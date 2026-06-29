Холанд готов рвать. Норвегия не заметит африканцев в плей-офф ЧМ?

Главный бомбардир команды находится в отличном состоянии. Во втором туре он отгрузил еще два мяча в ворота сборной Сенегала, и с четырьмя голами всерьез конкурирует с Месси, Мбаппе и другими звездами за «Золотую бутсу». На матч плей-офф он выйдет отдохнувшим и готовым забивать еще, ведь главный тренер команды дал основным игрокам отдых в последнем матче группового этапа против Франции.