12 лет позора: сборная Германии снова пролетела мимо топ-16 на ЧМ. У немцев нет лица и харизмы

Нового лица с какой-то роскошной комбинационной игрой не появилось, а старое — харизма, порядок, дисциплина, характер — потеряно. Даже взгляд остановить не на ком, одни представители секции мягких игрушек. Кто в этой команде лидер? От кого ждать подвигов? От Вирца, Мусиалы, Хаверца, Нмечи? Смешно. Я уж не говорю о Сане, играющем в футбол сам с собой. И это я перечисляю лучших, за их спинами вообще серая масса. Игроки-то все в целом неплохие, для подыгрыша годятся, но не орлы. Не для больших свершений. Без стержня, без инстинкта киллера.