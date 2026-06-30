Нидерланды отказались от своей истории. Марокко наказало их за трусость

А Марокко знало, что в серии пенальти у него будет преимущество. Для многих одиннадцатиметровые — лотерея, но не для команды, у которой есть Яссин Буну. Серия получилась нервной, рваной, с ошибками с обеих сторон, но Буну взял решающий удар. Как же жаль, что Яссин так рано уехал в Саудовскую Аравию! Он поздно раскрылся, но провел несколько сезонов в «Севилье» на фантастическом уровне и спокойно мог переходить в гранд, спрос на него был бы. Но, судя по всему, Буну останется в истории в первую очередь героем крупных международных турниров.