Празднования победы Мексики над Эквадором на ЧМ вылились в беспорядки

МЕХИКО, 2 июл — РИА Новости. Массовые празднования победы сборной Мексики над Эквадором в матче 1/16 финала чемпионата мира в Гвадалахаре вылились в беспорядки, в результате которых были задержаны 48 человек, двое полицейских получили травмы, сообщила газета La Jornada.
«Всего были задержаны 48 человек, в основном за административные правонарушения, повреждение городской инфраструктуры, вандализм и нападения на сотрудников муниципальной и государственной полиции», — пишет издание со ссылкой на официальные данные.
По данным газеты, после окончания матча в центре Гвадалахары и у площади Ла Минерва, где находится главная фан-зона города, начались драки, акты вандализма и столкновения с полицией. В фан-зоне на площади Освобождения часть болельщиков прорвала ограждения, для сдерживания толпы были привлечены подразделения полиции по борьбе с беспорядками.
Как отмечает Jornada, в празднованиях в различных районах агломерации приняли участие около 160 тысяч человек, из которых порядка 120 тысяч собрались вечером у монумента Ла Минерва. Другая значительная группа находилась в историческом центре города.
Двое сотрудников полиции Гвадалахары, как сообщает газета, получили травмы во время столкновений с наиболее агрессивными участниками беспорядков. Для разгона агрессивных болельщиков правоохранители применили слезоточивый газ.
Кроме того, медицинская помощь потребовалась нескольким участникам празднований, получившим легкие травмы в результате давки, падений и драк, сообщает издание.
Сборная Мексики впервые с 1986 года смогла преодолеть первый раунд плей-офф чемпионата мира. Тогда, на домашнем мундиале, команда дошла до четвертьфинала. В следующем раунде в воскресенье мексиканцы сыграют со сборной Англии.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Хавьер Агирре
Себастьян Беккасесе
Хулиан Киньонес
(Роберто Альварадо)
22′
Рауль Хименес
(Хулиан Киньонес)
31′
1
Рауль Ранхель
2
Хорхе Санчес
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
3
Сесар Монтес
5
Хоан Васкес
19
Хильберто Мора
58′
26
Бриан Гутьеррес
7
Луис Ромо
73′
18
Обед Варгас
9
Рауль Хименес
74′
11
Сантьяго Хименес
25
Роберто Альварадо
80′
17
Орбелин Пинеда
16
Хулиан Киньонес
80′
15
Исраэл Рейес
1
Эрнан Галиндес
3
Пьеро Инкапье
90+5′
6
Вильян Пачо
23
Мойсес Кайседо
90+9′
15
Педро Вите
19
Гонсало Плата
21
Алан Франко
45+1′
46′
17
Анхело Пресиадо
9
Джон Йебоа
79′
10
Кендри Паэс
90+3′
20
Нильсон Ангуло
79′
16
Хорди Кайседо
4
Хоэль Ордоньес
46′
26
Яймар Медина
13
Эннер Валенсия
59′
11
Кевин Родригес
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
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- Капитан команды
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