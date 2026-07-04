Браво, Кабо-Верде — одна из ярчайших сказок в истории ЧМ. Формат с 48 командами уже себя оправдал

Доказали, что они не просто везунчики
Уже после первого матча на чемпионате мира против Испании (0:0) сборная Кабо-Верде стала событием, о котором заговорил весь мир. Тогда казалось, что просто чудесным образом сложился один матч, а дальше сказка быстро закончится. Но затем кабовердианцы сыграли вничью с Уругваем и Саудовской Аравией, вышли из группы со второго места без единого поражения и дали настоящий бой действующим чемпионам мира аргентинцам.
Так они доказали, что матч с Испанией не был случайностью. Да, удача им тогда в чем-то помогла, но в первую очередь надо хвалить саму команду, которая умеет играть в футбол и бороться с лучшими сборными мира. Без всяких сомнений, путь Кабо-Верде можно назвать одной из самых ярких сказок в истории чемпионатов мира.
Матч с Испанией — начало
Кабо-Верде — островное государство с населением около 530 тысяч человек: меньше, чем у большинства административных округов Москвы. Национальная команда во многом собрана из игроков диаспоры, а защитника Роберту Лопеша когда-то нашли вообще через социальные сети. Он получил сообщение с приглашением, сначала принял его за спам и чуть не удалил. В итоге Лопеш все-таки поехал со сборной на чемпионат мира и наверняка пережил едва ли не самые яркие эмоции в жизни.
Матч с испанцами стал настоящим испытанием стойкости для кабовердианцев. Контригра у них почти не получалась. Испания поставила моменты на поток и, конечно, по некоторой справедливости заслужила победу. Но в таких встречах хочется сосредоточиться на тех, кто смог перетерпеть это огромное давление.
Великий Возинья
После того матча моментально стал звездой 40-летний вратарь сборной Возинья. До турнира у него было около 50 тысяч подписчиков, а после игры с Испанией счет пошел уже на миллионы. За несколько недель он превратился в одну из главных звезд чемпионата мира, а после матча с Аргентиной опередил по числу подписчиков Тибо Куртуа и стал самым популярным действующем вратарем планеты. Фантастический прорыв!
Возинья — главное лицо сборной. Вы наверняка уже пересмотрели множество мемов и шуток с ним. Но стоит отметить и тренера Бубишту. Помимо забавного имени и необычной для тренера внешности, он весь турнир излучал спокойствие. Будто все, что происходило на поле, было им заранее задумано и шло под его контролем.
В матче с Уругваем кабовердианцы показали, что умеют не только терпеть в обороне, но и огрызаться. После игры с Испанией они будто получили уверенность в своих силах и стали действовать смелее, но все так же эффективно. Да, ошибки голкипера Муслеры помогли им вырвать ничью, но если бы не их желание идти вперед, не возникло бы и условий, в которых уругвайцы могли ошибиться.
Исторический выход в плей-офф
С Саудовской Аравией кабовердианцев устраивала ничья, и они сыграли довольно прагматично. В итоге добились невероятного результата. Вышли в плей-офф, причем не с третьего, а аж со второго места. Так сборная Кабо-Верде стала самой маленькой страной по населению в истории чемпионатов мира, кому удавалось выйти в плей-офф.
Казалось бы, все. Уже невероятное достижение и история на все времена. По сетке команде досталась Аргентина во главе с Лионелем Месси, фанатами которого наверняка является минимум половина состава. Для многих из них было мечтой просто когда-нибудь сыграть против Месси. И вот она осуществилась.
Потрясающий матч с Аргентиной
Многие ожидали разгром и закономерный конец сказки Кабо-Верде. Все говорили об очень легкой сетке аргентинцев. Но в итоге кабовердианцы провели сумасшедший матч, дважды отыгрывались и боролись до самого конца. Ну, а гол Сидни Лопеша Кабрала претендует на звание лучшего на этом турнире.
Аргентина любит сужаться в атаке и проходить через центр. Островитяне этим воспользовались и поставили компактный блок сзади. Моментов у аргентинцев, конечно, было все равно немало, и тут вновь геройствовал Возинья. Он оформил восемь сейвов и несколько раз спасал после ударов Месси. Лионелю не удалось даже реализовать выход один на один. Голкипер Кабо-Верде при этом весь матч развлекался, обводил прессингующих игроков Аргентины и демонстрировал невероятную уверенность в себе. На опыте!
Сборная Кабо-Верде отчаянно пыталась отыграться и под конец второго овертайма создала сразу несколько моментов. Один из них спокойно мог залететь в ворота. Но не повезло. В любом случае это великий перформанс.
Особенного шарма для нас этой сборной добавляет то, что в ней играют два представителя РПЛ — Кевин Ленини из «Краснодара» и Жилсон Беншимол из «Акрона». Ленини даже отметился одним из самых красивых голов чемпионата, реализовав штрафной в матче с Уругваем.
Вам все еще не нравится формат с 48 сборными?
Здесь уместно вернуться к теме изменения формата чемпионата мира и увеличения числа его участников до 48. Многие отреагировали на новшество негативно, и их можно понять.
Однако чемпионат мира уже давно перестал быть обложкой лучшего футбола на свете — эту роль давно перехватили клубы. А первенство планеты теперь стало в первую очередь глобальным праздником. Чем больше сборных, наций и культур мы увидим, тем разнообразнее и богаче будет это событие.
А еще с таким форматом больше возможностей продемонстрировать себя получают маленькие сборные — такие, как Кабо-Верде. И нередко пользуются этим шансом и доказывают, что не просто везунчики, а достойные участники турнира. Заметьте, что сборная Кабо-Верде сыграла куда ярче, чем многие куда более статусные команды.
Чемпионат мира очень радует. Групповой этап по большей части был крут, но в плей-офф начали твориться невероятные вещи. Буквально каждый день нас балуют невероятными драмами, сюрпризами и непредсказуемыми развязками. А ведь мы только-только подбираемся к стадии ⅛ финала, еще столько всего впереди.
Если турнир не сбавит темп по эмоциям, то его точно можно будет считать одним из самых зрелищных ЧМ в истории. И новый формат явно сыграл в этом свою роль. А сколько было сомнений перед стартом!
Лионель Скалони
Педру Лейтау Бриту
Лионель Месси
(Лисандро Мартинес)
29′
Лисандро Мартинес
(Алексис Макаллистер)
92′
Диней Боржес
111′
Дерой Дуарте
(Райан Мендеш да Граса)
59′
Сидни Лопеш Кабрал
(Янник Семеду)
103′
23
Эмилиано Мартинес
13
Кристиан Ромеро
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
10
Лионель Месси
26
Науэль Молина
104′
4
Гонсало Монтиэль
115′
25
Факундо Медина
85′
3
Николас Тальяфико
7
Родриго де Пауль
84′
5
Леандро Паредес
16
Тьяго Альмада
63′
9
Хулиан Альварес
22
Лаутаро Мартинес
63′
15
Николас Гонсалес
1
Возинья
22
Стивен Морейра
13
Сидни Лопеш Кабрал
4
Роберту Лопеш
3
Диней Боржес
20
Райан Мендеш да Граса
80′
26
Элио Варела
7
Жоване Кабрал
80′
17
Вилли Семеду
21
Нуну Да Кошта
67′
10
Жамиру Монтейру
6
Кевин Ленини
68′
100′
16
Янник Семеду
15
Ларос Дуарте
67′
19
Дайлон Ливраменто
14
Дерой Дуарте
100′
9
Жилсон Тавареш Беншимол
Главный судья
Дрю Фишер
(Канада)
Боковой судья
Мишель Барвежен
(Канада)
Боковой судья
Лайс Арфа
(Канада)
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- Капитан команды
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- Автогол
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
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