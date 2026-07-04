«Паненка» Салаха и второй автогол Хани. Сборная Египта с трудом прошла Австралию в 1/16 финала ЧМ

Само собой, 34-летний нападающий уже не тот, что прежде — но все еще остается главной ударной силой Египта. На нынешнем турнире он забил один гол и отдал два ассиста, а также стал вторым по количеству созданных моментов (11), уступив только бельгийцу Леандро Троссару (13). Но на 57-й минуте матча с Ираном Салаха заменили из-за болей в ноге, и его дальнейшие перспективы оказались под вопросом.