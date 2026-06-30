Вслед за Германией вылетели Нидерланды! Марокканцы спаслись в концовке и выиграли безумную серию пенальти

Кто, как не он, должен был забить в этот день свой девятый гол на крупных турнирах сборных (наравне с Робином ван Перси и на один мяч меньше Денниса Бергкампа)?! Поздравлять Коди выбежали все запасные, и это была насколько большая, настолько же и сдержанная радость. Все понимали, сколько пришлось пережить партнеру по сборной в последние дни, и его словно тактично обступили. А Гакпо, поднявшись с газона и не сдержав слезу, поднял глаза и руку к небу — это был гол для его неродившегося сына. И конечно, для всей страны, которая переживала и радовалась вместе со своим героем.