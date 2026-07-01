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«Я устал и не хотел играть еще полчаса». Холанн случайно забил победный гол в 1/16 финала ЧМ?

Норвежец преследует Месси в бомбардирской гонке.

Источник: Reuters

Норвегия обыграла Кот-д’Ивуар (2:1) в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026. Решающий гол скандинавы забили в концовке — ожидаемо, он оказался на счету главного бомбардира команды Эрлинга Холанна. Причем форвард, похоже, отличился случайно — хотя и не собирается признаваться.

«Победный гол самым ужасным ударом в истории»

Большую часть встречи с африканцами 25-летнюю звезду «Манчестер Сити» не было видно — куда чаще в трансляции мелькал его отец Альф-Инге. Но, как и любому элитному нападающему, Эрлингу хватило одного момента — на 85-й минуте при счете 1:1 он поймал мяч после передачи Патрика Берга и забил, подарив Норвегии победу.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/16 финала, 30.06.2026, 20:00
Кот-д`Ивуар
1
Норвегия
2

При этом удар получился корявым. Судя по всему, Холанн хотел обработать, а не пробить в касание — и даже не стал толком праздновать настолько забавное взятие ворот. В отличие от своего папы — тот расплакался на трибунах, понимая, какой важный гол оформил его сын.

Позднее Эрлинг поиронизировал над победным мячом — репостнул в социальных сетях комментарий одного из болельщиков.

«Ты не видишь его 90 минут, а потом он появляется из ниоткуда, чтобы забить победный гол самым ужасным ударом в истории», — написал фанат.

Холанн сопроводил репост смеющимися эмодзи.

Не менее ироничен форвард был и на поле сразу после свистка. Отмечая победу, скандинав надел традиционный головной убор викингов.

В послематчевом интервью Холанн пошутил — забил, чтобы не играть добавленное время.

«Я устал, поэтому подумал, что не хочу играть еще полчаса дополнительного времени, и нам нужно забить… Теперь я ощущаю своего рода единство, это трогательно. Мы наслаждаемся этим путешествием», — сказал Эрлинг журналистам.

Сумасшедшая статистика

Норвежец почти догнал Лионеля Месси по мячам на ЧМ-2026: у аргентинца шесть, у Эрлинга теперь пять. Также Холанн забил 60 голов за свою сборную в 53 матчах — быстрее всех со времен Герда Мюллера в 1973 году. Немцу потребовалось 48 встреч.

Наконец, Эрлинг в очередной раз подтвердил статус бомбардира. С ноября 2024-го он отличается практически в каждой игре — настрелял 25 мячей в 13 матчах. Причем оформил два хет-трика, четыре дубля и даже один пента-трик.

В ⅛ финала Норвегия встретится с Бразилией — своей любимой командой, которой она еще ни разу не проигрывала (две победы и две ничьи). Посмотрим, продолжит ли Холанн забивать — или все-таки покинет уже ставший для него историческим турнир.

Артем Белинин