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Инфантино подарил Трампу десять билетов на финал ЧМ

Инфантино подарил Трампу десять билетов на финал ЧМ 19 июля.

Источник: AP 2024

ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. Глава ФИФА Джанни Инфантино подарил президенту США Дональду Трампу 10 билетов на финал чемпионата мира по футболу 19 июля, свидетельствует ежегодный финансовый отчет американского лидера, с которым ознакомилось РИА Новости.

В сводных данных, представленных на сайте управления правительственной этики, указано, что президент ФИФА подарил Трампу 10 билетов на матч в городе Ист-Ратервфорд (штат Нью-Джерси) на общую сумму 15 тысяч долларов.

Сейчас на сайте, продающем билеты, самый дешевый из них стоит более 12 тысяч долларов, а самый дорогой обойдется в более чем 42 тысячи долларов.

Кроме этого, согласно отчету, Трамп получил в подарок от разных людей и компаний билеты еще на десяток спортивных мероприятий. Самыми дорогими из них были 10 билетов на Супербоул по американскому футболу за 50 тысяч долларов.