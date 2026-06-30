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Мостовой назвал претендента номер один на победу в ЧМ-2026: «Очень сильный состав, фантастические футболисты»

Бывший футболист сборных СССР и России, двукратный чемпион Советского союза в составе «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 1/16 финала чемпионата мира между Францией и Швецией.

Источник: Кадр из трансляции

"Франция — одна из главных претендентов на чемпионство. У них очень сильный состав, фантастические футболисты: Дембеле, Мбаппе. Они фавориты номер один на титул.

Что касается Швеции, то меня насторожило их поражение от Нидерландов со счетом 1:5. Нормальная команда не может выигрывать 5:1, а потом через три дня проигрывать 1:5.

Поэтому французы — явные фавориты, они обязаны обыгрывать и проходить дальше. Ожидаю счет 2:0. Сейчас в плей-офф каждая игра будет на вес золота, все только начинается«, — цитирует Мостового “Советский спорт”.

Матч Франция — Швеция пройдет 1 июля и начнется в 00:00 по московскому времени.

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