Великий камбек на ЧМ-2026! Бельгия отыгралась с 0:2 и выгрызла победу

Но на 25-й минуте «Львы Теранги» наконец огорчили «красных дьяволов»: после удара сенегальцев мяч попал в штангу, а Хабиб Диарра был первым на добивании. Включилась ли Бельгии после пропущенного? Нет, отрезвляющего эффекта не случилось. Какие-то эпизоды у европейцев были, но у Сенегала они были опаснее. Перерыв тоже на пользу не пошел — на 51-й минуте бельгийцам прилетел второй. Исмаила Сарр технично подхватил заброс от Муссы Ньякате и, выйдя один на один, бомбанул мимо громадного Куртуа.