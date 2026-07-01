Мексика сняла 40-летнее проклятие. Не помешала даже гроза

Но оказалось, что гроза и возникшая из-за нее пауза никак не повлияли на настрой мексиканцев — они с первых минут в бешеном темпе бросились в атаку, создав несколько моментов. Лучший был у Рауля Хименеса, который не попал в угол после подачи Луиса Ромо. Запомнился и обводящий удар Хильберто Моры, когда мяч лишь немного разминулся с дальней «девяткой». Вообще, было бы красиво, если бы 17-летний вингер сборной Мексики забил 39-летнему вратарю эквадорцев Эрнану Галиндесу. Юноша, кстати, вообще не тушевался, но, с другой стороны, чего ему бояться, ведь он родился и вырос в Тихуане — одном из самых страшных городов мира.