Президент Узбекистана призвал не искать виноватых в неудаче сборной на ЧМ

«По поводу участия нашей национальной сборной в чемпионате мира высказываются разные мнения. Но предъявлять нашим футболистам, защищавшим честь Родины, эмоциональные претензии и искать в них виноватых — не в характере нашего народа. Напротив, сегодня как никогда важно поддержать их и поднять их боевой дух», — заявил Мирзиёев на встрече с молодежью страны.