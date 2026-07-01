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Гол Шомуродова признали лучшим на групповом этапе ЧМ по футболу

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Гол нападающего сборной Узбекистана Элдора Шомуродова признан лучшим на групповом этапе чемпионата мира в США, Канаде и Мексике, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

В матче третьего тура сборная Узбекистана проиграла команде ДР Конго (1:3) и завершила участие в турнире, не набрав очков. Шомуродов, который является капитаном команды, на 10-й минуте с острого угла поразил ворота, перевесив вратаря соперника.

Гол бывшего нападающего «Ростова» получил 36% голосов. Вторым в голосовании стал забитый дальним ударом мяч экс-нападающего «Локомотива» и «Зенита» Вильсона Изидора (26,5%) из сборной Гаити, третьим по красоте признали гол боснийца Керима Алайбеговича (24,9%) из-за пределов штрафной.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.