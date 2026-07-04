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Сборная Египта по пенальти обыграла Австралию и вышла в ⅛ финала ЧМ-26

Матч в Далласе (США) в основное и дополнительное время закончился со счетом 1:1, по пенальти — 4:2.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Сборная Египта по пенальти обыграла команду Австралии и вышла в ⅛ финала чемпионата мира 2026 года. Матч в Далласе (США) закончился со счетом 1:1 (4:2 по пен.).

В составе победителей гол в основное время на счету Эмама Ашура (13-я минута). Полузащитник сборной Египта Мохамед Хани на 55-й минуте забил автогол.

Австралия и Египет вышли в плей-офф со вторых мест в своих группах.

Для сборной Египта текущий чемпионат мира стал четвертым в истории. На дебютном ЧМ-1934 египтяне играли в ⅛ финала (и уступили венграм), но турнир начинался с этой стадии без группового этапа. В 1990 и 2018 годах египтяне не вышли из группы и не смогли одержать ни одной победы.

Австралийцы до этого дважды играли в плей-офф чемпионатов мира и ни разу не выигрывали. В 2006 году команда проиграла Италии со счетом 0:1, а в 2022-м Аргентине — 1:2.

В ⅛ финала сборная Египта 7 июля сыграет против победителя пары Аргентина — Кабо-Верде. Их матч состоится 4 июля в 01:00 мск.

Матчи ⅛ финала пройдут 4—7 июля, четвертьфиналы запланированы на 9—11 июля, полуфиналы — на 14—15 июля. Матч за третье место состоится 18 июля в Майами, а финальная встреча пройдет 19 июля в Нью-Йорке.

Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.

Австралия
1:1
По пенальти: 2:4
Основное время: 1:1 (0:1)
Египет
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
3.07.2026, 21:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium, 70244 зрителя
Главные тренеры
Тони Попович
Хоссам Хассан
Голы
Австралия
Мохамед Хани
55′
Египет
Эмам Ашур
(Карим Хафез)
13′
Составы команд
Австралия
3
Алессандро Чиркати
25
Лукас Херрингтон
19
Гарри Суттар
16
Азиз Бехич
22
Джэксон Ирвайн
18
Патрик Бич
119′
1
Мэтью Райан
5
Джордан Бос
46′
15
Кай Труин
17
Нестори Иранкунда
74′
10
Айдин Хрустич
13
Эйден О`Нилл
91′
24
Пол Окон-Энгстлер
20
Кристиан Вольпато
74′
9
Мохамед Туре
8
Коннор Меткалф
91′
11
Авер Мабиль
Египет
23
Мустафа Шобеир
3
Мохамед Хани
8
Эмам Ашур
2
Яссер Ибрахим
120′
5
Рами Рабиа
10
Мохамед Салах
15
Карим Хафез
80′
7
Махмуд Хассан Трезеге
22
Омар Мармуш
106′
9
Хамза Абделькарим
14
Хамди Фати
67′
4
Хоссам Абдельмагид
19
Марван Атея
120′
21
Махмуд Сабер
11
Мостафа Зико
67′
12
Хайссем Хассан
104′
Статистика
Австралия
Египет
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
16
14
Удары в створ
1
4
Угловые
4
7
Фолы
12
14
Офсайды
0
3
Судейская бригада
Главный судья
Густаво Техера
(Уругвай)
Боковой судья
Николас Таран
(Уругвай)
Боковой судья
Карлос Баррейро
(Уругвай)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти