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В каком же порядке сборная Франции! У Мбаппе — шесть голов, у Олисе — пять голевых, у Швеции — путевка домой

Команда Дидье Дешама — в ⅛ финала.

Источник: Getty Images

Сборная Франции по умолчанию считается одним из фаворитов любого крупного турнира, особенно при Дидье Дешаме. Но он давно обрел репутацию прагматичного тренера, который чаще всего добивается результата без лоска. И за это Дешам на родине часто подвергается критике, просто она за успехами не так слышна.

Евро-2024 был показательным в этом смысле. Франция тогда играла уныло, но добивалась нужного результата вплоть до полуфинала с Испанией. И перед ЧМ-2026 сложно было предположить, что «Трехцветные» поменяются.

Однако на групповом этапе Франция стала едва ли не самой зрелищной командой. Она не закрывалась в обороне при 1:0, а додавливала противника в каждом из матчей. Пожалуй, только самый первый тайм на турнире, против Сенегала, вызывал зевоту, а остальные пять были блистательными.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/16 финала, 1.07.2026, 0:05
Франция
3
Швеция
0

Поэтому и перед стартовой игрой плей-офф против Швеции от Франции ожидали концерта. Тем более соперник располагал к нему: команда Грэма Поттера уже успела как выиграть со счетом 5:1, так и уступить 1:5. Скандинавы сильно уязвимы в обороне, но связка Дьекереша и Исака уже сработала на этом чемпионате мира. Хотя звездных форвардов вряд ли можно назвать лучшими игроками команды нынешним летом — в большей степени на этот приз претендуют Эланга или Айяри.

Дешам сделал несколько перестановок в основе, но это тот случай, когда сумма не меняется. Барколя или Дуэ, Эрнандез или Динь, Коне или Рабьо — в любой конфигурации Франция страшна. Правда, в первой четверти матча фаворит был слишком медлителен: да, неплохой момент возник у Барколя, да и Мбаппе забил из полуметрового офсайда, но в целом вице-чемпионы мира не играли и на 10 процентов потенциала.

Зато после паузы на водопой начался обещанный концерт. Правда, сперва заявила о себе Швеция — Айяри хитро разыграл штрафной, но Исак не смог нанести акцентированный удар. Однако затем солировала Франция.

На 32-й минуте Мбаппе должен был открывать счет — с восьми метров попал в штангу, хотя вратарь уже был отыгран. И это было только начало.

Самый красочный момент матча случился чуть позже, когда Олисе ножницами едва не сотворил лучший гол турнира. Мяч летел по непредсказуемой траектории и обязан был нырять в угол, потому что такие удары не могут не заканчиваться голами. Но он врезался в штангу, а на добивании Дембеле не попал в створ.

Олисе продолжал: до конца тайма нанес еще пару прицельных ударов, но забил не он, а Мбаппе — раскачал защитника и поразил дальний угол.

Прямо перед перерывом шведы создали неплохой момент, но это была их последняя попытка зацепиться за игру. Потому что во втором тайме Франция смяла соперника.

Сиял Олисе. На 53-й минуте он выдал тончайший пас между защитников, и Барколя спокойно конвертировал его в гол.

Но атакующему полузащитнику «Баварии» не хватало одной результативной передачи — он стремился забить дебютный гол на турнире. Было отчетливо видно, как сильно Олисе этого хочет, но ему мешали — то вратарь Сеттерстрем, то защитник Гудмундссон.

На 72-й минуте Мбаппе сделал все для гола партнера по атаке — Олисе выбежал один на один с Сеттерстремом, но голкипер вышел победителем из дуэли. Этот эпизод доказал, что паре французских звезд органичнее в других ролях, где Олисе ассистент, а Мбаппе — бомбардир. Спустя две минуты все встало на свои места: Майкл отдал пятую голевую передачу за ЧМ и вышел в единоличные лидеры, а Килиан забил шестой мяч и сравнялся с Месси.

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/8 финала, 5.07.2026, 0:05
Парагвай
-
Франция
-

При 3:0 игра была сделана, но Франция продолжала куражиться. Матч подчеркнул отличия нынешней команды Дешама от предыдущих — «Трехцветные» продолжают лезть вперед, даже когда игра сделана.

С атмосферой в сборной тоже все в порядке. После первого гола Мбаппе вся команда подбежала к потерявшему маму главному тренеру и обняла его. А, когда Килиан уходил на замену, Дешам ему с улыбкой поклонился.

Пока невозможно представить, кто и что может остановить эту сборную Франции. Вряд ли Парагвай, с которым ей играть в следующем раунде.

Гоша Чернов