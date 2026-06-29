Главное открытие ЧМ — Ибрагимович! Выгнал фаната Роналду из эфира и пообещал через месяц стать президентом США

Златан смотрел матч США — Парагвай в компании соведущего Тьерри Анри и стримера IShowSpeed — самого известного фаната Криштиану Роналду. В один из моментов швед спросил: кто выиграет ЧМ? «Спид», недолго думая, ответил: Португалия. Тогда Златан молча забрал у стримера микрофон и показал на выход. Спид попытался было возражать, но эти попытки смотрелись немного жалко — спорить с человеком, который однажды сказал: «Львы не сравнивают себя с людьми», бессмысленно.