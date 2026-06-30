Бразилия перевернула игру с Японией после провального тайма. Мартинелли забил на 90+5-й минуте!

В поиске
Понятно, что с Эстевао, Родриго, Рафиньей, Эдером Милитао и Уэсли состав Бразилии выглядел бы совершенно иначе. Как минимум четверо футболистов из этой пятерки до своих травм были твердыми игроками основы. Поэтому Карло Анчелотти пришлось потратить групповой турнир на то, чтобы определиться с оптимальной схемой и новыми сочетаниями игроков. И очень показательно, что на встречу с Японией итальянец включил в протокол те же одиннадцать фамилий, что и в предыдущей игре — впервые за время работы в Южной Америке.
Сыгранность приходит к пентакампеонам с каждым новым матчем, тогда как для Японии это один из главных козырей. О ней и особом пути несколько лет назад говорил главный тренер «Синих самураев» Хаджиме Мориясу, утверждая, что глупо соперничать с теми же бразильцами в технике и пластике. Своим тезисы он, кстати, смог проверить до матча в Хьюстоне. В октябре прошлого года японцы обыграли Бразилию в контрольной встрече (3:2), но вспоминать ее смысла не было. Из семнадцати выходивших тогда на поле футболистов десять не попали в заявку пентакампеонов на ЧМ, а еще двое, включая зенитовца Луиса Энрике, сейчас резервисты.
Агрессивный «автобус»
Те же, кто в понедельник вышел на поле, очень быстро убедились — им предстоит непростой процесс взлома «автобуса», который припарковали перед собственной штрафной японцы. Что-то подобное Мориясу пробовал по ходу игры с Нидерландами, но только на коротких отрезках, тогда как сейчас все силы были брошены на оборону собственных ворот. И, надо сказать, уже до первой паузы на водопой и рекламу пентакампеонов прилично измотали. Если поначалу периодически срабатывал прессинг, и дело доходило до ударов Бруно Гимараэса и Матеуса Куньи, то потом владение стало стерильным, а темп упал.
Это, как оказалось, усыпило фаворита, который допустил ошибку после короткого отдыха. Поперечная передача Данило была перехвачена, после чего никогда прежде не забивавший за сборную Сано, не позволив Каземиро догнать себя, послал мяч низом впритирку со штангой.
Только пропущенный гол заставил бразильцев начать быстрее двигать мяч и переключить скорость перемещения по полю. Однако «самураи» оказались к этому готовы. Даже когда казалось, что они слишком сильно вжались в штрафную, обошлось без неприятностей благодаря отлаженной системе подстраховки и самоотдаче, которая помогла заблокировать несколько ударов. Судзуки за первые 45 минут толком и не вступал в игру. Самое страшное — Бразилия, включая забивавшего во всех матчах группового этапа Винисиуса Жуниора, не понимала, что с этим делать.
Лом вместо отмычки
На второй тайм пентакампеоны вышли без получившего травму Лукаса Пакета. Теоретически его мог заменить Неймар, но, похоже, играть полный тайм с возможной перспективой перехода в дополнительное время он пока не готов. Анчелотти предпочел выпустить Эндрика, что привело к переходу на схему с двумя нападающими. Причем в центр ситуативно могли сместиться Райан или Винисиус, так как Кунье приходилось при потере мяча опускаться в глубину на помощь средней линии.
Получились те самые 4−2−4, о которых говорил Анчелотти, начиная работу в Бразилии. Для любого бразильца это отсылка к золотым временам Пеле и Гарринчи, но в этот раз нужным были не изящество, а что-то вроде лома. Его аналогом стали многочисленные подачи, которыми просто забросали японскую штрафную. В первом случае Судзуки эффектно остановил удар Бруно. Во втором — когда вратарь ошибся на выходе — на линии ворот стеной встал неожиданно попавший в старт Томиясу. Каземиро не понимал, как такое возможно! Но главное, опытный мастер не забивал лишними переживаниями голову, а через несколько минут идеально пробил ей после диагонали Габриэла в район дальней штанги. Английская классика от футболистов «МЮ» и «Арсенала».
Потеря и победа
Ответный гол на какое-то время раскрыл игру, и уже Алиссон заставил болельщиков нервничать, когда неловко отразил дальний удар, а потом — выбивая мяч вперед — попал в соперника. Впрочем, в основном игра проходила вдали от бразильских ворот, а у Виисиуса наконец-то стало появляется свободное пространство. Точнее, он сам его получил, пробросив мяч между ног защитнику. Голу-шедевру совместными усилиями не дали состояться Судзуки и штанга. Но, кажется, ее звон стал сигналом для «самураев», которые снова откатились к своим воротам, лишь изредка включая прессинг на чужой половине поля.
Игра практически вернулась в прежнее — более выгодное азиатам русло, а темп снова стал падать. Японцы успевали перестраиваться и снова почти перекрыли кислород Винисиусу, которого на фланге старались встречать вдвоем. А когда давление Бразилии снова стало увеличиваться, замена по медицинским причинам потребовалась еще одному игроку средней линии — Каземиро, которого по позиции заменил другой ветеран — Фабиньо. Но играть дополнительные полчаса не пришлось, так как сработал прессинг пентакампеонов. На шестой добавленной арбитром минуте умница Бруно после паузы покатил мяч в район площади ворот под победный удар Габриэлу Мартинелли.
Проклятие Японии, которая никогда не проходила первый раунд плей-офф, по-прежнему действует. А перевернувшая сложнейшую игру Бразилия показала — она может быть разной и, что даже более важно, у нее есть характер. Это он помог пенткампеонам добыть первую за 24 года волевую победу в плей-офф. Как на победном ЧМ-2002 против Англии.
Андрей Кузичев