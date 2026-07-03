«Свой фаворитский статус должны подтверждать»: Генич предсказал исход матча Колумбия — Гана

Но ганцы показали, что они могут собраться на матч, могут встать стеной у своих ворот и соперника к этим воротам не подпустить, как это было в игре с Англией. Вот если Гана так сыграет, то колумбийцам будет очень непросто. Но у Колумбии шикарные футболисты с ударами с дальней дистанции. Мы это видели по игре с Португалией. Ребята бьют со всех позиций, бьют очень точно, очень здорово. Там где-то Диего Кошта подтащил. Но вот потащит ли вратарь сборной Ганы — большой вопрос. Вообще, Гана немного забила, немного пропустила, лишь 2 мяча, причем в последней встрече против Хорватии.