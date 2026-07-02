Скандальный пенальти в матче Сенегал — Бельгия: разбираем главный эпизод фантастической игры на ЧМ

Подставляется ли Тилеманс? Тот ли это критерий? Нет. Он двигается к мячу. Не тот момент когда посмотрел на соперника и сунул ногу ему под ход. Нога бельгийца идет в ту зону, где должна встретить мяч. Кто инициатор контакта? Защитник. Тилеманс на шаге к мячу, а защитник в подкате — всегда больший риск. Он на себя его взял, он по ноге попал. Тилеманс на сантиметры, но опередил соперника. Удивился бы я, если б ВАР не вмешался? Нет. На этом турнире — нет".