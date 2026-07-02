Великий камбек на ЧМ-2026! Бельгия отыгралась с 0:2 и выгрызла победу

Сборная Бельгии в дополнительное время вырвала победу над командой Сенегала в рамках 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. РИА Новости Спорт — о шикарном матче в Сиэтле со спасением «красных дьяволов» в концовке встречи и повторением умопомрачительной истории спустя восемь лет.
Обе сборные далеки от прайма
Конечно, они вышли в плей-офф, что уже неплохо. Но как же неприглядно смотрелись команды в первых матчах! Например, бельгийцы стали лучшими в квартете G, но сыграли вничью с Египтом и Ираном — только разгром новозеландцев со счетом 5:1 позволил Тибо Куртуа, Ромелу Лукаку и Кевину де Брейне пробиться в 1/16 финала. От былого величия «красных дьяволов» ничего не осталось: бронзовые медалисты ЧМ-2018 переживают смену поколений и постепенно превращаются в середняка мирового футбола.
Само собой, сегодня сенсация могла грянуть. Несмотря на то, что Сенегал проиграл два из трех матчей в группе с Францией и Норвегией, лишенной Кубка Африки команде и ее именитому капитану Садио Мане было по силам отправить еще одну европейскую команду домой вслед за вылетевшими немцами и нидерландцами.
Европа в кризисе
Все это похоже на лихорадку некогда несокрушимого Старого Света. Только в 1/16 финала случилось несколько потрясений:
Германия вылетела, в серии пенальти уступив совсем не грозным парагвайцам. Третий кряду провальный мундиаль для «бундесманшафт», чьи боссы обязаны уволить Юлиана Нагельсманна и назначить Юргена Клоппа;
Нидерланды тоже в футбольной лотерее сплоховали — их отправили домой футболисты Марокко. На сенсацию не тянет, ведь европейцы играли против чемпионов Африки. Тем не менее «оранжевые» разочаровали;
Англия несколько часов назад намучилась с ДР Конго, проигрывая к 75-й минуте со счетом 0:1. Но все же перевернули игру и ворвались в ⅛ финала.
Пробить дно могла и Бельгия
Проблемы начались сразу. В первом тайме ошибался опытнейший Куртуа и косячила защита, но их за это африканцы долго не могли наказать. То мимо пробьют, то штанга выручит.
Но на 25-й минуте «Львы Теранги» наконец огорчили «красных дьяволов»: после удара сенегальцев мяч попал в штангу, а Хабиб Диарра был первым на добивании. Включилась ли Бельгии после пропущенного? Нет, отрезвляющего эффекта не случилось. Какие-то эпизоды у европейцев были, но у Сенегала они были опаснее. Перерыв тоже на пользу не пошел — на 51-й минуте бельгийцам прилетел второй. Исмаила Сарр технично подхватил заброс от Муссы Ньякате и, выйдя один на один, бомбанул мимо громадного Куртуа.
Проблеск надежды
Критиковали Сенегал, хвалили Сенегал… Теперь критикуем с новой силой. До 86-й минуты он образцово отыграл в атаке, даже мог забить еще и два, и три. А в защите — бронебойная стена. Разве слетавшему на родину ради родов жены Жереми Доку по силам ее взломать?
Нет. Но и без Доку все посыпалось на глазах: за четыре минуты Лукаку красиво забросил в сетку с прострела Тома Мёнье, а Юри Тилеманс опередил зазевавшегося на выходе голкипера и замкнул головой подачу Леандро Троссарда, с которым автор гола незадолго до этого чуть не подрался. Сумасшедшие 2:2!
И пока уставшие игроки катали тридцать дополнительных минут (топ-моменты запорол сенегалец Ибрагим Мбайе и попавший в перекладину бельгиец Доди Лукебакио), СМИ вспоминали грандиозный камбек европейцев против Японии, свидетелями которого мы стали ровно восемь лет назад. Вот такое совпадение! Тогда, 2 июля 2018 года в Ростове-на-Дону, «красные дьяволы» проигрывали 0:2 к 69-й минуте, но в итоге победили — 3:2.
Снова драма. И какая!
Всего несколько минут не дотерпели до серии пенальти африканцы. «Красные дьяволы» пошли в последнюю атаку и заработали 11-метровый. Заслуженный? Да, потому что Ламин Камара въехал в подкате по ноге Тилемансу. Арбитр Саид Мартинес из Гондураса долго смотрел видеоповтор, а потом на ломаном английском объявил о судьбоносном решении.
Мяч на точку
Ответственность взял на себя пострадавший и изумительно реализовал пенальти, уложив точно в верхний угол. Не берущийся удар для Мори Дио. Дубль у Тилеманса, а у Бельгии — выстраданная путевка в ⅛ финала после 12 добавленных минут к компенсированному получасу.
На данный момент это лучший матч на революционном ЧМ-2026 с участием 48 сборных! Без вариантов.
Руди Гарсия
Пап Тиав
Ромелу Лукаку
(Тома Менье)
86′
Юри Тилеманс
(Леандро Троссар)
89′
Юри Тилеманс
120+5′
Хабиб Диарра
24′
Исмаила Сарр
(Мусса Ниакате)
51′
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
4
Брэндон Мехеле
64′
3
Артур Теат
8
Юри Тилеманс
5
Максим Де Кейпер
78′
15
Тома Менье
10
Леандро Троссар
109′
24
Амаду Онана
11
Жереми Доку
56′
23
Николас Раскин
7
Кевин Де Брейне
56′
14
Доди Лукебакио
17
Шарль Де Кетеларе
46′
9
Ромелу Лукаку
20
Ханс Ванакен
63′
19
Диегу Морейра
23
Мори Диав
15
Крепин Диатта
18
Исмаила Сарр
6
Пате Сисс
19
Мусса Ниакате
14
Исмаил Якобс
93′
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
21
Хабиб Диарра
73′
17
Пап Метар Сарр
26
Пап Гуйе
66′
8
Ламин Камара
67′
5
Идрисса Гана Гуйе
95′
22
Бара Сапоко Ндиай
13
Илиман Ндиай
73′
20
Ибраим Мбай
10
Садио Мане
93′
11
Николас Джексон
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
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