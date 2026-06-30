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12 лет позора: сборная Германии снова пролетела мимо топ-16 на ЧМ. У немцев нет лица и харизмы

Константин Алексеев — об очередном досрочном вылете бундестим.

Источник: Reuters

Первая сенсация плей-офф ЧМ-2026 — Германия, уступившая дорогу Парагваю. И у меня ноль удивления по этому поводу.

От прежней сборной Германии, наводившей ужас на соперников, ничего не осталось. Как там говорил знаменитый Линекер: «В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы»? Забудьте! Гарри сам уже давно отказался от этой цитаты, она утратила актуальность.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/16 финала, 29.06.2026, 23:30
Германия
1
Парагвай
1

Когда-то один перечень фамилий вызывал ассоциации с катком, который переедет любого: Колер, Бреме, Заммер, Айльтс, Эффенберг, Клисманн, Феллер. Рискните встать у них на пути. Плюс умницы типа Маттеуса или Хесслера. Это поколение передало традиции следующему. Кан, Лам, Баллак, Швайнштайгер, Озил, Кроос, Подольски, Клозе. Не всегда все вместе, но за 12 лет, с 2002 по 2014 год, немцы ни разу не финишировали на ЧМ без медалей. Золото, серебро и две бронзы. Такой крутой серии нет больше ни у кого.

А потом как отрезало — о медалях и речи не идет. В 2018-м и 2022-м даже не вышли из группы, теперь формально заглянули в плей-офф, но только в новом формате — в топ-16 лучших Германии снова нет. И это позор для четырехкратного чемпиона мира.

Нового лица с какой-то роскошной комбинационной игрой не появилось, а старое — харизма, порядок, дисциплина, характер — потеряно. Даже взгляд остановить не на ком, одни представители секции мягких игрушек. Кто в этой команде лидер? От кого ждать подвигов? От Вирца, Мусиалы, Хаверца, Нмечи? Смешно. Я уж не говорю о Сане, играющем в футбол сам с собой. И это я перечисляю лучших, за их спинами вообще серая масса. Игроки-то все в целом неплохие, для подыгрыша годятся, но не орлы. Не для больших свершений. Без стержня, без инстинкта киллера.

Источник: Reuters

Бундестим могла, конечно, пройти Парагвай. Скажем, засчитай судья гол Та, отмененный из-за довольно легкого контакта голкипера и Антона, но что глобально изменил бы проход в ⅛ финала? У команды бы вдруг появился характер, чтобы одолеть куда более серьезных соперников типа Франции?

И перед серией пенальти у меня не было сомнений, что более заряженные парагвайцы выиграют. Даже подарки немцам не помогли. Вы промажете с 11-метровых два раза — тогда мы сделаем это трижды!

Когда-то проваленный Евро-2000 сподвиг немецкий футбольный союз на реформы, после которых и случилась серия из четырех успешных ЧМ подряд. Теперь в Германии опять пришло время крепко задуматься, что надо поменять. Как готовить футболистов, которые обладают не только техникой, но и лидерскими качествами, харизмой. Которые выходят на поле не просто играть, а исключительно выигрывать.

Нидерланды
1:1
По пенальти: 2:3
Основное время: 1:1 (0:0)
Марокко
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
30.06.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Estadio BBVA
Главные тренеры
Роналд Куман
Мохамед Уаби
Голы
Нидерланды
Коди Гакпо
(Крисенсио Саммервилл)
72′
Марокко
Исса Диоп
(Шемсдин Тальби)
90+1′
Составы команд
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
22
Дензел Дюмфрис
24
Крисенсио Саммервилл
5
Натан Аке
71′
20
Тен Копмейнерс
15
Микки ван де Вен
86′
25
Йоррел Хато
19
Брайан Бробби
71′
9
Вут Вегхорст
8
Райан Гравенберх
86′
26
Квинтен Тимбер
21
Френки де Йонг
110′
3
Мартен де Рон
11
Коди Гакпо
113′
7
Джастин Клюйверт
Марокко
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
3
Нуссаир Мазрауи
11
Исмаэль Сайбари
14
Исса Диоп
47′
24
Нейл Эль-Айнауи
10
Браим Диас
79′
15
Самир Эль Мурабет
23
Биляль Эль-Ханнус
87′
7
Шемсдин Тальби
8
Аззедин Унаи
86′
9
Суфьян Рахими
18
Чади Риад
75′
26
Анасс Салах-Эддин
6
Айюб Буадди
79′
16
Джасим Ясин
Статистика
Нидерланды
Марокко
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
6
11
Удары в створ
2
5
Угловые
5
8
Фолы
18
15
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти