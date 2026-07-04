«Паненка» Салаха и второй автогол Хани. Сборная Египта с трудом прошла Австралию в 1/16 финала ЧМ

Сборная Египта победила Австралию в 1/16 финала чемпионата мира. Ничья 1:1 в основное и дополнительное время, 4:2 по пенальти. Матч получился драматичным: «Фараоны» снова отметились автоголом, но спаслись в серии 11-метровых ударов.
Без больших ожиданий
Встреча австралийцев и египтян не внушала надежд на обилие моментов по простой причине — обе сборные не блистали на групповом этапе. В особенности это касалось «Соккерус» — команда Тони Поповича за три матча против Турции, США и Парагвая забила всего два мяча. Правда и пропустила столько же, заработав для своей обороны славу одной из самых крепких на турнире.
Звание подтверждалось статистикой — согласно подсчетам, за весь начальный этап австралийцы допускали в среднем 0,89 xG за матч, совершили почти 900 оборонительных действий и 34 фола. Во всех отношениях эта сборная была неудобным и цепким соперником — неудивительно, что к 3 июля именно она осталась последним представителем Азиатской конфедерации на ЧМ-2026.
Играй австралийцы с какой-нибудь топовой сборной — наверняка получилось бы отличное тактическое зрелище. Однако Египет вряд ли можно отнести к элите — на групповом этапе команда Хоссама Хассана одержала только одну победу (над Новой Зеландией со счетом 3:1), а с Бельгией и Ираном сыграла вничью 1:1. К тому же в матче с соседями по Ближнему Востоку египтяне потеряли свою главную надежду — Мохамеда Салаха.
Само собой, 34-летний нападающий уже не тот, что прежде — но все еще остается главной ударной силой Египта. На нынешнем турнире он забил один гол и отдал два ассиста, а также стал вторым по количеству созданных моментов (11), уступив только бельгийцу Леандро Троссару (13). Но на 57-й минуте матча с Ираном Салаха заменили из-за болей в ноге, и его дальнейшие перспективы оказались под вопросом.
«Он получил растяжение подколенного сухожилия. Мо — страстный парень, он очень ждет возможности внести свой вклад вместе с товарищами завтра. Но, конечно, я не пойду на риск, пока не буду уверен, что он на 100 процентов готов и рвется в бой. Мы надеемся, что он сыграет, но не уверены, выйдет ли он в стартовом составе», — признавался Хассан на пресс-конференции.
В итоге Салах все-таки попал в основу — однако решающую роль в матче сыграл отнюдь не он.
Проклятье Хани
Вопреки прогнозам, надолго хваленой австралийской обороны не хватило. Уже на 13-й минуте египтяне открыли счет — Карим Хафез меткой передачей с правого фланга нашел Эмама Ашура, и тот отлично пробил головой. Правда, дальше игра затихла — стороны по очереди наращивали давление, но не доводили дело до гола.
Второй тайм продолжился по тому же сценарию, но с одной поправкой — на этот раз своим моментом на старте отрезка воспользовались австралийцы. На 55-й минуте Эйден О`Нилл подал со штрафного прямо в толпу перед воротами, после чего мяч оказался в сетке.
Несмотря на гол, футболисты в желтом радовались как-то неохотно — поначалу даже возникло подозрение, что они забили с нарушением правил. Но вскоре выяснилось: никто не празднует, потому что особо некому — египтяне забили сами себе. Постарался Мохамед Хани, четко поймавший передачу О`Нилла головой.
На защитника в этот момент было больно смотреть — для Хани это уже второй автогол на турнире. В матче с Бельгией (1:1) он тоже забил в свои ворота и лишил команду победы. Кстати, также после гола Ашура в первом тайме.
Своим «подвигом» Хани вошел в историю — автогол стал 13-м на этом турнире, это рекорд чемпионатов мира. А сам Мохамед всего лишь второй футболист в летописях ЧМ, огорчивший собственную команду дважды — первым был болгарин Иван Вуцов в 1966 году.
Следом за голом Хани все вновь пошло по накатанной — команды по очереди наседали на ворота друг друга, но без результата. Когда дело все-таки доходило до опасных ударов, вратари были на месте — особенно отличился Патрик Бич, совершивший несколько классных сейвов.
22-летний вратарь продолжил играть эффективно и в дополнительных таймах, до которых закономерно дошло дело. Но это не уберегло его от замены — за минуту до перехода к серии пенальти Попович заменил Патрика на Мэтью Райана.
Однако опыт 34-летнего голкипера не помог: ни одного удара он не потащил. Партнеры тоже подвели — Гарри Суттар и Лукас Херрингтон промахнулись в первой и четвертой попытках соответственно. А вот египтяне были точно — в том числе Салах, который забил «паненкой».
Каким бы непростым соперником не была Австралия, впереди у «Фараонов» еще более тяжелое испытание — победитель встречи между Аргентиной и Кабо-Верде. Вряд ли есть сомнения, кто именно это будет.
Артем Белинин