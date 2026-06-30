Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
04:00
Нидерланды
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.20
П2
3.45
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Кот-д`Ивуар
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.50
П2
2.08
Футбол. ЧМ-2026
01.07
Франция
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.30
X
8.00
П2
10.00
Футбол. ЧМ-2026
01.07
Мексика
:
Эквадор
Все коэффициенты
П1
2.23
X
2.97
П2
4.15
Футбол. ЧМ-2026
завершен
П 3:4
Германия
1
:
Парагвай
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Бразилия
2
:
Япония
1
П1
X
П2

Анчелотти рассказал, почему не выпустил Неймара на матч ЧМ с Японией

Неймар весь матч против сборной Японии провел на скамейке запасных. По словам Анчелотти, футболист должен был выйти на поле на 105-й минуте. Однако бразильцы забили победный гол раньше — на 90+5-й минуте.

Источник: Getty Images

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, что Неймар должен был выйти на поле в дополнительно время в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против Японии, слова специалиста приводит пресс-служба ФИФА.

«Мы не теряли терпения, у нас было много ресурсов на поле и на скамейке запасных. Япония — непростой соперник, очень организованная и интенсивная команда. Я приберегал Неймара на дополнительное время. Он должен был выйти на поле на 105-й минуте, если бы мы не забили второй гол. Я не хотел менять расстановку, потому что команда играла хорошо», — сказал Анчелотти.

Сборная Бразилии обыграла команду Японии со счетом 2:1 и вышла в ⅛ финала ЧМ-2026. Основное время закончилось вничью. Победный гол на пятой добавленной минуте к матчу (90+5) забил бразильский нападающий Габриэл Мартинелли.

34-летний Неймар весь матч провел на скамейке запасных, несмотря на то, что на 14 минут вышел на поле в третьем матче заключительного тура группы С против Шотландии (3:0). Футболист пропустил две стартовые встречи турнира из-за травмы икроножной мышцы.

До матча с Шотландией Неймар не выступал за сборную Бразилии с 18 октября 2023 года. Он является лучшим бомбардиром национальной команды. На его счету 79 голов в 129 матчах.

В ⅛ финала бразильцы 5 июля сыграют против победителя встречи Кот-д’Ивуар — Норвегия, их матч пройдет 30 июня в 20:00 мск.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

Бразилия
2:1
Первый тайм: 0:1
Япония
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
29.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium, 68777 зрителей
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Хадзимэ Мориясу
Голы
Бразилия
Каземиру
(Габриэл Магальяйнс)
56′
Габриел Мартинелли
(Бруну Гимарайнс)
90+5′
Япония
Кайсю Сано
29′
Составы команд
Бразилия
1
Алиссон
13
Данилу Луис
48′
16
Дуглас Сантос
26
Райан
7
Винисиус Жуниор
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
8
Бруну Гимарайнс
90′
17
Фабинью
20
Лукас Пакета
46′
19
Эндрик
5
Каземиру
14′
90′
18
Данилу Сантос
9
Матеус Кунья
65′
22
Габриел Мартинелли
Япония
1
Дзион Судзуки
22
Такэхиро Томиясу
21
Хироки Ито
3
Сого Танигути
18
Аясэ Уэда
24
Кайсю Сано
12′
10
Рицу Доан
66′
2
Юкинари Сугавара
13
Кейто Накамура
66′
25
Дзюнносукэ Судзуки
84′
15
Даити Камада
45′
78′
7
Ао Танака
14
Дзюня Ито
78′
6
Сюто Матино
11
Дайдзэн Маэда
90′
19
Коки Огава
Статистика
Бразилия
Япония
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
19
5
Удары в створ
7
2
Угловые
6
2
Фолы
4
13
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Боковой судья
Альберто Тегони
(Италия)
Боковой судья
Даниеле Биндони
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти