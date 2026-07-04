Кабо-Верде 120 минут боролось с Аргентиной, но уступило, Колумбия прошла Гану: главное за ночь 4 июля на ЧМ-2026

Впрочем, в противостоянии с «Фараонами» австралийская защита продержалась недолго — уже на 13-й минуте Эмам Ашур открыл счет после хорошего навеса Карима Хафеза. Дальше игра пошла по ожидаемому сценарию, пока вскоре после перерыва австралийцы не сравняли счет. Причем сделали это не сами, а способствовали автоголу Мохамеда Хани. Несчастный защитник забил уже два мяча в свои ворота на этом турнире и стал вторым человеком на ЧМ с таким достижением — первым был болгарин Иван Вуцов в 1966 году.