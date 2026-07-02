Скандальный пенальти в матче Сенегал — Бельгия: разбираем главный эпизод фантастической игры на ЧМ

До 86-й минуты Сенегал контролировал игру с Бельгией благодаря голам Хабиба Диарра и Исмаила Сарра. Но сначала Ромелу Лукаку отыграл один мяч, а потом почти подравшиеся Леандро Троссар и Юри Тилеманс организовали второй гол. В экстра-тайме ключевым стал эпизод на 117-й минуте — Тилеманс не замкнул прострел во вратарской, а на добивании Доди Лукибакио зарядил в перекладину.
Но ВАР разглядел нарушение на Тилемансе — Ламин Камара ударил его сзади по выставленной ноге. После долгого просмотра повторов арбитр Саид Мартинес указал на точку. Сенегальцы с решением не согласились — дошло до того, что Пате Сисс улегся прямо перед одиннадцатиметровой отметкой. Защитник симулировал травму и не вставал около минуты. Рефери решения не изменил — Тилеманс реализовал решающий пенальти и вывел Бельгию в ⅛ финала.
Сенегальцы уже не в первый раз превращают матч на крупном турнире в скандал. В прошлый раз они отличились в январском финале Кубка Африки против Марокко — из-за несправедливо назначенного пенальти и отмененного гола сборная ушла с поля в раздевалку. Возвращать игроков и тренерский штаб пришлось Садио Мане. Тогда Сенегал спасся и забрал трофей, но спустя несколько месяцев марокканцы подали апелляцию и добились технической победа — все из-за демонстративного ухода с поля.
В матче с бельгийцами жалобы и протесты Сенегала тоже ни к чему не привели. Судья имел право выпроводить Сисса за пределы поля, как поступают со всеми травмированными. К самому пенальти тоже вопросов не возникло — Камара ошибся и акцентировано ударил бельгийца по ноге.
Решение арбитра подтвердил телеграм-канал «Але, рэф!». Его автор — бывший рефери Анатолий Синяев — детально разобрал эпизод: "Факт удара по ноге неоспорим. Посмотрите именно этот тайминг [момент, когда Камара ставит ногу на стопу Тилеманса], если сомневаетесь. Нога Тилеманса после контакта едет.
Подставляется ли Тилеманс? Тот ли это критерий? Нет. Он двигается к мячу. Не тот момент когда посмотрел на соперника и сунул ногу ему под ход. Нога бельгийца идет в ту зону, где должна встретить мяч. Кто инициатор контакта? Защитник. Тилеманс на шаге к мячу, а защитник в подкате — всегда больший риск. Он на себя его взял, он по ноге попал. Тилеманс на сантиметры, но опередил соперника. Удивился бы я, если б ВАР не вмешался? Нет. На этом турнире — нет".
Но не все согласились с решением арбитра. В поддержку Сенегала высказался Златан Ибрагимович. Легендарный швед похвалил сенегальцев и раскритиковал неуверенность судей в эпизоде с пенальти: «Я всегда говорил, что футбол — это игра с контактом. Большие финалы и матчи на вылет не должны решаться мягкими решениями. Пусть игроки решают исход игры, а не спорные судейские вердикты».
Недовольство пенальти растет и среди болельщиков. Фанаты Сенегала уверены — Тилеманс сам подставился под удар, а судья подарил победу бельгийцам. Кто-то даже видит в этом умысел против африканских сборных.
- «Извините, но это не пенальти. Камара пытается выбить мяч, но Тилеманс встал перед ним. Сенегал ограблен. Бельгия должна вылететь»
- «Я не могу винить судью, я виню ВАР, который дал ему самый худший возможный угол обзора»
- «Это на сто процентов ошибка, Сенегал ограбили. Как здесь можно было поставить пенальти??? Бельгия не заслуживает проходить дальше за счет коррупции»
- «В последний раз я испытывал такую боль от футбольного матча во время пенальти Асамоа Гьяна на ЧМ-2010. Но в этот раз Сенегал ограбили!»
- «Почему судья не может понять, что оба игрока имели равные шансы завладеть мячом? Почему он не позволил игре продолжиться до серии пенальти? Сенегал ограбили — точка»
- «Этот же судья был на матче Англии и Ганы. Гане должны были дать пенальти, а Пикфорду — показать красную карточку. Фол на Николя Пепе против Норвегии, это должен был быть 11-метровый. Почему ВАР вообще проверял все эти эпизоды с африканскими командами? ФИФА — дерьмо и расисты».
в ⅛ финала Бельгия встретится с победителем пары США — Босния и Герцеговина.
Руди Гарсия
Пап Тиав
Ромелу Лукаку
(Тома Менье)
86′
Юри Тилеманс
(Леандро Троссар)
89′
Юри Тилеманс
120+5′
Хабиб Диарра
24′
Исмаила Сарр
(Мусса Ниакате)
51′
1
Тибо Куртуа
21
Тимоти Кастань
4
Брэндон Мехеле
64′
3
Артур Теат
8
Юри Тилеманс
5
Максим Де Кейпер
78′
15
Тома Менье
10
Леандро Троссар
109′
24
Амаду Онана
11
Жереми Доку
56′
23
Николас Раскин
7
Кевин Де Брейне
56′
14
Доди Лукебакио
17
Шарль Де Кетеларе
46′
9
Ромелу Лукаку
20
Ханс Ванакен
63′
19
Диегу Морейра
23
Мори Диав
15
Крепин Диатта
18
Исмаила Сарр
6
Пате Сисс
19
Мусса Ниакате
14
Исмаил Якобс
93′
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
21
Хабиб Диарра
73′
17
Пап Метар Сарр
26
Пап Гуйе
66′
8
Ламин Камара
67′
5
Идрисса Гана Гуйе
95′
22
Бара Сапоко Ндиай
13
Илиман Ндиай
73′
20
Ибраим Мбай
10
Садио Мане
93′
11
Николас Джексон
Главный судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Кристиан Рамирес
(Гондурас)
Боковой судья
Вальтер Лопес
(Гондурас)
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- Вошел в игру
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- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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