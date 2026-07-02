Бельгийца Юри Тилеманса признали лучшим игроком матча с сенегальцами

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира против команды Сенегала, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 3:2 в пользу бельгийцев, уступавших по ходу встречи в два мяча. Тилеманс, который является капитаном команды, сравнял счет ударом головой на 89-й минуте и помог перевести матч в дополнительное время, где отличился с пенальти на пятой компенсированной ко второму экстра-тайму минуте.
Тилемансу 29 лет, он представляет английскую «Астон Виллу», с которой выиграл в прошедшем сезоне Лигу Европы. Теперь на его счету 15 голов в 89 матчах за сборную Бельгии.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Руди Гарсия
Пап Тиав
Ромелу Лукаку
(Тома Менье)
86′
Юри Тилеманс
(Леандро Троссар)
89′
Юри Тилеманс
120+5′
Хабиб Диарра
24′
Исмаила Сарр
(Мусса Ниакате)
51′
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
4
Брэндон Мехеле
64′
3
Артур Теат
8
Юри Тилеманс
5
Максим Де Кейпер
78′
15
Тома Менье
10
Леандро Троссар
109′
24
Амаду Онана
11
Жереми Доку
56′
23
Николас Раскин
7
Кевин Де Брейне
56′
14
Доди Лукебакио
17
Шарль Де Кетеларе
46′
9
Ромелу Лукаку
20
Ханс Ванакен
63′
19
Диегу Морейра
23
Мори Диав
15
Крепин Диатта
18
Исмаила Сарр
6
Пате Сисс
19
Мусса Ниакате
14
Исмаил Якобс
93′
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
21
Хабиб Диарра
73′
17
Пап Метар Сарр
26
Пап Гуйе
66′
8
Ламин Камара
67′
5
Идрисса Гана Гуйе
95′
22
Бара Сапоко Ндиай
13
Илиман Ндиай
73′
20
Ибраим Мбай
10
Садио Мане
93′
11
Николас Джексон
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти