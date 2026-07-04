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Месси первым забил 20 голов на чемпионатах мира по футболу

Аргентинец отличился в матче 1/16 финала против команды Кабо-Верде.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси обновил собственный рекорд по количеству забитых мячей на чемпионатах мира по футболу.

Форвард отметился голом в матче 1/16 финала против команды Кабо-Верде, который стал для него 30-м на мировых первенствах. Аргентинец упрочил лидерство в списке лучших бомбардиров в истории турнира, оторвавшись от форварда сборной Франции Килиана Мбаппе (18). Французы уже провели встречу 1/16 финала, разгромив шведов (3:0).

Месси 39 лет, с 2023 года он выступает за клуб североамериканской Главной лиги футбола (MLS) «Интер Майами». В Европе аргентинец играл за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону», в составе которой четыре раза выиграл Лигу чемпионов, по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Нападающий является чемпионом мира (2022), серебряным призером мирового первенства (2014), олимпийским чемпионом (2008) и двукратным обладателем Кубка Америки (2021, 2024). Месси принадлежит рекорд по числу «Золотых мячей» (8).

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.