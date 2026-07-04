Кабо-Верде 120 минут боролось с Аргентиной, но уступило, Колумбия прошла Гану: главное за ночь 4 июля на ЧМ-2026

1/16 финала чемпионата мира — 2026 официально завершена. В заключительных матчах стадии Аргентина с трудом справилась с Кабо-Верде (3:2), Колумбия прошла Гану (1:0), а Египет переиграл Австралию в серии пенальти (1:1, пен. — 4:2).
За пределами футбольных полей было не менее интересно: египтяне поругались с американской полицией, сборная Туниса попалась на допинге, а в Германии отправили в отставку Юлиана Нагельсманна.
Кабо-Верде потрепало нервы чемпионам мира
Аргентина, безусловно, один из главных претендентов на титул мирового первенства. Чемпионы Катара-2022 еще на групповой стадии убедили яркой атакующей игрой, да и главная звезда команды Лионель Месси давно снял все вопросы о своей форме, забив шесть мячей в трех матчах. Не было сомнений, что команда далеко зайдет и в плей-офф. Но уже в 1/16 финала у футболистов возникли большие трудности.
Хотя поначалу Аргентина владела инициативой и после паузы на водопой открыла счет. Вновь отличился Месси: откликнулся на передачу Лисандро Мартинеса из глубины, технично принял мяч в штрафной и пробил в ближний верхний угол. Это уже 20-й гол нападающего на чемпионатах мира.
Казалось, «Альбиселесте» продолжат начатое и доведут матч до разгрома. Но сборная Кабо-Верде навязала борьбу. Неспешная атака на 59-й минуте завершилась точным ударом Дероя Дуарте из штрафной.
Аргентинцы встрепенулись и создали несколько опасных моментов, но не смогли пробить голкипера Возинью. Всего в этой встрече любимчик болельщиков совершил восемь сейвов!
«Акулы» добрались до овертаймов, где начался настоящий триллер — было забито три гола. Кабо-Верде пропустило от Мартинеса уже на старте первого дополнительного тайма, однако на 103-й минуте смогло ответить: Сидни Лопеш Кабрал отправил мяч в дальнюю девятку потрясающим обводящим ударом с угла штрафной.
После этого Месси вновь пришлось брать игру на себя. Он точно навесил от углового флажка во вратарскую, где Кристиан Ромеро головой не без помощи рикошета отправил мяч под дальнюю штангу — 3:2. В концовке кабовердианцы устроили финальный штурм и соорудили два супермомента, но отыграться в очередной раз не смогли. Аргентина идет дальше — в ⅛ финала встретится с Египтом.
Колумбия справилась с Ганой, несмотря на травму Кордобы
Колумбийцы подходили к игре в статусе явных фаворитов. И с первых минут показали, что не готовы дарить этому чемпионату мира еще одну сенсацию.
Они сразу завладели мячом и практически ничего не позволили создать сопернику. Правда, не обошлось без неприятностей. Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил травму уже на 7-й минуте — рухнул на газон, схватившись за заднюю поверхность бедра. Наставнику колумбийцев Нестору Лоренсо пришлось в срочном порядке менять форварда.
Вынужденная замена не повлияла на темп матча, и быстрый гол не заставил себя ждать. Уже на 14-й минуте Луис Хавьер Суарес взломал «автобус» — прострелом нашел на дальней штанге Джона Ариаса. Вингер в одно касание отправил мяч в противоход Лоуренсу Ати-Зиджи.
Ганцы смогли отодвинуть игру от своих ворот лишь ближе к концу первого тайма, однако по-настоящему опасных моментов так и не создали — более того, за весь матч они не нанесли ни одного удара в створ.
После перерыва колумбийцы продолжили владеть преимуществом и были близки ко второму голу. Даже забили его, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда. В итоге — минимальная, но уверенная победа. В следующем раунде плей-офф южноамериканцев ожидает Швейцария.
Исторический подвиг Египта
Пара Австралии и Египта считалась одной из самых «низовых» на стадии 1/16 финала. Причина простая — обе команды не сияли на групповом этапе и запомнились крайне скудным количеством голов. Но «Соккеруз» при этом отметились еще и крепкой обороной, пропустив за три игры всего два мяча.
Впрочем, в противостоянии с «Фараонами» австралийская защита продержалась недолго — уже на 13-й минуте Эмам Ашур открыл счет после хорошего навеса Карима Хафеза. Дальше игра пошла по ожидаемому сценарию, пока вскоре после перерыва австралийцы не сравняли счет. Причем сделали это не сами, а способствовали автоголу Мохамеда Хани. Несчастный защитник забил уже два мяча в свои ворота на этом турнире и стал вторым человеком на ЧМ с таким достижением — первым был болгарин Иван Вуцов в 1966 году.
После мяча Хани игра вновь затихла. Команды накатывались периодами, но без результата — так прошли все оставшиеся минуты и полчаса дополнительного времени. Судьба матча решилась в серии пенальти, где сильнее оказались египтяне — а их главная звезда, Мохамед Салах, даже забил «паненкой». Историческое достижение «Фараонов» — они впервые сыграют в ⅛ финала чемпионата мира.
Нагельсманн уволен
Сборная Германии откровенно провалилась на ЧМ-2026, вылетев от Парагвая в 1/16 финала (1:1, 3:4 по пенальти). Само собой, после такого у главного тренера Бундестим Юлиана Нагельсманна были минимальные шансы остаться в должности. Сюрприза не произошло: 3 июля Немецкий футбольный союз (DFB) попрощался с 38-летним специалистом.
«Последние дни после вылета я много думал и разговаривал с близкими людьми и руководством федерации. Команда после такого тяжелого разочарования заслуживает возможности начать все заново без лишнего груза. Особенно хочу поблагодарить болельщиков. Вы поддерживали нас, доверяли нам и давали энергию даже в самые сложные моменты. Мне очень жаль, что мы вас подвели», — заявил Нагельсманн пресс-службе союза.
Основным кандидатом на пост считают Юргена Клоппа. Ранее об этом писали инсайдеры (включая авторитетного Фабрицио Романо), а теперь об интересе к экс-наставнику «Ливерпуля» и «Боруссии» официально сообщили в DFB. Учитывая, что специалист и сам не против поработать с национальной командой, ждем назначения в ближайшее время.
Египтяне против американской полиции
Незадолго до своей исторической победы над Австралией с египтянами случился неприятный инцидент. Директор команды Ибрагим Хасан поссорился с американскими полицейскими из-за того, что те не пустили юного болельщика сфотографироваться с футболистами. У ребенка не было аккредитации для прохода в отель.
Дело едва не дошло до драки, но, к счастью, вскоре ситуация решилась. Как заявили в пресс-службе полиции Далласа, вмешаться в ситуацию попросила служба безопасности отеля. Позднее стражи правопорядка встретились с представителями египетской делегации и обсудили все случившееся — обошлось без задержаний.
Допинг Туниса
К россыпи скандалов на чемпионате мира-2026 теперь добавился и допинговый. Запрещенные вещества обнаружили в пробах восьми футболистов сборной Туниса — об этом сообщает The Times. По словам издания, у игроков нашли кленбутерол — запрещенный с 1992 года анаболик.
К счастью для тунисцев, никого не стали отстранять. Так называемый «клен» давно известен контролирующим органам, поскольку в Мексике и Китае его активно используют в животноводстве для ускорения роста. Вещество могло попасть в организм футболистов через зараженное мясо, как уже не раз бывало в истории спорта, поэтому обошлось без последствий. Да и худшее для Туниса уже наступило — сборная вылетела с ЧМ, проиграв все три матча в своей группе.
«Россия-2018 остается эталоном»
Чемпионат мира, который прошел в нашей стране в 2018 году, остается лучшим в плане организации по стандартам ФИФА. Такое мнение в авторской колонке для «СЭ» высказал известный спортивный юрист, основатель компании SILA Юрий Зайцев.
"ЧМ-2026 сложно назвать идеальным с точки зрения соблюдения стандартных требований ФИФА к организации турнира. Но в этом нет ничего удивительного: каждая страна сталкивается со своими особенностями. Насколько мне известно изнутри — в том числе со слов бывших коллег по оргкомитету чемпионата мира в России, которые впоследствии работали и на турнире в Катаре, и сейчас задействованы в США, — ЧМ-2018 до сих пор остается эталоном с точки зрения организации и выполнения требований Международной федерации футбола.
Американский чемпионат оказался гораздо сложнее с юридической и организационной точек зрения. ФИФА пришлось договариваться не с одним государством, а фактически с десятками самостоятельных центров принятия решений: федеральными органами власти, руководством штатов, муниципалитетами, владельцами стадионов и многочисленными частными компаниями. Такова особенность политического и экономического устройства Соединенных Штатов", — считает Зайцев.
За какими матчами следим дальше
Впереди нас ждет ⅛ финала — вечером 4 июля и ночью 5 июля смотрим следующие игры:
- 20.00. Канада — Марокко
- 00.00. Парагвай — Франция