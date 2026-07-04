Сборная Египта по пенальти обыграла Австралию и вышла в ⅛ финала ЧМ-26

Сборная Египта по пенальти обыграла команду Австралии и вышла в ⅛ финала чемпионата мира 2026 года. Матч в Далласе (США) закончился со счетом 1:1 (4:2 по пен.).
В составе победителей гол в основное время на счету Эмама Ашура (13-я минута). Полузащитник сборной Египта Мохамед Хани на 55-й минуте забил автогол.
Австралия и Египет вышли в плей-офф со вторых мест в своих группах.
Для сборной Египта текущий чемпионат мира стал четвертым в истории. На дебютном ЧМ-1934 египтяне играли в ⅛ финала (и уступили венграм), но турнир начинался с этой стадии без группового этапа. В 1990 и 2018 годах египтяне не вышли из группы и не смогли одержать ни одной победы.
Австралийцы до этого дважды играли в плей-офф чемпионатов мира и ни разу не выигрывали. В 2006 году команда проиграла Италии со счетом 0:1, а в 2022-м Аргентине — 1:2.
В ⅛ финала сборная Египта 7 июля сыграет против победителя пары Аргентина — Кабо-Верде. Их матч состоится 4 июля в 01:00 мск.
Матчи ⅛ финала пройдут
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран — США, Канады и Мексики.
Тони Попович
Хоссам Хассан
Мохамед Хани
55′
Эмам Ашур
(Карим Хафез)
13′
3
Алессандро Чиркати
25
Лукас Херрингтон
19
Гарри Суттар
16
Азиз Бехич
22
Джэксон Ирвайн
18
Патрик Бич
119′
1
Мэтью Райан
5
Джордан Бос
46′
15
Кай Труин
17
Нестори Иранкунда
74′
10
Айдин Хрустич
13
Эйден О`Нилл
91′
24
Пол Окон-Энгстлер
20
Кристиан Вольпато
74′
9
Мохамед Туре
8
Коннор Меткалф
91′
11
Авер Мабиль
23
Мустафа Шобеир
3
Мохамед Хани
8
Эмам Ашур
2
Яссер Ибрахим
120′
5
Рами Рабиа
10
Мохамед Салах
15
Карим Хафез
80′
7
Махмуд Хассан Трезеге
22
Омар Мармуш
106′
9
Хамза Абделькарим
14
Хамди Фати
67′
4
Хоссам Абдельмагид
19
Марван Атея
120′
21
Махмуд Сабер
11
Мостафа Зико
67′
12
Хайссем Хассан
104′
Главный судья
Густаво Техера
(Уругвай)
Боковой судья
Николас Таран
(Уругвай)
Боковой судья
Карлос Баррейро
(Уругвай)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти