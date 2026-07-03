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Сборная Испании одержала первую за 16 лет победу в плей-офф ЧМ

Матч в Лос-Анджелесе закончился со счетом 3:0. Испанцы впервые с 2010 года выиграли матч плей-офф чемпионата мира.

Источник: Getty Images

Сборная Испании обыграла команду Австрии и вышла в ⅛ финала чемпионата мира 2026 года. Матч в Лос-Анджелесе закончился со счетом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Микель Оярсабаль (36-я и 89-я минуты), также отличился Педро Порро (66).

Сборная Испании завершила групповой этап на первом месте в квартете H. Австрия вышла в плей-офф со второго места в группе J.

Испанцы выбывали из турнира в двух последних матчах плей-офф чемпионата мира, где в обоих случаях в ⅛ финала по пенальти проиграли России в 2018 году и Марокко в 2022 году. Фактически, их последняя победа в матче плей-офф была одержана в финале 2010 года над Нидерландами (1:0).

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник в 2021 году несколько месяцев был руководителем по спорту и развитию московского «Локомотива», но ушел из клуба в «Манчестер Юнайтед».

В ⅛ финала испанцы 6 июля встретятся с победителем пары Португалия — Хорватия, чей матч пройдет 3 июля в 02:00 мск.

Матчи ⅛ финала пройдут 4—7 июля, четвертьфиналы запланированы на 9—11 июля, полуфиналы — на 14—15 июля. Матч за третье место состоится 18 июля в Майами, а финальная встреча пройдет 19 июля в Нью-Йорке.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.

Испания
3:0
Первый тайм: 1:0
Австрия
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
2.07.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
SoFi Stadium, 70492 зрителя
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Ральф Рангник
Голы
Испания
Микель Ойярсабаль
(Марк Кукурелья)
36′
Педро Порро
(Алекс Баэна)
66′
Микель Ойярсабаль
(Марк Кукурелья)
89′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
21
Микель Ойярсабаль
22
Пау Кубарси
16
Родри
19
Ламин Ямаль
85′
9
Гави
15
Алекс Баэна
71′
6
Микель Мерино
10
Дани Ольмо
71′
7
Ферран Торрес
14
Эмерик Ляпорт
90′
2
Марк Пубиль
20
Педри
90′
8
Фабиан Руис
Австрия
1
Александр Шлагер
20
Конрад Лаймер
9
Марсель Забитцер
24
Пауль Ваннер
3
Кевин Дансо
8
Давид Алаба
5
Штефан Пош
83′
85′
22
Александр Прасс
18
Романо Шмид
60′
7
Марко Арнаутович
11
Михаэль Грегорич
60′
14
Саша Калайджич
6
Николас Зайвальд
46′
10
Флориан Гриллич
4
Ксавер Шлагер
46′
17
Карни Чуквуэмека
Статистика
Испания
Австрия
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
23
5
Удары в створ
10
0
Угловые
9
0
Фолы
8
15
Офсайды
2
5
Судейская бригада
Главный судья
Гленн Нюберг
(Швеция)
Боковой судья
Махбод Бейги
(Швеция)
Боковой судья
Андреас Седерквист
(Швеция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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