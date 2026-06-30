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П1
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Нидерланды отказались от своей истории. Марокко наказало их за трусость

Роналд Куман губит потенциал сборной.

Источник: Reuters

Перед матчем Роналд Куман говорил, что жребий свел Нидерланды и Марокко слишком рано. И тут трудно спорить, это была пара не для 1/16 финала. Нидерланды выиграли группу, забили 10 мячей, уже успели разнести Швецию и выглядели одной из самых веселых команд турнира. Марокко тоже прошло группу без поражений, играло смелее, чем в 2022-м, и больше не выглядело сборной, которая живет только за счет героической обороны и реактивных флангов.

Но вопрос Куману — вот это осознание силы соперника не заставило ли чересчур его бояться?

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/16 финала, 30.06.2026, 4:00
Нидерланды
1
Марокко
1

Куман отказался от привычной голландской смелости. Вместо стандартной схемы с тремя полузащитниками и широкой атакой он выставил пять защитников и убрал Тиджани Рейндерса. Формально это можно объяснить, ведь у Нидерландов и до этого были проблемы при игре без мяча: команда много забивала, но постоянно оставляла много пространства за спиной, не просто так пропустила в каждом из матчей группового этапа. Марокканцы как раз могли целить туда, где голландцы трещали весь групповой этап. Только в плей-офф такие решения всегда имеют цену. Куман укрепил оборону, но перекрыл кислород в атаке своей же команде.

Источник: Reuters

Нидерланды не хотели дать Марокко пространство, не хотели нарваться на скоростные атаки Хакими и Сайбари, но в итоге все равно получили ворох неприятностей. После игры Мохамед Уахби сказал, что не ожидал от голландцев такого низкого блока. И для Марокко это признание статуса, с этой сборной нужно считаться всем.

В 2022-м Марокко добралось до полуфинала, но играло прагматично, от соперника. Сейчас же это одна из самых доминирующих сборных на ЧМ. 70 процентов владения, 11 ударов по воротам (у голландцев всего 6), а главное — какая-то железобетонная уверенность в собственных силах даже после пропущенного мяча.

Нидерланды же в концовке, после выхода Вегхорста, скатились на банальные навесы и пасы на ход Гакпо с Саммервилом. И да, это сработало, удалось повести в счете, но трусливый план Нидерландов не подразумевал спокойного контроля игры после 1:0. Концовку успокоить не удалось, и гол Иссы Диопа стал логичным итогом давления африканцев.

А Марокко знало, что в серии пенальти у него будет преимущество. Для многих одиннадцатиметровые — лотерея, но не для команды, у которой есть Яссин Буну. Серия получилась нервной, рваной, с ошибками с обеих сторон, но Буну взял решающий удар. Как же жаль, что Яссин так рано уехал в Саудовскую Аравию! Он поздно раскрылся, но провел несколько сезонов в «Севилье» на фантастическом уровне и спокойно мог переходить в гранд, спрос на него был бы. Но, судя по всему, Буну останется в истории в первую очередь героем крупных международных турниров.

Источник: Reuters

Ну, а Нидерланды уезжают домой с горьким привкусом позора. И дело не столько в поражении, сколько в отказе от собственной идентичности. Со времен Кройфа «Оранжевые» позиционировали себя как одну из самых смелых и веселых сборных Европы — как тех, кто не боится соперника и всегда стремится играть от себя. Тех, кто популяризирует красивый атакующий футбол. Прагматичность и, скажем прямо, тактическая ограниченность Кумана с этим образом никак не стыкуются.

Источник: Reuters

У Нидерландов очень бодрое поколение. Есть суперзвезды в лице Френки де Йонга, Вирджила ван Дейка, Райана Гравенберха и Коди Гакпо; есть Вербрюгген, ван де Вен, Саммервилл и Хато, которые звездами могут стать; есть Думфрис, Копмейнерс и Рейндерс, футболисты настоящих грандов. Но потенциал этой команды был растрачен абсолютно бездарно. Трусость и игра вторым номером с равным соперником — не то, чего ждешь от Нидерландов. Стоило ли оно того, мистер Куман?

Автор: Марк Бессонов

Нидерланды
1:1
По пенальти: 2:3
Основное время: 1:1 (0:0)
Марокко
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
30.06.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Estadio BBVA
Главные тренеры
Роналд Куман
Мохамед Уаби
Голы
Нидерланды
Коди Гакпо
(Крисенсио Саммервилл)
72′
Марокко
Исса Диоп
(Шемсдин Тальби)
90+1′
Составы команд
Нидерланды
1
Барт Вербрюгген
6
Ян Пол ван Хекке
4
Виргил ван Дейк
22
Дензел Дюмфрис
24
Крисенсио Саммервилл
5
Натан Аке
71′
20
Тен Копмейнерс
15
Микки ван де Вен
86′
25
Йоррел Хато
19
Брайан Бробби
71′
9
Вут Вегхорст
8
Райан Гравенберх
86′
26
Квинтен Тимбер
21
Френки де Йонг
110′
3
Мартен де Рон
11
Коди Гакпо
113′
7
Джастин Клюйверт
Марокко
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
3
Нуссаир Мазрауи
11
Исмаэль Сайбари
14
Исса Диоп
47′
24
Нейл Эль-Айнауи
10
Браим Диас
79′
15
Самир Эль Мурабет
23
Биляль Эль-Ханнус
87′
7
Шемсдин Тальби
8
Аззедин Унаи
86′
9
Суфьян Рахими
18
Чади Риад
75′
26
Анасс Салах-Эддин
6
Айюб Буадди
79′
16
Джасим Ясин
Статистика
Нидерланды
Марокко
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
6
11
Удары в створ
2
5
Угловые
5
8
Фолы
18
15
Офсайды
3
0
Судейская бригада
Главный судья
Вилтон Сампайю
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Боскилья
(Бразилия)
Боковой судья
Бруну Пирес
(Бразилия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти