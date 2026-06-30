Анчелотти рассказал, почему не выпустил Неймара на матч ЧМ с Японией

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти рассказал, что Неймар должен был выйти на поле в дополнительно время в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против Японии, слова специалиста приводит пресс-служба ФИФА.
«Мы не теряли терпения, у нас было много ресурсов на поле и на скамейке запасных. Япония — непростой соперник, очень организованная и интенсивная команда. Я приберегал Неймара на дополнительное время. Он должен был выйти на поле на 105-й минуте, если бы мы не забили второй гол. Я не хотел менять расстановку, потому что команда играла хорошо», — сказал Анчелотти.
Сборная Бразилии обыграла команду Японии со счетом 2:1 и вышла в ⅛ финала ЧМ-2026. Основное время закончилось вничью. Победный гол на пятой добавленной минуте к матчу (90+5) забил бразильский нападающий Габриэл Мартинелли.
34-летний Неймар весь матч провел на скамейке запасных, несмотря на то, что на 14 минут вышел на поле в третьем матче заключительного тура группы С против Шотландии (3:0). Футболист пропустил две стартовые встречи турнира из-за травмы икроножной мышцы.
До матча с Шотландией Неймар не выступал за сборную Бразилии с 18 октября 2023 года. Он является лучшим бомбардиром национальной команды. На его счету 79 голов в 129 матчах.
В ⅛ финала бразильцы 5 июля сыграют против победителя встречи Кот-д’Ивуар — Норвегия, их матч пройдет 30 июня в 20:00 мск.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Карло Анчелотти
Хадзимэ Мориясу
Каземиру
(Габриэл Магальяйнс)
56′
Габриел Мартинелли
(Бруну Гимарайнс)
90+5′
Кайсю Сано
29′
1
Алиссон
13
Данилу Луис
48′
16
Дуглас Сантос
26
Райан
7
Винисиус Жуниор
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
8
Бруну Гимарайнс
90′
17
Фабинью
20
Лукас Пакета
46′
19
Эндрик
5
Каземиру
14′
90′
18
Данилу Сантос
9
Матеус Кунья
65′
22
Габриел Мартинелли
1
Дзион Судзуки
22
Такэхиро Томиясу
21
Хироки Ито
3
Сого Танигути
18
Аясэ Уэда
24
Кайсю Сано
12′
10
Рицу Доан
66′
2
Юкинари Сугавара
13
Кейто Накамура
66′
25
Дзюнносукэ Судзуки
84′
15
Даити Камада
45′
78′
7
Ао Танака
14
Дзюня Ито
78′
6
Сюто Матино
11
Дайдзэн Маэда
90′
19
Коки Огава
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Боковой судья
Альберто Тегони
(Италия)
Боковой судья
Даниеле Биндони
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти