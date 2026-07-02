Сборная Бельгии обыграла сенегальцев и вышла в ⅛ финала чемпионата мира

Бельгийцы — бронзовые призеры мирового первенства 2018 года в России. Лучшим результатом сборной Сенегала на чемпионатах мира является выход в четвертьфинал в 2002 году. В 2018 году сборная Бельгии также стартовала в плей-офф с волевой победы. Тогда она отыграла два мяча во встрече ⅛ финала турнира с японцами (3:2). Тот матч прошел в Ростове-на-Дону и также завершился 2 июля.