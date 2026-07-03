«Свой фаворитский статус должны подтверждать»: Генич предсказал исход матча Колумбия — Гана

Прогноз: победа Колумбии и тотал меньше 3,5, коэффициент — 1.83.
"Классная пара. Колумбийцы, на мой взгляд, вообще одно из открытий этого мундиаля, самая яркая или одна из самых ярких команд группового этапа. Это очень сбалансированная команда, очень быстрая, очень техничная, в хорошей форме Хамес, в отличной форме группа атаки, Луис Диас — просто умница. И, конечно же, Колумбия является фаворитом в паре с Ганой.
Но ганцы показали, что они могут собраться на матч, могут встать стеной у своих ворот и соперника к этим воротам не подпустить, как это было в игре с Англией. Вот если Гана так сыграет, то колумбийцам будет очень непросто. Но у Колумбии шикарные футболисты с ударами с дальней дистанции. Мы это видели по игре с Португалией. Ребята бьют со всех позиций, бьют очень точно, очень здорово. Там где-то Диего Кошта подтащил. Но вот потащит ли вратарь сборной Ганы — большой вопрос. Вообще, Гана немного забила, немного пропустила, лишь 2 мяча, причем в последней встрече против Хорватии.
Я думаю, что здесь колумбийцы свой фаворитский статус должны подтверждать и выигрывать в не очень результативном матче, потому что, ну, у меня есть сомнения, что Гана забьет. Можно было бы рассмотреть победу Колумбии всухую, но я взял вариант «победа Колумбии и тотал меньше 3,5», — цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».
Матч 1/16 финала чемпионата мира Колумбия — Гана состоится 4 июля в 04:30 по московскому времени.