«Я устал и не хотел играть еще полчаса». Холанн случайно забил победный гол в 1/16 финала ЧМ?

При этом удар получился корявым. Судя по всему, Холанн хотел обработать, а не пробить в касание — и даже не стал толком праздновать настолько забавное взятие ворот. В отличие от своего папы — тот расплакался на трибунах, понимая, какой важный гол оформил его сын.