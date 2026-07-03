Ташуев оценил вероятность финала ЧМ Португалия — Аргентина

КРАСНОЯРСК, 2 июля. /ТАСС/. Сборная Португалия с Криштиану Роналду и команда Аргентины с Лионелем Месси вряд ли встретятся в финале чемпионата мира по футболу. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев.
Сборные Португалии и Аргентины могут встретиться друг с другом либо в финале, либо в матче за третье место.
«Сегодня, если брать качество футбола, показанного на групповом этапе, у Аргентины шансов [выйти в финал] больше, у Португалии — меньше, она лоскутно играет, то покажет качественный матч, то провальный, — сказал Ташуев. — Поэтому я склоняюсь, что эта пара вряд ли [сыграет между собой]».
По его словам, в финале могут встретиться Бразилия — Франция или Бразилия — Испания. «Я был бы очень рад, если Марокко будет в финале», — отметил тренер.
Сборная Португалии в 1/16 финала встретится со сборной Хорватии, а сборная Аргентины сыграет на этой стадии турнира с командой Кабо-Верде.