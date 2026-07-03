Бабушка, братья и представители РПЛ. Что известно о сборной Кабо-Верде

Беншимол также родился в Прае, но уже в детстве переехал в Португалию, начав заниматься футболом в местных клубах. Форвард прошел академии «Дамайенсе», К. Р. Фут, «Линда-а-Вельи», «Реала» и «Эшторила-Праи». В последней команде нападающий начал свою профессиональную карьеру. Затем была вторая команда «Бенфики», после чего он перешел в «Акрон». В тольяттинской команде форвард забил 12 голов и отдал 1 передачу в 26 матчах. На чемпионате мира он менее заметен, так как не является игроком стартового состава. Тренерский штаб отвел игроку только 58 минут в матче с уругвайцами.