Бабушка, братья и представители РПЛ. Что известно о сборной Кабо-Верде

Футболисты команды Кабо-Верде уже установили историческое для страны достижение — вышли из группы в плей-офф чемпионата мира. В матче 1/16 финала им предстоит сыграть с действующими чемпионами аргентинцами, ведомыми Лионелем Месси. В преддверии этой встречи рассказываем о команде островного государства, которая уже влюбила в себя огромное количество болельщиков по всей планете.
Тот самый Бабуля
Как говорят, хороший вратарь — это половина успеха всей команды. Ключевую роль в историческом выходе сборной Кабо-Верде в плей-офф сыграл 40-летний вратарь Жозимар Диаш по прозвищу Возинья.
Он родился в бедной семье во втором по значимости городе страны Минделу. Отец будущей звезды соцсетей был футбольным фанатом и хотел назвать мальчика в честь знаменитого аргентинца Хорхе Вальдано, но власти не одобрили это имя. Тогда ребенка назвали Жозимар в честь игрока сборной Бразилии.
Из-за занятости родителей будущий герой чемпионата мира воспитывался бабушкой и дедушкой. Как и все мальчики, он играл в футбол на улицах. Именно там его и прозвали Возинья (с португальского это переводится как бабуля или бабушкин внук). Прозвище родилось не просто так — после неудачных игр со сверстниками он плакал и убегал домой.
Карьера Возиньи начиналась тяжело из-за маленького роста, но к 17 годам ситуация изменилась. На пути голкипера не было звездных клубов, он выступал в местных «Батукуе», «Минделенше», ангольском «Прогрешшу», румынском «Зимбру», португальском «Жил Висенте», кипрском АЕЛ, словацком «Тренчине». Сейчас он представляет португальский «Шавеш».
Возинья дебютировал за сборную Кабо-Верде в 2012 году. На чемпионате мира 2026 года ветеран вписал свое имя в историю мундиалей и своей страны. Слава пришла после нескольких сейвов в первом матче с испанцами (0:0) и, соответственно, первой сухой игры.
После такого успеха вратарь набрал в социальных сетях более 15 млн подписчиков. Власти США помогли его маме получить визу, чтобы та вживую смогла следить за игрой сына и всей команды с трибун. В двух других матчах группы кабовердийцы добились ничьих с командами Уругвая (2:2) и Саудовской Аравии (0:0), что позволило им в итоге выйти в 1/16 финала турнира. Возинья же стал третьим вратарем старше 40 лет, проведшим два сухих матча на ЧМ.
Известные представители РПЛ
В итоговый состав сборных — участников чемпионата мира вошли 12 представителей из клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), двое из них выступают за команду Кабо-Верде. Это полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини и нападающий тольяттинского «Акрона» Жилсон Беншимол.
Ленини является одним из лидеров и самых опытных игроков сборной островного государства. Он родился в столице страны Прае, где с ранних лет занимался футболом. Затем переехал в Португалию и там начал свою профессиональную карьеру, на пути до «Краснодара» были «Оливейренсе», «Анадия», «Сертаненсе», «Шавеш».
Из последнего клуба он перешел в «Краснодар» в 2022 году. Ленини входит в топ-10 футболистов РПЛ среди опорных полузащитников. Вместе с «Краснодаром» он стал чемпионом России в сезоне-2024/25. Свое мастерство на этом чемпионате мира 29-летний футболист уже продемонстрировал, забив первый мяч сборной Кабо-Верде на мировом первенстве. Это случилось в матче с уругвайцами. Причем сделал он это красиво — ударом со штрафного с дальней дистанции.
Беншимол также родился в Прае, но уже в детстве переехал в Португалию, начав заниматься футболом в местных клубах. Форвард прошел академии «Дамайенсе», К. Р. Фут, «Линда-а-Вельи», «Реала» и «Эшторила-Праи». В последней команде нападающий начал свою профессиональную карьеру. Затем была вторая команда «Бенфики», после чего он перешел в «Акрон». В тольяттинской команде форвард забил 12 голов и отдал 1 передачу в 26 матчах. На чемпионате мира он менее заметен, так как не является игроком стартового состава. Тренерский штаб отвел игроку только 58 минут в матче с уругвайцами.
Братья Дуарте
Ларос и Дерой Дуарте родились в Роттердаме. Первому 29 лет, он является одним из лидеров сборной Кабо-Верде. Полузащитник начал заниматься футболом в академии «Спарты», затем перебрался в ПСВ, но не смог пробиться в основную команду, проведя более 50 матчей за резервную. Сейчас футболист выступает за венгерский клуб «Академия Пушкаша». Ларос заигран за все юношеские сборные Нидерландов, но в основную команду вызова ему получить не удалось. За Кабо-Верде он выступает с января 2024 года, дебют пришелся на Кубок Африканских наций.
Дерой младше брата на три года. Он также начал заниматься футболом в Нидерландах, пройдя академию «Спарты», там же выступал за «Фортуну». Игрок уступает в популярности старшему брату, но обгоняет его по трофеям.
С 2024 года полузащитник выступает за болгарский «Лудогорец», вместе с которым выиграл чемпионат и кубок страны, а также дважды стал обладателем Суперкубка Болгарии. На чемпионате мира братья Дуарте приняли участие в трех матчах сборной Кабо-Верде, но младшему досталось больше игрового времени.
Воспитанники французского и шведского футбола
Одним из самых известных футболистов сборной Кабо-Верде является вингер турецкого «Трабзанспора» Сидни Кабрал. Он тоже родился в Роттердаме, начал заниматься футболом в академии «Фейеноорда», затем перебрался в «Твенте».
Затем игрок переехал в Швецию, где до 19 лет играл за «Хельсингборг». Позднее он отправился в Германию, где выступал за клубы низших лиг «Рот-Вайсс» из Эссена и «Викторию» из Кельна. В 2025 году футболист перебрался в Португалию, где играл за «Эштрелу Амадора», после чего его подписала «Бенфика». Там он пробыл до июля, перебравшись в «Трабзонспор». На нынешнем мундиале на его счету два матча.
В составе сборной Кабо-Верде есть и уроженец Франции. Логан Кошта родился в Сен-Дени, начал заниматься футболом в академии «Реймса», но за основную команду выступать у него не получилось. Попробовав себя в других французских клубах — «Ле-Ман» и «Тулуза», он перебрался в чемпионат Испании. С 2024 года игрок представляет «Вильярреал». В прошлом сезоне футболист получил травму, порвав крестообразную связку, поэтому сыграл только в двух матчах в чемпионате. Дебютировать на мундиале ему пока не удалось.
Матч сборных Аргентины и Кабо-Верде пройдет 4 июля и начнется в 1:00 мск. Кабовердийцы уже показали на этом мировом первенстве характер и стойкость, поэтому игра точно может преподнести сюрпризы. Одна из интриг — сможет ли поразить ворота Возиньи лучший бомбардир чемпионатов мира Лионель Месси, который уже забил 6 мячей на турнире.
Автор: Роман Шлуинский
Педру Лейтау Бриту
Георгиос Донис
1
Возинья
8
Морейра Фернандеш Жуан Паулу
6
Кевин Ленини
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
14
Дерой Дуарте
24
Вагнер Пина
8′
90′
22
Стивен Морейра
20
Райан Мендеш да Граса
71′
15
Ларос Дуарте
17
Вилли Семеду
61′
26
Элио Варела
19
Дайлон Ливраменто
61′
21
Нуну Да Кошта
10
Жамиру Монтейру
71′
11
Гарри Родригеш
21
Мохаммед Аль-Оваис
12
Сауд Абдулхамид
4′
4
Абдулела Аль-Амри
6
Нассер Аль-Давсари
67′
23
Мохамед Канно
9
Фирас Аль-Бураикан
90+4′
13
Наваф Аль-Бушал
82′
24
Мотеб Аль-Арби
20
Султан Мандаш
65′
26
Мохаммед Абулшамат
10
Салем Аль-Давсари
65′
19
Абдулла Аль-Хамдан
5
Хассан Аль-Тамбакти
33′
3
Али Ладжами
15
Абдуллах Аль-Хаибари
46′
7
Мусаб Аль-Джуваир
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Боковой судья
Сириль Мунье
(Франция)
Боковой судья
Мехди Рахмуни
(Франция)
ВАР
Марко Ди Белло
(Италия)
Ассистент ВАР
Вилли Делажо
(Франция)
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