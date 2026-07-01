Стоит ли ждать новых сенсаций в четвертый день плей-офф ЧМ-2026

Под руководством немецкого специалиста англичане в 11 встречах одержали десять побед и один раз сыграли вничью. Единственную потерю очков на нынешнем турнире команда допустила в матче с Ганой (0:0). Кроме того, в 14 играх из последних 15 побед сборная Англии не пропускала.