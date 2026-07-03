Аршавин — об игре Роналду с Хорватией: «Он в штрафной коснулся мяча один раз, и то, когда забил с пенальти»

На 68-й минуте встречи 41-летний форвард реализовал пенальти.
— Как вам выступление Роналду в этом матче? Говорят, что по нарастающей идет его выступление на этом чемпионате мира.
— Не знаю, он в штрафной площади, по‑моему, коснулся мяча один раз. И то, в тот момент, когда забил с пенальти. Но вот Гонсалу Рамуш вышел вместо него на замену и забил. Это тот наконечник, который нужен Португалии.
— А то, что Роналду поменяли на 81‑й минуте при счете 1:1, как оцените?
— Вот все, что говорят в СМИ: что тренер должен отказаться от Роналду. Это пойдет на пользу. И как показала жизнь, это пошло на пользу, — сказал Аршавин «Матч ТВ».
Роберто Мартинес
Златко Далич
Криштиану Роналду
68′
Гонсалу Рамуш
(Рафаэл Леау)
90+4′
Иван Перишич
(Йосип Станишич)
53′
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
17
Рафаэл Леау
3
Рубен Диаш
17′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
63′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
63′
9
Гонсалу Рамуш
8
Бруну Фернандеш
63′
26
Франсишку Консейсау
7
Криштиану Роналду
81′
21
Рубен Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
62′
10
Бернарду Силва
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
90+8′
17
Петар Сучич
6
Йосип Шутало
3
Марин Понграчич
10
Лука Модрич
59′
13
Никола Влашич
90′
4
Йошко Гвардиол
16
Мартин Батурина
68′
15
Марио Пашалич
11
Анте Будимир
46′
20
Игор Матанович
8
Матео Ковачич
90′
9
Андрей Крамарич
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти