«Я устал и не хотел играть еще полчаса». Холанн случайно забил победный гол в 1/16 финала ЧМ?

Норвегия обыграла Кот-д’Ивуар (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. Решающий гол скандинавы забили в концовке — ожидаемо, он оказался на счету главного бомбардира команды Эрлинга Холанна. Причем форвард, похоже, отличился случайно — хотя и не собирается признаваться.
«Победный гол самым ужасным ударом в истории»
Большую часть встречи с африканцами 25-летнюю звезду «Манчестер Сити» не было видно — куда чаще в трансляции мелькал его отец Альф-Инге. Но, как и любому элитному нападающему, Эрлингу хватило одного момента — на 85-й минуте при счете 1:1 он поймал мяч после передачи Патрика Берга и забил, подарив Норвегии победу.
При этом удар получился корявым. Судя по всему, Холанн хотел обработать, а не пробить в касание — и даже не стал толком праздновать настолько забавное взятие ворот. В отличие от своего папы — тот расплакался на трибунах, понимая, какой важный гол оформил его сын.
Позднее Эрлинг поиронизировал над победным мячом — репостнул в социальных сетях комментарий одного из болельщиков.
«Ты не видишь его 90 минут, а потом он появляется из ниоткуда, чтобы забить победный гол самым ужасным ударом в истории», — написал фанат.
Холанн сопроводил репост смеющимися эмодзи.
Не менее ироничен форвард был и на поле сразу после свистка. Отмечая победу, скандинав надел традиционный головной убор викингов.
В послематчевом интервью Холанн пошутил — забил, чтобы не играть добавленное время.
«Я устал, поэтому подумал, что не хочу играть еще полчаса дополнительного времени, и нам нужно забить… Теперь я ощущаю своего рода единство, это трогательно. Мы наслаждаемся этим путешествием», — сказал Эрлинг журналистам.
Сумасшедшая статистика
Норвежец почти догнал Лионеля Месси по мячам на ЧМ-2026: у аргентинца шесть, у Эрлинга теперь пять. Также Холанн забил 60 голов за свою сборную в 53 матчах — быстрее всех со времен Герда Мюллера в 1973 году. Немцу потребовалось 48 встреч.
Наконец, Эрлинг в очередной раз подтвердил статус бомбардира. С ноября 2024-го он отличается практически в каждой игре — настрелял 25 мячей в 13 матчах. Причем оформил два хет-трика, четыре дубля и даже один пента-трик.
В ⅛ финала Норвегия встретится с Бразилией — своей любимой командой, которой она еще ни разу не проигрывала (две победы и две ничьи). Посмотрим, продолжит ли Холанн забивать — или все-таки покинет уже ставший для него историческим турнир.
Артем Белинин