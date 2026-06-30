Мостовой назвал претендента номер один на победу в ЧМ-2026: «Очень сильный состав, фантастические футболисты»

"Франция — одна из главных претендентов на чемпионство. У них очень сильный состав, фантастические футболисты: Дембеле, Мбаппе. Они фавориты номер один на титул.
Что касается Швеции, то меня насторожило их поражение от Нидерландов со счетом 1:5. Нормальная команда не может выигрывать 5:1, а потом через три дня проигрывать 1:5.
Поэтому французы — явные фавориты, они обязаны обыгрывать и проходить дальше. Ожидаю счет 2:0. Сейчас в плей-офф каждая игра будет на вес золота, все только начинается«, — цитирует Мостового “Советский спорт”.
Матч Франция — Швеция пройдет 1 июля и начнется в 00:00 по московскому времени.