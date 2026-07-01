Мексика сняла 40-летнее проклятие. Не помешала даже гроза

Удивительное дело — проблем с погодой на ЧМ-2026, в частности с грозами, ждали в США. Но позади групповой этап, начался плей-офф, а инцидент был всего один — из-за грозы и проливного дождя более чем на час прерывали игру сборных Франции и Ирака в Филадельфии (впрочем, непогода тогда обрушилась на все Восточное побережье, десятки авиарейсов были отменены, и счастье, что все обошлось только одним матчем).
В Мексике ничего подобного не прогнозировалось, однако начало встречи Мексики и Эквадора в Мехико было отложено на час из-за грозы. Вообще, сезон дождей там есть, однако он весной, и такая история, как в этот раз, — скорее аномалия, чем норма. С другой стороны, хорошо, что командам не пришлось сидеть в раздевалках три часа…
Разумеется, сразу возникал вопрос, как подобная задержка скажется на командах. Особенно на сборной хозяев, потому что Мексика и победы в плей-офф на чемпионате мира — это, как пела когда-то группа Anacondaz, «персонажи из разных Вселенных». Просто какая-то бесконечная череда горечи, обид и разочарований. За всю историю участия в финальных турнирах ЧМ мексиканцы всего раз победили в игре навылет. Было это 40 лет назад, на ЧМ-1986, тоже для них домашнем: в ⅛ финала разобрались с Болгарией — 2:0. А в четвертьфинале споткнулись о ФРГ — 0:0 и 1:4 в серии пенальти.
А в остальном… ЧМ-1970 — в ¼ финала 1:4 от Италии. Затем был тот самый, тоже домашний, ЧМ-1986, а следом пошла просто удивительная серия — шесть подряд поражений в ⅛ финала, начиная с ЧМ-1994 и заканчивая ЧМ-2018 в России. Мексика проигрывала по пенальти (Болгарии на ЧМ-1994), в дополнительное время (Аргентине на ЧМ-2006), пропуская со скандальных 11-метровых на последних минутах (Нидерландам на ЧМ-2014), каждый раз находя все новые и новые способы разбивать сердца своим болельщикам.
У Эквадора такого тяжелого бэкграунда за плечами нет. В плей-офф на чемпионате мира команда до того выходила всего раз, на ЧМ-2006. Там «Эль Три» проиграл Англии в довольно унылом матче, проходившем в страшную жару — 0:1. Дэвида Бекхэма тогда вообще вырвало прямо на поле от таких погодных условий. Да и здесь они свою задачу-минимум — выход из группы — выполнили, еще и обыграв при этом Германию. И в плане ожиданий и давления эквадорцам точно было легче.
Но оказалось, что гроза и возникшая из-за нее пауза никак не повлияли на настрой мексиканцев — они с первых минут в бешеном темпе бросились в атаку, создав несколько моментов. Лучший был у Рауля Хименеса, который не попал в угол после подачи Луиса Ромо. Запомнился и обводящий удар Хильберто Моры, когда мяч лишь немного разминулся с дальней «девяткой». Вообще, было бы красиво, если бы 17-летний вингер сборной Мексики забил 39-летнему вратарю эквадорцев Эрнану Галиндесу. Юноша, кстати, вообще не тушевался, но, с другой стороны, чего ему бояться, ведь он родился и вырос в Тихуане — одном из самых страшных городов мира.
При этом забили мексиканцы в тот момент, когда казалось, что Эквадор погасил их стартовый порыв. Гол вышел классным. Хозяева вводили мяч из-за боковой линии на своей половине поля, эквадорцы пошли их прессинговать, всем составом перейдя центральную линию, и поплатились за такую агрессивную манеру защищаться — Хулиан Киньонес получил мяч и начинал свой рывок, находясь еще на своей половине поля.
Второй гол стал хорошей иллюстрацией страсти, с которой играли мексиканцы. Их атака вроде бы дважды захлебнулась, но Хименес сначала подловил неудачный вынос Виллиана Пачо, а затем сумел пропихнуть мяч Киньонесу, получить ответный пас и сочным ударом сбить дождевые капли с сетки ворот.
При этом сказать, что Эквадор был безнадежно плох, тоже нельзя. Южноамериканцы атаковали и создавали моменты. Дважды мог забить Джон Йебоа, но сначала, еще при счете 0:0, попал в штангу, а затем роскошно сыграл голкипер мексиканцев Рауль Ранхель.
После перерыва мексиканцы перешли в режим ожидания, что было довольно логично, учитывая, что 67-летний Хавьер Агирре — тренер старой школы (он работал с национальной командой еще на ЧМ-2002). При этом все равно получали свои шансы, как, например, Сесар Монтес — защитник московского «Локомотива» едва не забил после углового.
В итоге Мексика так и не дала ничего толком создать Эквадору, оформив первую за 40 лет победу в матче плей-офф чемпионата мира. Переполненная «Ацтека» начала ликовать минуте на 80-й, и это было красиво. А в добавленное время зрители увидели и красную карточку для Пьеро Инкапье — защитник эквадорцев сказал что-то форварду хозяев Сантьяго Хименесу, закрыв рот рукой, что по новым правилам карается удалением. Это уже вторая подобная красная карточка на этом чемпионате мира — первопроходцем был парагваец Мигель Альмирон.
В ⅛ финала Мексика 5 июля в Мехико сыграет с победителем матча Англия — ДР Конго.
Автор: Дмитрий Гирин
Хавьер Агирре
Себастьян Беккасесе
Хулиан Киньонес
(Роберто Альварадо)
22′
Рауль Хименес
(Хулиан Киньонес)
31′
1
Рауль Ранхель
2
Хорхе Санчес
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
3
Сесар Монтес
5
Хоан Васкес
19
Хильберто Мора
58′
26
Бриан Гутьеррес
7
Луис Ромо
73′
18
Обед Варгас
9
Рауль Хименес
74′
11
Сантьяго Хименес
25
Роберто Альварадо
80′
17
Орбелин Пинеда
16
Хулиан Киньонес
80′
15
Исраэл Рейес
1
Эрнан Галиндес
3
Пьеро Инкапье
90+5′
6
Вильян Пачо
23
Мойсес Кайседо
90+9′
15
Педро Вите
19
Гонсало Плата
21
Алан Франко
45+1′
46′
17
Анхело Пресиадо
9
Джон Йебоа
79′
10
Кендри Паэс
90+3′
20
Нильсон Ангуло
79′
16
Хорди Кайседо
4
Хоэль Ордоньес
46′
26
Яймар Медина
13
Эннер Валенсия
59′
11
Кевин Родригес
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти