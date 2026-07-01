Мбаппе догнал Месси в списке лучших бомбардиров чемпионата мира — 2026

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сравнялся с аргентинским форвардом Лионелем Месси в списке лучших бомбардиров чемпионата мира по футболу 2026 года.
Мбаппе отметился дублем в матче 1/16 финала против команды Швеции (3:0) и довел число голов на турнире до шести. Француз провел на текущем мировом первенстве четыре игры. Месси шесть раз поразил ворота соперников по итогам трех встреч. Аргентинцы в ночь на 4 июля по московскому времени сыграют против команды Кабо-Верде в 1/16 финала.
Мбаппе 27 лет, с 2024 года он выступает за испанский «Реал». Вместе с командой футболист стал обладателем Суперкубка Испании и Межконтинентального кубка в сезоне-2024/25. В составе сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России и завоевал серебряную медаль мирового первенства 2022 года в Катаре.
Ранее ТАСС сообщал, что Мбаппе установил рекорд чемпионатов мира по голам в плей-офф. На счету француза 10 голов в играх на вылет.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые принимают участие 48 команд, он завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.