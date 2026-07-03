Сборная Испании одержала первую за 16 лет победу в плей-офф ЧМ

Испанцы выбывали из турнира в двух последних матчах плей-офф чемпионата мира, где в обоих случаях в ⅛ финала по пенальти проиграли России в 2018 году и Марокко в 2022 году. Фактически, их последняя победа в матче плей-офф была одержана в финале 2010 года над Нидерландами (1:0).