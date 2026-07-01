Стоит ли ждать новых сенсаций в четвертый день плей-офф ЧМ-2026

Дата и время: 1 июля, 19:00.
Место: Atlanta Stadium (Атланта, США).
Сборная Англии завершила групповой этап на первом месте в группе L, обыграв в заключительном туре Панаму (2:0). Несмотря на результат, игра команды Томаса Тухеля оставила неоднозначное впечатление.
Под руководством немецкого специалиста англичане в 11 встречах одержали десять побед и один раз сыграли вничью. Единственную потерю очков на нынешнем турнире команда допустила в матче с Ганой (0:0). Кроме того, в 14 играх из последних 15 побед сборная Англии не пропускала.
Гарри Кейн, забивший в игре с Панамой, стал лучшим бомбардиром в истории сборной Англии на чемпионатах мира, доведя свой показатель до 11 голов. На нынешнем турнире капитан команды отличился уже трижды.
Для ДР Конго этот матч станет дебютным в плей-офф чемпионатов мира. Команда вышла в 1/16 финала с третьего места в группе K, став лучшей среди сборных, занявших третьи места.
Путевку в плей-офф конголезцы обеспечили благодаря победе над Узбекистаном (3:1) в заключительном туре. На старте турнира команда сыграла вничью с Португалией (1:1) и проиграла Колумбии (0:1).
ДР Конго выиграла только один из последних пяти матчей (две ничьи, два поражения). С марта 2022 года команда ни разу не уступала в официальных встречах с разницей более одного мяча.
Лучшим бомбардиром сборной на турнире остается Йоан Висса, на счету которого три из четырех голов ДР Конго на нынешнем чемпионате мира.
По оценкам букмекеров, сборная Англии является безоговорочным фаворитом встречи с ДР Конго. Коэффициенты на победу англичан — 1,18−1,32, на ничью — 5,25−5,60, а на успех африканской команды — 11,00−14,50.
Дата и время: 1 июля, 23:00.
Место: Seattle Stadium (Сиэтл, США).
Перед заключительным туром группового этапа сборная Бельгии находилась в шаге от вылета, однако сумела выйти в плей-офф благодаря победе над Новой Зеландией (5:1) после двух стартовых ничьих. Этот выигрыш стал самым крупным в истории выступлений сборной Бельгии на чемпионатах мира.
Бельгия на старте ЧМ сыграла вничью с Египтом (1:1) и Ираном (0:0). Впервые с чемпионата 1990 года группу выиграла команда, которая не смогла победить в двух первых матчах турнира. Тогда подобное удалось только Англии.
К матчу плей-офф бельгийцы подходят с серией из 16 матчей без поражений (десять побед, шесть ничьих) — это вторая по продолжительности подобная серия в истории сборной. Рекордом является 23 матча без проигрышей подряд (2016−2018).
Ромелу Лукаку после гола в заключительном туре стал лучшим бомбардиром сборной Бельгии на чемпионатах мира, забив шесть мячей и превзойдя достижение Марка Вильмотса.
Сенегал проиграл два стартовых матча группового этапа, однако сохранил шансы на выход в плей-офф благодаря разгромной победе над Ираком (5:0), который большую часть встречи провел в меньшинстве. Сенегал стал единственной командой турнира, вышедшей в плей-офф с третьего места, набрав всего три очка.
Лучшим бомбардиром сенегальцев на ЧМ-2026 остается форвард «Кристал Пэлас» Исмаила Сарр, забивший три мяча. В матче с Ираком полузащитник Папе Гуйе, вышедший на замену, принял участие в трех из пяти голов своей команды.
В матче Бельгия — Сенегал букмекеры отдают предпочтение европейской сборной. Победа бельгийцев оценивается коэффициентом 2,16−2,20, ничья — 3,20−3,35, а победа Сенегала — 3,40−3,60.
Дата и время: 2 июля, 03:00.
Место: San Francisco Bay Area Stadium (Санта-Клара, США).
Сборная США досрочно обеспечила себе первое место в группе D, одержав победы в двух стартовых турах. В заключительном матче группового этапа Маурисио Почеттино выпустил второй состав, и его команда уступила Турции (2:3).
Нападающий «Монако» Фоларин Балогун забил на нынешнем турнире два мяча. В случае еще одного гола он станет лишь третьим футболистом в истории сборной США, которому удалось отличиться не менее трех раз на одном чемпионате мира.
Босния и Герцеговина вышла в плей-офф с третьего места в группе B, пропустив вперед Швейцарию и Канаду. Решающей для команды стала победа над Катаром (3:1) в заключительном туре.
На групповом этапе боснийцы пропустили шесть мячей. При этом за всю историю участия в чемпионатах мира сборная ни разу не сумела сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Лучшим бомбардиром команды на турнире является Эрмин Махмич, забивший два мяча после выходов на замену на групповом этапе.
Сборная США подходит к матчу против Боснии и Герцеговины в статусе фаворита. Коэффициенты на победу американцев составляют 1,37−1,44, на ничью — 4,80−5,00, а на успех боснийской команды — 7,50−8,25.
Автор: Альвина Цаканян