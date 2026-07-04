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Браво, Кабо-Верде — одна из ярчайших сказок в истории ЧМ. Формат с 48 командами уже себя оправдал

Выступление африканцев запомнится навсегда.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Reuters

Доказали, что они не просто везунчики

Уже после первого матча на чемпионате мира против Испании (0:0) сборная Кабо-Верде стала событием, о котором заговорил весь мир. Тогда казалось, что просто чудесным образом сложился один матч, а дальше сказка быстро закончится. Но затем кабовердианцы сыграли вничью с Уругваем и Саудовской Аравией, вышли из группы со второго места без единого поражения и дали настоящий бой действующим чемпионам мира аргентинцам.

Так они доказали, что матч с Испанией не был случайностью. Да, удача им тогда в чем-то помогла, но в первую очередь надо хвалить саму команду, которая умеет играть в футбол и бороться с лучшими сборными мира. Без всяких сомнений, путь Кабо-Верде можно назвать одной из самых ярких сказок в истории чемпионатов мира.

Матч с Испанией — начало

Кабо-Верде — островное государство с населением около 530 тысяч человек: меньше, чем у большинства административных округов Москвы. Национальная команда во многом собрана из игроков диаспоры, а защитника Роберту Лопеша когда-то нашли вообще через социальные сети. Он получил сообщение с приглашением, сначала принял его за спам и чуть не удалил. В итоге Лопеш все-таки поехал со сборной на чемпионат мира и наверняка пережил едва ли не самые яркие эмоции в жизни.

Матч с испанцами стал настоящим испытанием стойкости для кабовердианцев. Контригра у них почти не получалась. Испания поставила моменты на поток и, конечно, по некоторой справедливости заслужила победу. Но в таких встречах хочется сосредоточиться на тех, кто смог перетерпеть это огромное давление.

Источник: Соцсети

Великий Возинья

После того матча моментально стал звездой 40-летний вратарь сборной Возинья. До турнира у него было около 50 тысяч подписчиков, а после игры с Испанией счет пошел уже на миллионы. За несколько недель он превратился в одну из главных звезд чемпионата мира, а после матча с Аргентиной опередил по числу подписчиков Тибо Куртуа и стал самым популярным действующем вратарем планеты. Фантастический прорыв!

Возинья — главное лицо сборной. Вы наверняка уже пересмотрели множество мемов и шуток с ним. Но стоит отметить и тренера Бубишту. Помимо забавного имени и необычной для тренера внешности, он весь турнир излучал спокойствие. Будто все, что происходило на поле, было им заранее задумано и шло под его контролем.

В матче с Уругваем кабовердианцы показали, что умеют не только терпеть в обороне, но и огрызаться. После игры с Испанией они будто получили уверенность в своих силах и стали действовать смелее, но все так же эффективно. Да, ошибки голкипера Муслеры помогли им вырвать ничью, но если бы не их желание идти вперед, не возникло бы и условий, в которых уругвайцы могли ошибиться.

Источник: Getty Images

Исторический выход в плей-офф

С Саудовской Аравией кабовердианцев устраивала ничья, и они сыграли довольно прагматично. В итоге добились невероятного результата. Вышли в плей-офф, причем не с третьего, а аж со второго места. Так сборная Кабо-Верде стала самой маленькой страной по населению в истории чемпионатов мира, кому удавалось выйти в плей-офф.

Казалось бы, все. Уже невероятное достижение и история на все времена. По сетке команде досталась Аргентина во главе с Лионелем Месси, фанатами которого наверняка является минимум половина состава. Для многих из них было мечтой просто когда-нибудь сыграть против Месси. И вот она осуществилась.

Потрясающий матч с Аргентиной

Многие ожидали разгром и закономерный конец сказки Кабо-Верде. Все говорили об очень легкой сетке аргентинцев. Но в итоге кабовердианцы провели сумасшедший матч, дважды отыгрывались и боролись до самого конца. Ну, а гол Сидни Лопеша Кабрала претендует на звание лучшего на этом турнире.

Аргентина любит сужаться в атаке и проходить через центр. Островитяне этим воспользовались и поставили компактный блок сзади. Моментов у аргентинцев, конечно, было все равно немало, и тут вновь геройствовал Возинья. Он оформил восемь сейвов и несколько раз спасал после ударов Месси. Лионелю не удалось даже реализовать выход один на один. Голкипер Кабо-Верде при этом весь матч развлекался, обводил прессингующих игроков Аргентины и демонстрировал невероятную уверенность в себе. На опыте!

Сборная Кабо-Верде отчаянно пыталась отыграться и под конец второго овертайма создала сразу несколько моментов. Один из них спокойно мог залететь в ворота. Но не повезло. В любом случае это великий перформанс.

Особенного шарма для нас этой сборной добавляет то, что в ней играют два представителя РПЛ — Кевин Ленини из «Краснодара» и Жилсон Беншимол из «Акрона». Ленини даже отметился одним из самых красивых голов чемпионата, реализовав штрафной в матче с Уругваем.

Вам все еще не нравится формат с 48 сборными?

Здесь уместно вернуться к теме изменения формата чемпионата мира и увеличения числа его участников до 48. Многие отреагировали на новшество негативно, и их можно понять.

Однако чемпионат мира уже давно перестал быть обложкой лучшего футбола на свете — эту роль давно перехватили клубы. А первенство планеты теперь стало в первую очередь глобальным праздником. Чем больше сборных, наций и культур мы увидим, тем разнообразнее и богаче будет это событие.

А еще с таким форматом больше возможностей продемонстрировать себя получают маленькие сборные — такие, как Кабо-Верде. И нередко пользуются этим шансом и доказывают, что не просто везунчики, а достойные участники турнира. Заметьте, что сборная Кабо-Верде сыграла куда ярче, чем многие куда более статусные команды.

Чемпионат мира очень радует. Групповой этап по большей части был крут, но в плей-офф начали твориться невероятные вещи. Буквально каждый день нас балуют невероятными драмами, сюрпризами и непредсказуемыми развязками. А ведь мы только-только подбираемся к стадии ⅛ финала, еще столько всего впереди.

Если турнир не сбавит темп по эмоциям, то его точно можно будет считать одним из самых зрелищных ЧМ в истории. И новый формат явно сыграл в этом свою роль. А сколько было сомнений перед стартом!

Аргентина
3:2
Основное время: 1:1 (1:0)
ДВ
Кабо-Верде
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
4.07.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium, 64478 зрителей
Главные тренеры
Лионель Скалони
Педру Лейтау Бриту
Голы
Аргентина
Лионель Месси
(Лисандро Мартинес)
29′
Лисандро Мартинес
(Алексис Макаллистер)
92′
Диней Боржес
111′
Кабо-Верде
Дерой Дуарте
(Райан Мендеш да Граса)
59′
Сидни Лопеш Кабрал
(Янник Семеду)
103′
Составы команд
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
13
Кристиан Ромеро
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
104′
4
Гонсало Монтиэль
115′
25
Факундо Медина
85′
3
Николас Тальяфико
7
Родриго де Пауль
84′
5
Леандро Паредес
16
Тьяго Альмада
63′
9
Хулиан Альварес
22
Лаутаро Мартинес
63′
15
Николас Гонсалес
Кабо-Верде
1
Возинья
22
Стивен Морейра
13
Сидни Лопеш Кабрал
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
20
Райан Мендеш да Граса
80′
26
Элио Варела
7
Жоване Кабрал
80′
17
Вилли Семеду
21
Нуну Да Кошта
67′
10
Жамиру Монтейру
6
Кевин Ленини
68′
100′
16
Янник Семеду
15
Ларос Дуарте
67′
19
Дайлон Ливраменто
14
Дерой Дуарте
100′
9
Жилсон Тавареш Беншимол
Статистика
Аргентина
Кабо-Верде
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
22
16
Удары в створ
10
5
Угловые
8
8
Фолы
13
12
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Дрю Фишер
(Канада)
Боковой судья
Мишель Барвежен
(Канада)
Боковой судья
Лайс Арфа
(Канада)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти