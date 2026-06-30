Бразилия перевернула игру с Японией после провального тайма. Мартинелли забил на 90+5-й минуте!

Сыгранность приходит к пентакампеонам с каждым новым матчем, тогда как для Японии это один из главных козырей. О ней и особом пути несколько лет назад говорил главный тренер «Синих самураев» Хаджиме Мориясу, утверждая, что глупо соперничать с теми же бразильцами в технике и пластике. Своим тезисы он, кстати, смог проверить до матча в Хьюстоне. В октябре прошлого года японцы обыграли Бразилию в контрольной встрече (3:2), но вспоминать ее смысла не было. Из семнадцати выходивших тогда на поле футболистов десять не попали в заявку пентакампеонов на ЧМ, а еще двое, включая зенитовца Луиса Энрике, сейчас резервисты.