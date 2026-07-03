Роналду обошел Маттеуса и вышел на чистое второе место по числу матчей на ЧМ

ВАШИНГТОН, 3 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на чистое второе место по количеству проведенных матчей на чемпионатах мирах по футболу. Он попал в стартовый состав на игру 1/16 финала против команды Хорватии.
Для Роналду эта встреча стала 26-й на мировых первенствах. По этому показателю он обошел бывшего игрока сборной Германии Лотара Маттеуса. Лидером является форвард сборной Аргентины Лионель Месси (29).
Роналду 41 год, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, становился чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Футболист с декабря 2022 года выступает за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, по ходу карьеры нападающий также играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал». Роналду пять раз завоевывал «Золотой мяч».
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.
Роберто Мартинес
Златко Далич
Криштиану Роналду
68′
Гонсалу Рамуш
(Рафаэл Леау)
90+4′
Иван Перишич
(Йосип Станишич)
53′
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
17
Рафаэл Леау
3
Рубен Диаш
17′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
63′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
63′
9
Гонсалу Рамуш
8
Бруну Фернандеш
63′
26
Франсишку Консейсау
7
Криштиану Роналду
81′
21
Рубен Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
62′
10
Бернарду Силва
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
90+8′
17
Петар Сучич
6
Йосип Шутало
3
Марин Понграчич
10
Лука Модрич
59′
13
Никола Влашич
90′
4
Йошко Гвардиол
16
Мартин Батурина
68′
15
Марио Пашалич
11
Анте Будимир
46′
20
Игор Матанович
8
Матео Ковачич
90′
9
Андрей Крамарич
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти