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Скандальный пенальти в матче Сенегал — Бельгия: разбираем главный эпизод фантастической игры на ЧМ

Ограбили сенегальцев?

Источник: Sport24

До 86-й минуты Сенегал контролировал игру с Бельгией благодаря голам Хабиба Диарра и Исмаила Сарра. Но сначала Ромелу Лукаку отыграл один мяч, а потом почти подравшиеся Леандро Троссар и Юри Тилеманс организовали второй гол. В экстра-тайме ключевым стал эпизод на 117-й минуте — Тилеманс не замкнул прострел во вратарской, а на добивании Доди Лукибакио зарядил в перекладину.

Но ВАР разглядел нарушение на Тилемансе — Ламин Камара ударил его сзади по выставленной ноге. После долгого просмотра повторов арбитр Саид Мартинес указал на точку. Сенегальцы с решением не согласились — дошло до того, что Пате Сисс улегся прямо перед одиннадцатиметровой отметкой. Защитник симулировал травму и не вставал около минуты. Рефери решения не изменил — Тилеманс реализовал решающий пенальти и вывел Бельгию в ⅛ финала.

Сенегальцы уже не в первый раз превращают матч на крупном турнире в скандал. В прошлый раз они отличились в январском финале Кубка Африки против Марокко — из-за несправедливо назначенного пенальти и отмененного гола сборная ушла с поля в раздевалку. Возвращать игроков и тренерский штаб пришлось Садио Мане. Тогда Сенегал спасся и забрал трофей, но спустя несколько месяцев марокканцы подали апелляцию и добились технической победа — все из-за демонстративного ухода с поля.

В матче с бельгийцами жалобы и протесты Сенегала тоже ни к чему не привели. Судья имел право выпроводить Сисса за пределы поля, как поступают со всеми травмированными. К самому пенальти тоже вопросов не возникло — Камара ошибся и акцентировано ударил бельгийца по ноге.

Решение арбитра подтвердил телеграм-канал «Але, рэф!». Его автор — бывший рефери Анатолий Синяев — детально разобрал эпизод: "Факт удара по ноге неоспорим. Посмотрите именно этот тайминг [момент, когда Камара ставит ногу на стопу Тилеманса], если сомневаетесь. Нога Тилеманса после контакта едет.

Подставляется ли Тилеманс? Тот ли это критерий? Нет. Он двигается к мячу. Не тот момент когда посмотрел на соперника и сунул ногу ему под ход. Нога бельгийца идет в ту зону, где должна встретить мяч. Кто инициатор контакта? Защитник. Тилеманс на шаге к мячу, а защитник в подкате — всегда больший риск. Он на себя его взял, он по ноге попал. Тилеманс на сантиметры, но опередил соперника. Удивился бы я, если б ВАР не вмешался? Нет. На этом турнире — нет".

Но не все согласились с решением арбитра. В поддержку Сенегала высказался Златан Ибрагимович. Легендарный швед похвалил сенегальцев и раскритиковал неуверенность судей в эпизоде с пенальти: «Я всегда говорил, что футбол — это игра с контактом. Большие финалы и матчи на вылет не должны решаться мягкими решениями. Пусть игроки решают исход игры, а не спорные судейские вердикты».

Недовольство пенальти растет и среди болельщиков. Фанаты Сенегала уверены — Тилеманс сам подставился под удар, а судья подарил победу бельгийцам. Кто-то даже видит в этом умысел против африканских сборных.

  • «Извините, но это не пенальти. Камара пытается выбить мяч, но Тилеманс встал перед ним. Сенегал ограблен. Бельгия должна вылететь»
  • «Я не могу винить судью, я виню ВАР, который дал ему самый худший возможный угол обзора»
  • «Это на сто процентов ошибка, Сенегал ограбили. Как здесь можно было поставить пенальти??? Бельгия не заслуживает проходить дальше за счет коррупции»
  • «В последний раз я испытывал такую боль от футбольного матча во время пенальти Асамоа Гьяна на ЧМ-2010. Но в этот раз Сенегал ограбили!»
  • «Почему судья не может понять, что оба игрока имели равные шансы завладеть мячом? Почему он не позволил игре продолжиться до серии пенальти? Сенегал ограбили — точка»
  • «Этот же судья был на матче Англии и Ганы. Гане должны были дать пенальти, а Пикфорду — показать красную карточку. Фол на Николя Пепе против Норвегии, это должен был быть 11-метровый. Почему ВАР вообще проверял все эти эпизоды с африканскими командами? ФИФА — дерьмо и расисты».

в ⅛ финала Бельгия встретится с победителем пары США — Босния и Герцеговина.

Бельгия
3:2
Основное время: 2:2 (0:1)
ДВ
Сенегал
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
1.07.2026, 23:00 (МСК UTC+3)
Lumen Field, 66925 зрителей
Главные тренеры
Руди Гарсия
Пап Тиав
Голы
Бельгия
Ромелу Лукаку
(Тома Менье)
86′
Юри Тилеманс
(Леандро Троссар)
89′
Юри Тилеманс
120+5′
Сенегал
Хабиб Диарра
24′
Исмаила Сарр
(Мусса Ниакате)
51′
Составы команд
Бельгия
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
4
Брэндон Мехеле
64′
3
Артур Теат
8
Юри Тилеманс
5
Максим Де Кейпер
78′
15
Тома Менье
10
Леандро Троссар
109′
24
Амаду Онана
11
Жереми Доку
56′
23
Николас Раскин
7
Кевин Де Брейне
56′
14
Доди Лукебакио
17
Шарль Де Кетеларе
46′
9
Ромелу Лукаку
20
Ханс Ванакен
63′
19
Диегу Морейра
Сенегал
23
Мори Диав
15
Крепин Диатта
18
Исмаила Сарр
6
Пате Сисс
19
Мусса Ниакате
14
Исмаил Якобс
93′
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
21
Хабиб Диарра
73′
17
Пап Метар Сарр
26
Пап Гуйе
66′
8
Ламин Камара
67′
5
Идрисса Гана Гуйе
95′
22
Бара Сапоко Ндиай
13
Илиман Ндиай
73′
20
Ибраим Мбай
10
Садио Мане
93′
11
Николас Джексон
Статистика
Бельгия
Сенегал
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
19
19
Удары в створ
5
5
Угловые
4
2
Фолы
22
12
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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