявил:
— Я — ведущий этого шоу.
После чего повернулся к ведущей Ребекке Лоу и невозмутимо добавил:
— Принеси мне чашечку чая.
Вся студия покатилась со смеху, а сама Ребекка констатировала, что Златан — большой молодец и отлично делает свою работу.
Но и этого оказалось мало. Через несколько секунд Ибра заявил:
— Через месяц я стану президентом США.
Студия снова взорвалась, а остальные эксперты уже даже не пытались понять, где заканчивается шутка и начинается фирменная уверенность Златана.
На днях FOX в шутку вручил Ибрагимовичу табличку «Employee of the Month» («Сотрудник месяца»), хотя он проработал на канале всего чуть-чуть. Ибра сразу же нашел повод подколоть другого эксперта, экс-футболиста сборной США Алекси Лаласа:
— Мне понадобилась одна неделя. А тебе сколько чемпионатов мира понадобилось?
Студия снова легла.
Вообще «война» с Лаласом стала отдельным сериалом в рамках этого шоу. Практически в каждом эфире Златан перебивает американца, закатывает глаза после его реплик, делает вид, что не воспринимает его всерьез, а иногда просто смотрит с выражением лица: «Ты закончил?».
При этом сами участники шоу уверяют, что никакого конфликта нет — это часть шоу, и за кадром они прекрасно ладят. Именно эта химия между Златаном, Анри, Лаласом и Ребеккой Лоу стала одной из причин огромной популярности студии FOX на нынешнем чемпионате мира.
Еще один вирусный момент случился в самом начале чемпионата.
Златан смотрел матч США — Парагвай в компании соведущего Тьерри Анри и стримера IShowSpeed — самого известного фаната Криштиану Роналду. В один из моментов швед спросил: кто выиграет ЧМ? «Спид», недолго думая, ответил: Португалия. Тогда Златан молча забрал у стримера микрофон и показал на выход. Спид попытался было возражать, но эти попытки смотрелись немного жалко — спорить с человеком, который однажды сказал: «Львы не сравнивают себя с людьми», бессмысленно.
Вообще Ибрагимович идеально вписался в телевизионный формат. Он подкалывает коллег, перебивает их с абсолютно каменным лицом, превращает любой серьезный разговор в стендап и при этом не выходит из образа ни на секунду.
Кажется, FOX Sports приглашал одного из самых харизматичных футболистов поколения в качестве эксперта. А получил полноценное шоу имени Златана.
По ощущениям, Ибрагимович нашел для себя идеальную роль после завершения карьеры. Он почти не играет персонажа — он просто остается Златаном. И именно поэтому каждый его выход в эфир превращается в вирусный момент.
Николай Соников