В каком же порядке сборная Франции! У Мбаппе — шесть голов, у Олисе — пять голевых, у Швеции — путевка домой

Поэтому и перед стартовой игрой плей-офф против Швеции от Франции ожидали концерта. Тем более соперник располагал к нему: команда Грэма Поттера уже успела как выиграть со счетом 5:1, так и уступить 1:5. Скандинавы сильно уязвимы в обороне, но связка Дьекереша и Исака уже сработала на этом чемпионате мира. Хотя звездных форвардов вряд ли можно назвать лучшими игроками команды нынешним летом — в большей степени на этот приз претендуют Эланга или Айяри.