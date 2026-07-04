Сборная Египта по пенальти обыграла Австралию и вышла в ⅛ финала ЧМ-26

Для сборной Египта текущий чемпионат мира стал четвертым в истории. На дебютном ЧМ-1934 египтяне играли в ⅛ финала (и уступили венграм), но турнир начинался с этой стадии без группового этапа. В 1990 и 2018 годах египтяне не вышли из группы и не смогли одержать ни одной победы.