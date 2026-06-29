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Роналдо — о Неймаре: «Надеюсь, что его игра заставит замолчать всех тех, кто похоронил его раньше времени»

Бывший форвард сборной Бразилии, двукратный чемпион мира Роналдо высказался о вызове нападающего Неймара в национальную команду на чемпионат мира.

Источник: Getty Images

34-летний Неймар провел на групповом этапе ЧМ-2026 одну игру. Он вышел на замену в матче против Шотландии на 76-й минуте. Первые две встречи Неймар пропустил из-за восстановления после травмы.

"Я не вижу в текущем составе другого игрока с такой же способностью выигрывать матчи, как у него.

Поэтому, если бы мы могли рассчитывать на него, нельзя было упускать такую возможность.

Я и сам прошел через собственное возвращение в 2002 году, поэтому я полностью поддерживаю Неймара.

Я воодушевлен и стою за него горой. Ему уже не нужно доказывать свой талант в 34 года, но я надеюсь, что его игра заставит замолчать всех тех, кто похоронил его раньше времени", — приводит слова Роналдо L'Equipe.

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