Гол Шомуродова признали лучшим на групповом этапе ЧМ по футболу

В матче третьего тура сборная Узбекистана проиграла команде ДР Конго (1:3) и завершила участие в турнире, не набрав очков. Шомуродов, который является капитаном команды, на 10-й минуте с острого угла поразил ворота, перевесив вратаря соперника.