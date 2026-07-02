Сборная Бельгии обыграла сенегальцев и вышла в ⅛ финала чемпионата мира

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Сборная Бельгии в дополнительное время обыграла команду Сенегала в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Основное время встречи в Сиэтле завершилось со счетом 2:2. У сенегальцев мячи забили Хабиб Диарра (24-я минута) и Исмаила Сарр (51). В составе сборной Бельгии отличились Ромелу Лукаку (86) и Юри Тилеманс (89). Победу «красным дьяволам» принес точный удар Тилеманса, реализовавшего пенальти на пятой компенсированной ко второму дополнительному тайму минуте. При этом фол, после которого был назначен 11-метровый удар, был совершен на 117-й минуте.
Сарр забил свой четвертый мяч на текущем первенстве, что является повторением рекорда для игроков африканских сборных, который установил камерунец Роже Милла на турнире 1990 года.
Бельгийцы — бронзовые призеры мирового первенства 2018 года в России. Лучшим результатом сборной Сенегала на чемпионатах мира является выход в четвертьфинал в 2002 году. В 2018 году сборная Бельгии также стартовала в плей-офф с волевой победы. Тогда она отыграла два мяча во встрече ⅛ финала турнира с японцами (3:2). Тот матч прошел в Ростове-на-Дону и также завершился 2 июля.
В ⅛ финала сборная Бельгии сыграет с победителем матча США — Босния и Герцеговина, который пройдет в Сан-Франциско и начнется в 3:00 мск.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран. Турнир завершится 19 июля.
Руди Гарсия
Пап Тиав
Ромелу Лукаку
(Тома Менье)
86′
Юри Тилеманс
(Леандро Троссар)
89′
Юри Тилеманс
120+5′
Хабиб Диарра
24′
Исмаила Сарр
(Мусса Ниакате)
51′
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
4
Брэндон Мехеле
64′
3
Артур Теат
8
Юри Тилеманс
5
Максим Де Кейпер
78′
15
Тома Менье
10
Леандро Троссар
109′
24
Амаду Онана
11
Жереми Доку
56′
23
Николас Раскин
7
Кевин Де Брейне
56′
14
Доди Лукебакио
17
Шарль Де Кетеларе
46′
9
Ромелу Лукаку
20
Ханс Ванакен
63′
19
Диегу Морейра
23
Мори Диав
15
Крепин Диатта
18
Исмаила Сарр
6
Пате Сисс
19
Мусса Ниакате
14
Исмаил Якобс
93′
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
21
Хабиб Диарра
73′
17
Пап Метар Сарр
26
Пап Гуйе
66′
8
Ламин Камара
67′
5
Идрисса Гана Гуйе
95′
22
Бара Сапоко Ндиай
13
Илиман Ндиай
73′
20
Ибраим Мбай
10
Садио Мане
93′
11
Николас Джексон
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
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