Браво, Кабо-Верде — одна из ярчайших сказок в истории ЧМ. Формат с 48 командами уже себя оправдал

В матче с Уругваем кабовердианцы показали, что умеют не только терпеть в обороне, но и огрызаться. После игры с Испанией они будто получили уверенность в своих силах и стали действовать смелее, но все так же эффективно. Да, ошибки голкипера Муслеры помогли им вырвать ничью, но если бы не их желание идти вперед, не возникло бы и условий, в которых уругвайцы могли ошибиться.