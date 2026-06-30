Вслед за Германией вылетели Нидерланды! Марокканцы спаслись в концовке и выиграли безумную серию пенальти

Гакпо в игре
Практически на каждом чемпионате мира бывают матчи, про которые на старте плей-офф хочется воскликнуть: «Слишком рано!» Да, в Катаре пути топ-сборных сначала разошлись, тогда как в 2018-м Франция билась с Аргентиной уже в ⅛ финала. Понятно, что сейчас особняком стоит встреча Португалии и Хорватии, по итогам которой либо разобьются мечты Криштиану Роналду, либо будет поставлена точка в великой карьере Луки Модрича. Но и Нидерланды с Марокко если не наравне с упомянутой парой, то где-то совсем рядом. По качеству игры, уровню амбиций и статусным игрокам на поле.
У «Атласских львов» в старте были все лучшие, включая проводившего 100-й матч за сборную капитана Хакими. Зато Роналд Куман в очередной раз изменил правый фланг атаки, где вместо Малена появился Саммервилл. Но главное — в старте был переживший семейную трагедию Гакпо. У девушки Коди, которая прилетела поддержать его в США, случился выкидыш. Наверное, у форварда «Ливерпуля» было моральное право покинуть сборную, но он остался и вышел на поле в 32-м подряд матче «Оранжевых». В последний раз Гакпо пропускал игру сборной два года назад (спарринг с Канадой перед Евро-2024).
Правда, поначалу через его фланг голландцы играли реже, чем через правую бровку, где повышенной активностью по традиции выделялся Дюмфрис. Но было видно, что главный тренер марокканцев Мохамед Уахби внимательно изучал соперника, поэтому марокканцы не позволяли быстро комбинировать на краях штрафной. Зато сами «львы», играя вторым номером, к середине первого тайма создали два полноценных момента. Эль-Айнауи бил головой с нескольких метров, замыкая подачу корнера, а Хакими выстрелил с дальней дистанции, но в обоих случаях прекрасно сыгравшему Вербрюггену удалось перевести мяч через перекладину.
Перекладина
У проводившего десятый матч на мировых чемпионатах Буну (новый рекорд для африканских вратарей) задач такой сложности не возникало до последних минут первого тайма, когда с дальней дистанции атаковал ван де Вен. Все-таки схема с тремя центральными защитниками, которую выбрал Роналд Куман, не всегда эффективна и порой ограничивает атакующий потенциал. Во встрече с Японией отрезок с такой расстановкой и вовсе стоил упущенной победы.
Но понятно, что тогда и сейчас задачи ставились разные, и теперь не шло речи о сохранении счета. А вот не дать разбежаться Сайбари, который забивал во всех матчах группового турнира, получалось. Возможно, помогли еще и знания Руда ван Нистелроя. Помощник Кумана в свое время работал с Сайбари во второй команде ПСВ, а, став главным тренером, стал регулярно привлекать молодого полузащитника к основе.
Само собой, Уахби все это видел и, сохранив состав на второй тайм, внес коррективы, которые оказались эффективны. Во-первых, марокканцы стали заметно активнее. Во-вторых, адресатом передач за спины защитникам чаще становился Хакими. После прекрасного проникающего паса Унахи капитан сотряс перекладину, а в следующей атаке выход один на один сорвал подкат ван де Вена. Кроме того, после корнера и срезки Дюмфриса выручил Вербрюгген.
Знак небес
Но как же круто перестроился Куман в паузе на водопой! «Оранжевые» убрали одного защитника, выпустив Копмейнерса, а на острие отправился гигант Вегхорст. Один из героев ЧМ-2022 до понедельника не сыграл на этом турнире ни минуты. А ему не так много было нужно — всего лишь длинный заброс Вербрюггена в район центрального круга. Дальше была скидка на ход Саммервиллу, и тот, падая на газон, все же исхитрился сделать передачу на Гакпо.
Кто, как не он, должен был забить в этот день свой девятый гол на крупных турнирах сборных (наравне с Робином ван Перси и на один мяч меньше Денниса Бергкампа)?! Поздравлять Коди выбежали все запасные, и это была насколько большая, настолько же и сдержанная радость. Все понимали, сколько пришлось пережить партнеру по сборной в последние дни, и его словно тактично обступили. А Гакпо, поднявшись с газона и не сдержав слезу, поднял глаза и руку к небу — это был гол для его неродившегося сына. И конечно, для всей страны, которая переживала и радовалась вместе со своим героем.
Точка от Сайбари
Только это была еще не развязка. В добавленные к основному времени минуты спасать «львов» отправился центральный защитник Диоп — бывший игрок молодежной сборной Франции с сенегальскими и марокканскими (по матери) корнями, которому позволили в марте сменить футбольное гражданство. Тальби выполнил идеальную подачу, а позиционная ошибка ван Дейка заставила команды отыграть дополнительные полчаса.
Психологические преимущество перешло к африканцам, и Рахими обязан был забивать, но снова блестяще сыграл Вербрюгген. Голландцы же словно решили дождаться серии пенальти, хотя на ЧМ-2022 11-метровые стали камнем преткновения против Аргентины, тогда как «львы» начали триумфальный для своего континента путь в плей-офф, выиграв в аналогичной ситуации у Испании.
Тогда репутацию грозы пенальтистов подтвердил Буну. Теперь у «львов» первую же попытку смазал Эль-Айнауи. Бивший у «Оранжевых» вторым Клюйверт ответил попаданием в штангу, а Вербрюгген, почти остановив попытку Рахими, неловким движением сам переправил мяч за линию. Война нервов продолжилась промахом Квентина Тимбера и попаданием Хакими в штангу. Наконец, Буну, оставшись на ногах, отбил удар Саммервилла, а Сайбари сделал то, что не сумел в игре. Нанес решающий удар, который вывел Марокко в ⅛ финала. Впереди — Канада.
Автор: Андрей Кузичев