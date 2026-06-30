Семин не считает вылет сборной Нидерландов с ЧМ неожиданным

«Предполагал, что для голландцев это будет сложнейший матч. У Марокко есть много игроков высокого уровня. Здесь нет никаких неожиданностей. С точки зрения мотивации, Марокко — сильнейшая сборная на данный момент», — сказал Семин «СЭ».