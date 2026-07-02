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Празднования победы Мексики над Эквадором на ЧМ вылились в беспорядки

При беспорядках в Мексике после победы сборной на ЧМ задержали 48 человек.

Источник: Reuters

МЕХИКО, 2 июл — РИА Новости. Массовые празднования победы сборной Мексики над Эквадором в матче 1/16 финала чемпионата мира в Гвадалахаре вылились в беспорядки, в результате которых были задержаны 48 человек, двое полицейских получили травмы, сообщила газета La Jornada.

«Всего были задержаны 48 человек, в основном за административные правонарушения, повреждение городской инфраструктуры, вандализм и нападения на сотрудников муниципальной и государственной полиции», — пишет издание со ссылкой на официальные данные.

По данным газеты, после окончания матча в центре Гвадалахары и у площади Ла Минерва, где находится главная фан-зона города, начались драки, акты вандализма и столкновения с полицией. В фан-зоне на площади Освобождения часть болельщиков прорвала ограждения, для сдерживания толпы были привлечены подразделения полиции по борьбе с беспорядками.

Как отмечает Jornada, в празднованиях в различных районах агломерации приняли участие около 160 тысяч человек, из которых порядка 120 тысяч собрались вечером у монумента Ла Минерва. Другая значительная группа находилась в историческом центре города.

Двое сотрудников полиции Гвадалахары, как сообщает газета, получили травмы во время столкновений с наиболее агрессивными участниками беспорядков. Для разгона агрессивных болельщиков правоохранители применили слезоточивый газ.

Кроме того, медицинская помощь потребовалась нескольким участникам празднований, получившим легкие травмы в результате давки, падений и драк, сообщает издание.

Сборная Мексики впервые с 1986 года смогла преодолеть первый раунд плей-офф чемпионата мира. Тогда, на домашнем мундиале, команда дошла до четвертьфинала. В следующем раунде в воскресенье мексиканцы сыграют со сборной Англии.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.

Мексика
2:0
Первый тайм: 2:0
Эквадор
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
1.07.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Estadio Azteca, 80824 зрителя
Главные тренеры
Хавьер Агирре
Себастьян Беккасесе
Голы
Мексика
Хулиан Киньонес
(Роберто Альварадо)
22′
Рауль Хименес
(Хулиан Киньонес)
31′
Составы команд
Мексика
1
Рауль Ранхель
2
Хорхе Санчес
23
Хесус Гальярдо
6
Эрик Лира
3
Сесар Монтес
5
Хоан Васкес
19
Хильберто Мора
58′
26
Бриан Гутьеррес
7
Луис Ромо
73′
18
Обед Варгас
9
Рауль Хименес
74′
11
Сантьяго Хименес
25
Роберто Альварадо
80′
17
Орбелин Пинеда
16
Хулиан Киньонес
80′
15
Исраэл Рейес
Эквадор
1
Эрнан Галиндес
3
Пьеро Инкапье
90+5′
6
Вильян Пачо
23
Мойсес Кайседо
90+9′
15
Педро Вите
19
Гонсало Плата
21
Алан Франко
45+1′
46′
17
Анхело Пресиадо
9
Джон Йебоа
79′
10
Кендри Паэс
90+3′
20
Нильсон Ангуло
79′
16
Хорди Кайседо
4
Хоэль Ордоньес
46′
26
Яймар Медина
13
Эннер Валенсия
59′
11
Кевин Родригес
Статистика
Мексика
Эквадор
Желтые карточки
0
3
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
15
7
Удары в створ
3
1
Угловые
3
8
Фолы
10
14
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Славко Винчич
(Словения)
Боковой судья
Андраж Ковачич
(Словения)
Боковой судья
Томаж Кланчник
(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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