Бельгийца Юри Тилеманса признали лучшим игроком матча с сенегальцами

Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 3:2 в пользу бельгийцев, уступавших по ходу встречи в два мяча. Тилеманс, который является капитаном команды, сравнял счет ударом головой на 89-й минуте и помог перевести матч в дополнительное время, где отличился с пенальти на пятой компенсированной ко второму экстра-тайму минуте.