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Великий камбек на ЧМ-2026! Бельгия отыгралась с 0:2 и выгрызла победу

Сборная Бельгии одержала волевую победу над сенегальцами и вышла в ⅛ финала ЧМ.

Источник: Reuters

Сборная Бельгии в дополнительное время вырвала победу над командой Сенегала в рамках 1/16 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике. РИА Новости Спорт — о шикарном матче в Сиэтле со спасением «красных дьяволов» в концовке встречи и повторением умопомрачительной истории спустя восемь лет.

Обе сборные далеки от прайма

Конечно, они вышли в плей-офф, что уже неплохо. Но как же неприглядно смотрелись команды в первых матчах! Например, бельгийцы стали лучшими в квартете G, но сыграли вничью с Египтом и Ираном — только разгром новозеландцев со счетом 5:1 позволил Тибо Куртуа, Ромелу Лукаку и Кевину де Брейне пробиться в 1/16 финала. От былого величия «красных дьяволов» ничего не осталось: бронзовые медалисты ЧМ-2018 переживают смену поколений и постепенно превращаются в середняка мирового футбола.

Само собой, сегодня сенсация могла грянуть. Несмотря на то, что Сенегал проиграл два из трех матчей в группе с Францией и Норвегией, лишенной Кубка Африки команде и ее именитому капитану Садио Мане было по силам отправить еще одну европейскую команду домой вслед за вылетевшими немцами и нидерландцами.

Европа в кризисе

Все это похоже на лихорадку некогда несокрушимого Старого Света. Только в 1/16 финала случилось несколько потрясений:

Германия вылетела, в серии пенальти уступив совсем не грозным парагвайцам. Третий кряду провальный мундиаль для «бундесманшафт», чьи боссы обязаны уволить Юлиана Нагельсманна и назначить Юргена Клоппа;

Нидерланды тоже в футбольной лотерее сплоховали — их отправили домой футболисты Марокко. На сенсацию не тянет, ведь европейцы играли против чемпионов Африки. Тем не менее «оранжевые» разочаровали;

Англия несколько часов назад намучилась с ДР Конго, проигрывая к 75-й минуте со счетом 0:1. Но все же перевернули игру и ворвались в ⅛ финала.

Пробить дно могла и Бельгия

Проблемы начались сразу. В первом тайме ошибался опытнейший Куртуа и косячила защита, но их за это африканцы долго не могли наказать. То мимо пробьют, то штанга выручит.

Но на 25-й минуте «Львы Теранги» наконец огорчили «красных дьяволов»: после удара сенегальцев мяч попал в штангу, а Хабиб Диарра был первым на добивании. Включилась ли Бельгии после пропущенного? Нет, отрезвляющего эффекта не случилось. Какие-то эпизоды у европейцев были, но у Сенегала они были опаснее. Перерыв тоже на пользу не пошел — на 51-й минуте бельгийцам прилетел второй. Исмаила Сарр технично подхватил заброс от Муссы Ньякате и, выйдя один на один, бомбанул мимо громадного Куртуа.

Проблеск надежды

Критиковали Сенегал, хвалили Сенегал… Теперь критикуем с новой силой. До 86-й минуты он образцово отыграл в атаке, даже мог забить еще и два, и три. А в защите — бронебойная стена. Разве слетавшему на родину ради родов жены Жереми Доку по силам ее взломать?

Нет. Но и без Доку все посыпалось на глазах: за четыре минуты Лукаку красиво забросил в сетку с прострела Тома Мёнье, а Юри Тилеманс опередил зазевавшегося на выходе голкипера и замкнул головой подачу Леандро Троссарда, с которым автор гола незадолго до этого чуть не подрался. Сумасшедшие 2:2!

И пока уставшие игроки катали тридцать дополнительных минут (топ-моменты запорол сенегалец Ибрагим Мбайе и попавший в перекладину бельгиец Доди Лукебакио), СМИ вспоминали грандиозный камбек европейцев против Японии, свидетелями которого мы стали ровно восемь лет назад. Вот такое совпадение! Тогда, 2 июля 2018 года в Ростове-на-Дону, «красные дьяволы» проигрывали 0:2 к 69-й минуте, но в итоге победили — 3:2.

Снова драма. И какая!

Всего несколько минут не дотерпели до серии пенальти африканцы. «Красные дьяволы» пошли в последнюю атаку и заработали 11-метровый. Заслуженный? Да, потому что Ламин Камара въехал в подкате по ноге Тилемансу. Арбитр Саид Мартинес из Гондураса долго смотрел видеоповтор, а потом на ломаном английском объявил о судьбоносном решении.

Мяч на точку

Ответственность взял на себя пострадавший и изумительно реализовал пенальти, уложив точно в верхний угол. Не берущийся удар для Мори Дио. Дубль у Тилеманса, а у Бельгии — выстраданная путевка в ⅛ финала после 12 добавленных минут к компенсированному получасу.

На данный момент это лучший матч на революционном ЧМ-2026 с участием 48 сборных! Без вариантов.

Бельгия
3:2
Основное время: 2:2 (0:1)
ДВ
Сенегал
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
1.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field, 66925 зрителей
Главные тренеры
Руди Гарсия
Пап Тиав
Голы
Бельгия
Ромелу Лукаку
(Тома Менье)
86′
Юри Тилеманс
(Леандро Троссар)
89′
Юри Тилеманс
120+5′
Сенегал
Хабиб Диарра
24′
Исмаила Сарр
(Мусса Ниакате)
51′
Составы команд
Бельгия
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
4
Брэндон Мехеле
64′
3
Артур Теат
8
Юри Тилеманс
5
Максим Де Кейпер
78′
15
Тома Менье
10
Леандро Троссар
109′
24
Амаду Онана
11
Жереми Доку
56′
23
Николас Раскин
7
Кевин Де Брейне
56′
14
Доди Лукебакио
17
Шарль Де Кетеларе
46′
9
Ромелу Лукаку
20
Ханс Ванакен
63′
19
Диегу Морейра
Сенегал
23
Мори Диав
15
Крепин Диатта
18
Исмаила Сарр
6
Пате Сисс
19
Мусса Ниакате
14
Исмаил Якобс
93′
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
21
Хабиб Диарра
73′
17
Пап Метар Сарр
26
Пап Гуйе
66′
8
Ламин Камара
67′
5
Идрисса Гана Гуйе
95′
22
Бара Сапоко Ндиай
13
Илиман Ндиай
73′
20
Ибраим Мбай
10
Садио Мане
93′
11
Николас Джексон
Статистика
Бельгия
Сенегал
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
19
19
Удары в створ
5
5
Угловые
4
2
Фолы
22
12
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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